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10:21 (мск), источник: Р-Спорт

«Торонто» победил «Лос-Анджелес» в выездном матче НХЛ

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Хоккеисты «Торонто Мейпл Лифс» нанесли поражение «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: Reuters

Игра, прошедшая во вторник в Лос-Анджелесе, закончилась со счетом 5:1 (2:1, 3:0, 0:0) в пользу канадской команды. В составе «Торонто» дубль оформил Назем Кадри (3-я и 28-я минуты), по шайбе забросили Джон Таварес (7), Морган Райли (22) и Андреас Юнссон (25). Автором гола у «королей» стал Адриан Кемпе (15).

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провел на льду 15 минут 2 секунды и результативными действиями не отметился.

«Лос-Анджелес», одержавший 5 побед в 17 матчах, замыкает турнирную таблицу Западной конференции. «Торонто» (18 игр, 12 побед) занимает второе место в Восточной конференции.

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В параллельном матче «Сан-Хосе» на своем льду обыграл «Нэшвилл» — 5:4 (3:0, 0:3, 2:1).

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