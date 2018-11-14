«Торонто» победил «Лос-Анджелес» в выездном матче НХЛ

Игра, прошедшая во вторник в Лос-Анджелесе, закончилась со счетом 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) в пользу канадской команды. В составе «Торонто» дубль оформил Назем Кадри (3-я и 28-я минуты), по шайбе забросили Джон Таварес (7), Морган Райли (22) и Андреас Юнссон (25). Автором гола у «королей» стал Адриан Кемпе (15).