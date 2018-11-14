Три очка Орлова помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

Источник: AP 2018

В составе «Вашингтона» отличились Орлов (7-я и 48-я минуты), Том Уилсон (20), Андре Бураковски (24) и Ти Джей Оши (50). У «Миннесоты» шайбы забросили Микко Койву (32) и Мэтт Дамба (55). Нападающий гостей Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в эпизоде с голом Уилсона. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин также отметился результативным пасом.

На счету Орлова теперь 5 (2 шайбы + 3 передачи) очков в текущем сезоне. У Кузнецова 21 (6+15) балл за результативность, форвард сделал свою 200-ю голевую передачу за время карьеры в НХЛ. Овечкин имеет 20 (12+8) очков в регулярном чемпионате.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-wsh-5-min-2/t-277753022/c-62896003?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первой звездой встречи был признан Орлов (2+1). Второй звездой стал Бураковски (1+1), третьей — нападающий «Миннесоты» Маркус Фолиньо (0+1, 1 бросок и 8 хитов).