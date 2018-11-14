Два привоза из НХЛ, за которые игрокам лучшей лиги мира будет стыдно. Один из неудачников — русский
Эпичные фейлы Ожиганова и Форсберга.
Эпичные фейлы Ожиганова и Форсберга.
Национальная хоккейная лига — лучший хоккейный турнир в мире. В Северной Америке играют сильнейшие игроки планеты. Реальных конкурентов у лиги со 101-летней истории просто нет. С этими утверждениями согласится даже большинство российских болельщиков, потому что спорить с ними бесполезно.
При этом, НХЛ и ее игроки неидеальны — забывать об этом тоже не стоит. Хоккеисты, которые осуществили свою детскую мечту и заслужили место в составе одного из клубов главной североамериканской лиги, порою ошибаются так, что поклонники хоккея хватаются за голову по обе стороны океана. Во вторник таких фейлов в регулярном чемпионате случилось сразу два.
Первый неудачник — российский защитник «Торонто» Игорь Ожиганов.
Болельщики «Торонто» не могут понять, что же случилось с российским защитником.
И просят больше не исполнять таких номеров.
Еще эпичнее выступил форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг — он так отдал поперечный пас в своей зоне, что шайба ударилась об борт и выкатилась на дальний пятак перед воротами «Предаторз». Антти Суомела из «Сан-Хосе» даже не стал ее обрабатывать. Форсбергу надо отдать должное: в этой игре он оформил дубль, помог «Нэшвиллу» совершить камбэк со счета 0:3, но закончилось все победой «Шаркс» — 5:4.