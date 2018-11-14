Дикий нефарт русского суперснайпера в НХЛ. Он попал в штангу дважды за минуту, команда проиграла

«Тампа-Бэй Лайтнинг» в этом сезоне стреляет короткими победными сериями. Клуб выигрывает три-четыре игры подряд, после чего непременно следует осечка. В прошлом сезоне у одной из самых русских команд Национальной хоккейной лиги случались отрезки поярче, но и сегодняшний график позволяет «Молниям» находиться вверху турнирной таблицы, конкурируя за первое место с «Нэшвиллом».

При этом, два последних матча «Тампа» проиграла. В игре с «Оттавой» все было по делу — «Сенаторз» и воротам соперникам угрожали чаще, и бросков блокировали больше, и удача в тот вечер была на их стороне. А вот во встрече с «Баффало» команда Никиты Кучерова, Андрея Василиевского и Михаила Сергачева обязана была набирать очки, но снова не сложилось.

«Лайтнинг» не лучшим образом провели первую часть матча, в которой пропустили дважды, но в обоих шайбах определенная доля вины лежит на Луи Доминге — сменщик Василевского в этих эпизодах действовал не очень уверенно.

«Тампа» добавила, быстро один гол отыграла — посмотрите, какую красоту сотворили на пару Алекс Киллорн и Энтони Чирелли — и, вроде бы, обозначила свои претензии на камбэк.

Но этот план провалился. От части по вине голкипера «Баффало» Картера Хаттона.

Но в большей степени из-за невезения гостей. В первую очередь, форварда Никиты Кучерова — концовку этого матча россиянин запомнит надолго. Дважды в течении минуты он пытался спасти игру бросками из правого круга вбрасывания и оба раза это заканчивалось звоном штанги. Сначала после передачи Джей Ти Миллера из-за ворот.