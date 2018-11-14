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15:18 (мск), источник: Sport24

Дикий нефарт русского суперснайпера в НХЛ. Он попал в штангу дважды за минуту, команда проиграла

Два видео, после которых вам станет жалко Никиту Кучерова.

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в этом сезоне стреляет короткими победными сериями. Клуб выигрывает три-четыре игры подряд, после чего непременно следует осечка. В прошлом сезоне у одной из самых русских команд Национальной хоккейной лиги случались отрезки поярче, но и сегодняшний график позволяет «Молниям» находиться вверху турнирной таблицы, конкурируя за первое место с «Нэшвиллом».

При этом, два последних матча «Тампа» проиграла. В игре с «Оттавой» все было по делу — «Сенаторз» и воротам соперникам угрожали чаще, и бросков блокировали больше, и удача в тот вечер была на их стороне. А вот во встрече с «Баффало» команда Никиты Кучерова, Андрея Василиевского и Михаила Сергачева обязана была набирать очки, но снова не сложилось.

«Лайтнинг» не лучшим образом провели первую часть матча, в которой пропустили дважды, но в обоих шайбах определенная доля вины лежит на Луи Доминге — сменщик Василевского в этих эпизодах действовал не очень уверенно.

«Тампа» добавила, быстро один гол отыграла — посмотрите, какую красоту сотворили на пару Алекс Киллорн и Энтони Чирелли — и, вроде бы, обозначила свои претензии на камбэк.

Но этот план провалился. От части по вине голкипера «Баффало» Картера Хаттона.

Но в большей степени из-за невезения гостей. В первую очередь, форварда Никиты Кучерова — концовку этого матча россиянин запомнит надолго. Дважды в течении минуты он пытался спасти игру бросками из правого круга вбрасывания и оба раза это заканчивалось звоном штанги. Сначала после передачи Джей Ти Миллера из-за ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

А затем после поперечного перевода Стивена Стэмкоса. Удивительный нефарт, после которого Кучеров чуть не сломал клюшку об заградительное стекло.

Во время загрузки произошла ошибка.
Баффало Сэйбрз 2:1
(1:0, 1:1, 0:0)
Тампа-Бэй Лайтнинг
14.11.2018, 03:30 Регулярный чемпионат KeyBank Center
Главные тренеры
Фил Хаусли Джон Купер
Вратари
Картер Хаттон Луи Доминге 58:29
1-й период
17:45 Джефф Скиннер (С. Райнхарт, Н. Болье)
Эрик Чернак 18:53
2-й период
25:43 Кайл Окпосо (К. Шири, Н. Болье)
Энтони Чирелли (А. Киллорн, Я. Гурд) 25:58
34:56 Земгус Гиргенсонс
3-й период
50:11 Джефф Скиннер
Тайлер Джонсон 50:11
Статистика
4 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Хаттон (Баффало Сэйбрз), К. Окпосо (Баффало Сэйбрз), Дж. Скиннер (Баффало Сэйбрз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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