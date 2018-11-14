Дикий нефарт русского суперснайпера в НХЛ. Он попал в штангу дважды за минуту, команда проиграла
Два видео, после которых вам станет жалко Никиту Кучерова.
Два видео, после которых вам станет жалко Никиту Кучерова.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в этом сезоне стреляет короткими победными сериями. Клуб выигрывает
При этом, два последних матча «Тампа» проиграла. В игре с «Оттавой» все было по делу — «Сенаторз» и воротам соперникам угрожали чаще, и бросков блокировали больше, и удача в тот вечер была на их стороне. А вот во встрече с «Баффало» команда Никиты Кучерова, Андрея Василиевского и Михаила Сергачева обязана была набирать очки, но снова не сложилось.
«Лайтнинг» не лучшим образом провели первую часть матча, в которой пропустили дважды, но в обоих шайбах определенная доля вины лежит на Луи Доминге — сменщик Василевского в этих эпизодах действовал не очень уверенно.
«Тампа» добавила, быстро один гол отыграла — посмотрите, какую красоту сотворили на пару Алекс Киллорн и Энтони Чирелли — и, вроде бы, обозначила свои претензии на камбэк.
Но этот план провалился. От части по вине голкипера «Баффало» Картера Хаттона.
Но в большей степени
А затем после поперечного перевода Стивена Стэмкоса. Удивительный нефарт, после которого Кучеров чуть не сломал клюшку об заградительное стекло.
|Баффало Сэйбрз
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2:1
(1:0, 1:1, 0:0)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Фил Хаусли
|Джон Купер
|Картер Хаттон
|Луи Доминге 58:29
|1-й период
|17:45
|Джефф Скиннер (С. Райнхарт, Н. Болье)
|Эрик Чернак
|18:53
|2-й период
|25:43
|Кайл Окпосо (К. Шири, Н. Болье)
|Энтони Чирелли (А. Киллорн, Я. Гурд)
|25:58
|34:56
|Земгус Гиргенсонс
|3-й период
|50:11
|Джефф Скиннер
|Тайлер Джонсон
|50:11
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|К. Хаттон (Баффало Сэйбрз), К. Окпосо (Баффало Сэйбрз), Дж. Скиннер (Баффало Сэйбрз)