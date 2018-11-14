«Торонто» победил «Лос-Анджелес» в выездном матче НХЛ
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Торонто Мейпл Лифс» нанесли поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Торонто Мейпл Лифс» нанесли поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая во вторник в
Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на льду 15 минут 2 секунды и результативными действиями не отметился.
«Лос-Анджелес», одержавший 5 побед в 17 матчах, замыкает турнирную таблицу Западной конференции. «Торонто» (18 игр, 12 побед) занимает второе место в Восточной конференции.
В параллельном матче «Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Нэшвилл» — 5:4 (3:0, 0:3, 2:1).