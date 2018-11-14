Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Металлург Мг
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Торонто Мэйпл Ливз5
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс5
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз6
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд2
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало Сэйбрз2
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз6
Аризона Койотс1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Питтсбург Пингвинз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс5
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз1
Флорида Пантерз2
Все события
Фоторепортажи
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
12:18 (мск), источник: Sport24

Два привоза из НХЛ, за которые игрокам лучшей лиги мира будет стыдно. Один из неудачников — русский

Эпичные фейлы Ожиганова и Форсберга.

Наверх

Национальная хоккейная лига — лучший хоккейный турнир в мире. В Северной Америке играют сильнейшие игроки планеты. Реальных конкурентов у лиги со 101-летней истории просто нет. С этими утверждениями согласится даже большинство российских болельщиков, потому что спорить с ними бесполезно.

При этом, НХЛ и ее игроки неидеальны — забывать об этом тоже не стоит. Хоккеисты, которые осуществили свою детскую мечту и заслужили место в составе одного из клубов главной североамериканской лиги, порою ошибаются так, что поклонники хоккея хватаются за голову по обе стороны океана. Во вторник таких фейлов в регулярном чемпионате случилось сразу два.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый неудачник — российский защитник «Торонто» Игорь Ожиганов. Экс-игрок ЦСКА, который переехал в Канаду только этим летом, накосячил в матче, где у его команды не было вообще никаких проблем. «Мэйпл Лифс» спокойно «избивали» беспомощный «Лос-Анджелес», но Ожиганов решил добавить игре интриги и в одном из эпизодов из-за собственных ворот выкатил шайбу под бросок Диону Фанефу. Ошибка, за которую наказывают даже в детско-юношеской школе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Болельщики «Торонто» не могут понять, что же случилось с российским защитником.

И просят больше не исполнять таких номеров.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще эпичнее выступил форвард «Нэшвилла» Филип Форсберг — он так отдал поперечный пас в своей зоне, что шайба ударилась об борт и выкатилась на дальний пятак перед воротами «Предаторз». Антти Суомела из «Сан-Хосе» даже не стал ее обрабатывать. Форсбергу надо отдать должное: в этой игре он оформил дубль, помог «Нэшвиллу» совершить камбэк со счета 0:3, но закончилось все победой «Шаркс» — 5:4.

Во время загрузки произошла ошибка.
Торонто Мэйпл Ливз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нэшвилл Предаторз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Краснодар» вернул Mercedes Мамаева его жене после вмешательства полиции
Маньяк-извращенец предложил самой горячей журналистке КХЛ эротическую фотосессию
Из Бразилии с любовью. РФ пополнилась натурализованным игроком
Месси всё ближе к Пеле. Осталось меньше 100 голов
Тоска по Зидану. Почему «Реал» выбрал Солари вместо Конте
Почему следующее место работы Аршавина уже предопределено
Две шайбы за минуту: как Россия порвала Канаду
России предрекли сборную из легионеров
Футболист перекусил в перерыве матча и лишился места в команде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь