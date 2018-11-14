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15:22 (мск), источник: Sport24

Овечкин станет круче Федорова уже в этом сезоне, но никогда не догонит Ягра. Рекорд чеха — космос

Ови все ближе к титулу лучшего русского бомбардира в истории НХЛ.

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Главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон» стал Дмитрий Орлов. Два гола, результативная передача — такой игры в исполнении российского защитника мы не видели давно. Но после игры болельщики восхищались не только его результативностью, все из-за очередного достижения главной русской звезды в Северной Америке Александра Овечкина. Чтобы установить его Ови сделал вторую шайбу для Орлова — пробежал через всю площадку и разрезал оборону «Уайлд» поперечным пасом.

Благодаря этой передаче, Овечкин набрал 1142-е очко в НХЛ и вышел на восьмое место в рейтинге самых результативных европейцев в истории сильнейшей лиге планеты, догнав шведа Никласа Лидстрема.

Я уже навсегда вписан в историю «Вашингтона». Не могу сказать, какой рубеж ожидаю следующим. Когда подойду к какой-нибудь отметке, то уже можно будет думать.
Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»

Впереди Ови нет ни одного действующего хоккеиста НХЛ, а значит он будет продолжать движение вверх по этому топу. Еще одного скандинава Даниэля Альфредссона и, скорее всего, соотечественника Сергея Федорова капитан «Вашингтона» должен съесть уже в этом сезоне, с остальными конкурентами ситуация сложнее.

Овечкин в среднем набирает за сезон порядка 70−80 очков. Если 33-летний форвард не снизит результативность, Пола Щастны он догонит к концу следующего чемпионата. В принципе, в зоне досягаемости находятся и Матс Сундин с Яри Курри. А вот для того, чтобы обойти Теему Селянне, Александру точно нужно будет подписывать еще один контракт с «Кэпиталз» (действующее соглашение истекает в 2021 году), ну и продолжать забивать и отдавать в прежнем темпе.

И лишь одна строчка в этом рейтинге останется неизменной на долгие годы, если не навсегда. 1921 очко Яромира Ягра — цифра настолько нереальная, что побить ее сможет только новый Ягр, но, кажется, такой хоккеист родится еще очень нескоро. Чех — уникален и забрать себе его рекорд не под силу даже Овечкину. Что не мешает самому Ярдо восхишаться Ови.

«На Александра оказывалось огромное давление. Об этом нет смысла говорить. Выиграть Кубок Стэнли очень непросто, но Овечкин действительно заслужил этот успех. Я не могу сказать, что посмотрел много матчей, но в тех, что видел, Овечкин сыграл в свой лучший хоккей за последние 10 лет», — говорил чешский форвард этим летом.

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