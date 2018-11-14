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08:24 (мск), источник: ТАСС

Три очка Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

ТАСС, 14 ноября. «Вашингтон» одержал победу над «Миннесотой» со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Защитник столичного клуба Дмитрий Орлов забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

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Источник: AP 2018

В составе «Вашингтона» отличились Орлов (7-я и 48-я минуты), Том Уилсон (20), Андре Бураковски (24) и Ти Джей Оши (50). У «Миннесоты» шайбы забросили Микко Койву (32) и Мэтт Дамба (55). Нападающий гостей Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в эпизоде с голом Уилсона. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин также отметился результативным пасом.

На счету Орлова теперь 5 (2 шайбы + 3 передачи) очков в текущем сезоне. У Кузнецова 21 (6+15) балл за результативность, форвард сделал свою 200-ю голевую передачу за время карьеры в НХЛ. Овечкин имеет 20 (12+8) очков в регулярном чемпионате.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первой звездой встречи был признан Орлов (2+1). Второй звездой стал Бураковски (1+1), третьей — нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо (0+1, 1 бросок и 8 хитов).

В следующей встрече столичный клуб встретится 15 ноября на выезде с «Виннипегом». «Миннесота» свой матч проведет на следующий день — в гости к «Уайлд» приедет «Ванкувер».

Миннесота Уайлд 2:5
(0:2, 1:1, 1:2)
Вашингтон Кэпиталз
14.11.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Xcel Energy Center
Главные тренеры
Брюс Будро Тодд Рирден
Вратари
Деван Дубник Финикс Копли
1-й период
02:56 Мэтью Дамба
Дмитрий I Орлов (Л. Эллер, А. Бураковски) 06:33
Том Уилсон (Дм. Орлов, Е. Кузнецов) 19:32
Том Уилсон 19:32
2-й период
Андре Бураковски (Б. Коннолли, Л. Эллер) 23:13
23:49 Ник Силер
Андре Бураковски 29:50
31:57 Микко Койву
31:58 Маркус Фолиньо
Том Уилсон 31:58
3-й период
Мэтт Нисканен 44:23
Дмитрий I Орлов (А. Овечкин, М. Нисканен) 47:23
Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Я. Врана) 49:48
Дмитрий I Орлов 50:41
52:11 Нино Нидеррайтер
Джон Карлсон 52:11
Мэдисон Боуи 52:18
54:08 Мэтью Дамба (М. Койву, М. Фолиньо)
Евгений Кузнецов 57:41
Статистика
11 Штрафное время 19
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дм. Орлов (Вашингтон Кэпиталз), А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз), М. Фолиньо (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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