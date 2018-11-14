Два привоза из НХЛ, за которые игрокам лучшей лиги мира будет стыдно. Один из неудачников — русский

Национальная хоккейная лига — лучший хоккейный турнир в мире. В Северной Америке играют сильнейшие игроки планеты. Реальных конкурентов у лиги со 101-летней истории просто нет. С этими утверждениями согласится даже большинство российских болельщиков, потому что спорить с ними бесполезно.

При этом, НХЛ и ее игроки неидеальны — забывать об этом тоже не стоит. Хоккеисты, которые осуществили свою детскую мечту и заслужили место в составе одного из клубов главной североамериканской лиги, порою ошибаются так, что поклонники хоккея хватаются за голову по обе стороны океана. Во вторник таких фейлов в регулярном чемпионате случилось сразу два.

Первый неудачник — российский защитник «Торонто» Игорь Ожиганов. Экс-игрок ЦСКА, который переехал в Канаду только этим летом, накосячил в матче, где у его команды не было вообще никаких проблем. «Мэйпл Лифс» спокойно «избивали» беспомощный «Лос-Анджелес», но Ожиганов решил добавить игре интриги и в одном из эпизодов из-за собственных ворот выкатил шайбу под бросок Диону Фанефу. Ошибка, за которую наказывают даже в детско-юношеской школе.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hMps_99JjL8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики «Торонто» не могут понять, что же случилось с российским защитником.

И просят больше не исполнять таких номеров.

Еще эпичнее выступил форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг — он так отдал поперечный пас в своей зоне, что шайба ударилась об борт и выкатилась на дальний пятак перед воротами «Предаторз». Антти Суомела из «Сан-Хосе» даже не стал ее обрабатывать. Форсбергу надо отдать должное: в этой игре он оформил дубль, помог «Нэшвиллу» совершить камбэк со счета 0:3, но закончилось все победой «Шаркс» — 5:4.