Дмитрий Орлов: Хорошо, что вернулся Том Уилсон. Такие ребята нам очень нужны
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов после победного матча ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта» в Миннесоте.
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов после победного матча ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта» в Миннесоте.
— Что скажете по матчу, Дмитрий? Вы прям герой дня!
— Самое главное, у нас получился хороший старт, мы повели 2:0 в первом периоде. И мы об этом говорили, что это наш первый матч в выездной серии. Он был очень важным, тем более «Миннесота» в этом сезоне еще ни разу не проиграла дома.
Поэтому мы должны были собранно начать, не терять шайбу,
В общем, картина матча была хорошая. Главное — сейчас восстановиться к следующей игре, потому что мы уже на следующий день выступаем в Виннипеге. «Джетс» у себя дома всегда хорошо начинают, первые 10 минут проводят очень сильно, болельщики их гонят вперед. Поэтому нам нужно выдать такое же начало, как в Миннесоте.
— Тем не менее, «Вашингтон» победил «Уайлд» в восьми последних матчах. Серия идет с 2014 года, то есть это удобный соперник?
— На самом деле, мы не смотрим на прошлые игры, а фокусируемся на конкретном дне. Есть оперативная статистика, за которой мы следим. Вот нам сказали, что «Миннесота» сейчас дома вообще не уступает. Поэтому мы хотели сыграть так, чтобы лишить их уверенности. И это сделали — к середине матча у хозяев было лишь 12 бросков.
Мы хорошо выполняли задание тренера. Потом пошли небольшие ошибки, но мы оставались с холодной головой и горячим сердцем. Пытались
— Новость дня в НХЛ — амнистия вашего партера Тома Уилсона. Как в команде относятся к этой ситуации?
— Хорошо, что он вернулся, и ему скостили шесть игр. Тяжело видеть, когда не играет твой партнер по команде. Возможно, это была жесткая дисквалификация. И не все с этим были согласны. Но хорошо, что Уилсон теперь может играть. Он вышел, старался, бился за ребят. Забросил важную шайбу. Он — молодец, такие хоккеисты придают энергии всей команде.
— На прошлой неделе Евгений Малкин приложил форварда «Кэпиталз»
— Я не знаю. Есть люди в лиге, разбирающие силовые приемы. У них есть свое мнение, и они следят за правилами, которые они же и придумали. Мы как игроки просто делаем то, что нам говорят. Меня лет пять назад тоже дисквалифицировали — на два матча.
Такое бывает. Мы не хотим специально травмировать соперника. Но бывает, в
Слава богу, что Оши вернулся в нашу команду. Все к нему относятся, это отличный партнер и игрок. Главное, он сейчас с нами. Потому что начало сезона у «Вашингтона» складывается не очень гладко. Матчи даются тяжело, и не всегда получается играть правильно, как требуют тренеры. Но мы движемся в правильном направлении, и потихоньку найдем свою игру. Сезон длинный, много матчей впереди. Главное сейчас — в этой поездке удачно выступить. Пока думаем лишь об этом.
|Миннесота Уайлд
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2:5
(0:2, 1:1, 1:2)
|Вашингтон Кэпиталз
|Брюс Будро
|Тодд Рирден
|Деван Дубник
|Финикс Копли
|1-й период
|02:56
|Мэтью Дамба
|Дмитрий I Орлов (Л. Эллер, А. Бураковски)
|06:33
|Том Уилсон (Дм. Орлов, Е. Кузнецов)
|19:32
|Том Уилсон
|19:32
|2-й период
|Андре Бураковски (Б. Коннолли, Л. Эллер)
|23:13
|23:49
|Ник Силер
|Андре Бураковски
|29:50
|31:57
|Микко Койву
|31:58
|Маркус Фолиньо
|Том Уилсон
|31:58
|3-й период
|Мэтт Нисканен
|44:23
|Дмитрий I Орлов (А. Овечкин, М. Нисканен)
|47:23
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Я. Врана)
|49:48
|Дмитрий I Орлов
|50:41
|52:11
|Нино Нидеррайтер
|Джон Карлсон
|52:11
|Мэдисон Боуи
|52:18
|54:08
|Мэтью Дамба (М. Койву, М. Фолиньо)
|Евгений Кузнецов
|57:41
|11
|Штрафное время
|19
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Дм. Орлов (Вашингтон Кэпиталз), А. Бураковски (Вашингтон Кэпиталз), М. Фолиньо (Миннесота Уайлд)