Дмитрий Орлов: Хорошо, что вернулся Том Уилсон. Такие ребята нам очень нужны

Источник: Советский спорт

— Что скажете по матчу, Дмитрий? Вы прям герой дня!

— Самое главное, у нас получился хороший старт, мы повели 2:0 в первом периоде. И мы об этом говорили, что это наш первый матч в выездной серии. Он был очень важным, тем более «Миннесота» в этом сезоне еще ни разу не проиграла дома.

Поэтому мы должны были собранно начать, не терять шайбу, где-то больше ей владеть в их зоне. Думаю, у нас это получилось. А потом мы продолжили наращивать темп. Наш вратарь Финикс Копли очень здорово сыграл, и ребята перед ним здорово блокировали броски (20−9 по блокам в пользу «Вашингтона»).

В общем, картина матча была хорошая. Главное — сейчас восстановиться к следующей игре, потому что мы уже на следующий день выступаем в Виннипеге. «Джетс» у себя дома всегда хорошо начинают, первые 10 минут проводят очень сильно, болельщики их гонят вперед. Поэтому нам нужно выдать такое же начало, как в Миннесоте.

— Тем не менее, «Вашингтон» победил «Уайлд» в восьми последних матчах. Серия идет с 2014 года, то есть это удобный соперник?

— На самом деле, мы не смотрим на прошлые игры, а фокусируемся на конкретном дне. Есть оперативная статистика, за которой мы следим. Вот нам сказали, что «Миннесота» сейчас дома вообще не уступает. Поэтому мы хотели сыграть так, чтобы лишить их уверенности. И это сделали — к середине матча у хозяев было лишь 12 бросков.

Мы хорошо выполняли задание тренера. Потом пошли небольшие ошибки, но мы оставались с холодной головой и горячим сердцем. Пытались что-то менять в своей игре, улучшая ее с каждой минутой. Думаю, у нас это получилось.

— Новость дня в НХЛ — амнистия вашего партера Тома Уилсона. Как в команде относятся к этой ситуации?

— Хорошо, что он вернулся, и ему скостили шесть игр. Тяжело видеть, когда не играет твой партнер по команде. Возможно, это была жесткая дисквалификация. И не все с этим были согласны. Но хорошо, что Уилсон теперь может играть. Он вышел, старался, бился за ребят. Забросил важную шайбу. Он — молодец, такие хоккеисты придают энергии всей команде.

— На прошлой неделе Евгений Малкин приложил форварда «Кэпиталз» Ти-Джея Оши, и вот ему не дали дисквалификацию. Это справедливо?

— Я не знаю. Есть люди в лиге, разбирающие силовые приемы. У них есть свое мнение, и они следят за правилами, которые они же и придумали. Мы как игроки просто делаем то, что нам говорят. Меня лет пять назад тоже дисквалифицировали — на два матча.

Такое бывает. Мы не хотим специально травмировать соперника. Но бывает, в какой-то момент в него попадаешь. В какие-то моменты ты просто не можешь уйти от стыка. Это хоккей, быстрая игра.