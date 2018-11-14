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10Кононов в Тарасовке. Первые кадры
16Кононов победил и попрощался с болельщиками
14:14 (мск), источник: Советский спорт

Дмитрий Орлов: Хорошо, что вернулся Том Уилсон. Такие ребята нам очень нужны

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов после победного матча ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта» в Миннесоте.

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Источник: Советский спорт

— Что скажете по матчу, Дмитрий? Вы прям герой дня!
 — Самое главное, у нас получился хороший старт, мы повели 2:0 в первом периоде. И мы об этом говорили, что это наш первый матч в выездной серии. Он был очень важным, тем более «Миннесота» в этом сезоне еще ни разу не проиграла дома.

Поэтому мы должны были собранно начать, не терять шайбу, где-то больше ей владеть в их зоне. Думаю, у нас это получилось. А потом мы продолжили наращивать темп. Наш вратарь Финикс Копли очень здорово сыграл, и ребята перед ним здорово блокировали броски (20−9 по блокам в пользу «Вашингтона»).

В общем, картина матча была хорошая. Главное — сейчас восстановиться к следующей игре, потому что мы уже на следующий день выступаем в Виннипеге. «Джетс» у себя дома всегда хорошо начинают, первые 10 минут проводят очень сильно, болельщики их гонят вперед. Поэтому нам нужно выдать такое же начало, как в Миннесоте.

— Тем не менее, «Вашингтон» победил «Уайлд» в восьми последних матчах. Серия идет с 2014 года, то есть это удобный соперник?
 — На самом деле, мы не смотрим на прошлые игры, а фокусируемся на конкретном дне. Есть оперативная статистика, за которой мы следим. Вот нам сказали, что «Миннесота» сейчас дома вообще не уступает. Поэтому мы хотели сыграть так, чтобы лишить их уверенности. И это сделали — к середине матча у хозяев было лишь 12 бросков.

Мы хорошо выполняли задание тренера. Потом пошли небольшие ошибки, но мы оставались с холодной головой и горячим сердцем. Пытались что-то менять в своей игре, улучшая ее с каждой минутой. Думаю, у нас это получилось.

— Новость дня в НХЛ — амнистия вашего партера Тома Уилсона. Как в команде относятся к этой ситуации?
 — Хорошо, что он вернулся, и ему скостили шесть игр. Тяжело видеть, когда не играет твой партнер по команде. Возможно, это была жесткая дисквалификация. И не все с этим были согласны. Но хорошо, что Уилсон теперь может играть. Он вышел, старался, бился за ребят. Забросил важную шайбу. Он — молодец, такие хоккеисты придают энергии всей команде.

— На прошлой неделе Евгений Малкин приложил форварда «Кэпиталз» Ти-Джея Оши, и вот ему не дали дисквалификацию. Это справедливо?
 — Я не знаю. Есть люди в лиге, разбирающие силовые приемы. У них есть свое мнение, и они следят за правилами, которые они же и придумали. Мы как игроки просто делаем то, что нам говорят. Меня лет пять назад тоже дисквалифицировали — на два матча.

Такое бывает. Мы не хотим специально травмировать соперника. Но бывает, в какой-то момент в него попадаешь. В какие-то моменты ты просто не можешь уйти от стыка. Это хоккей, быстрая игра.

Слава богу, что Оши вернулся в нашу команду. Все к нему относятся, это отличный партнер и игрок. Главное, он сейчас с нами. Потому что начало сезона у «Вашингтона» складывается не очень гладко. Матчи даются тяжело, и не всегда получается играть правильно, как требуют тренеры. Но мы движемся в правильном направлении, и потихоньку найдем свою игру. Сезон длинный, много матчей впереди. Главное сейчас — в этой поездке удачно выступить. Пока думаем лишь об этом.

Миннесота Уайлд 2:5
(0:2, 1:1, 1:2)
Вашингтон Кэпиталз
14.11.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Xcel Energy Center
Главные тренеры
Брюс Будро Тодд Рирден
Вратари
Деван Дубник Финикс Копли
1-й период
02:56 Мэтью Дамба
Дмитрий I Орлов (Л. Эллер, А. Бураковски) 06:33
Том Уилсон (Дм. Орлов, Е. Кузнецов) 19:32
Том Уилсон 19:32
2-й период
Андре Бураковски (Б. Коннолли, Л. Эллер) 23:13
23:49 Ник Силер
Андре Бураковски 29:50
31:57 Микко Койву
31:58 Маркус Фолиньо
Том Уилсон 31:58
3-й период
Мэтт Нисканен 44:23
Дмитрий I Орлов (А. Овечкин, М. Нисканен) 47:23
Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Я. Врана) 49:48
Дмитрий I Орлов 50:41
52:11 Нино Нидеррайтер
Джон Карлсон 52:11
Мэдисон Боуи 52:18
54:08 Мэтью Дамба (М. Койву, М. Фолиньо)
Евгений Кузнецов 57:41
Статистика
11 Штрафное время 19
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дм. Орлов (Вашингтон Кэпиталз), А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз), М. Фолиньо (Миннесота Уайлд)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Миннесота Уайлд
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Вашингтон Кэпиталз
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