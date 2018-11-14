Овечкин станет круче Федорова уже в этом сезоне, но никогда не догонит Ягра. Рекорд чеха — космос

Главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» — «Вашингтон» стал Дмитрий Орлов. Два гола, результативная передача — такой игры в исполнении российского защитника мы не видели давно. Но после игры болельщики восхищались не только его результативностью, все из-за очередного достижения главной русской звезды в Северной Америке Александра Овечкина. Чтобы установить его Ови сделал вторую шайбу для Орлова — пробежал через всю площадку и разрезал оборону «Уайлд» поперечным пасом.

Благодаря этой передаче, Овечкин набрал 1142-е очко в НХЛ и вышел на восьмое место в рейтинге самых результативных европейцев в истории сильнейшей лиге планеты, догнав шведа Никласа Лидстрема.

Я уже навсегда вписан в историю «Вашингтона». Не могу сказать, какой рубеж ожидаю следующим. Когда подойду к какой-нибудь отметке, то уже можно будет думать. Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз»

Впереди Ови нет ни одного действующего хоккеиста НХЛ, а значит он будет продолжать движение вверх по этому топу. Еще одного скандинава Даниэля Альфредссона и, скорее всего, соотечественника Сергея Федорова капитан «Вашингтона» должен съесть уже в этом сезоне, с остальными конкурентами ситуация сложнее.

Овечкин в среднем набирает за сезон порядка 70−80 очков. Если 33-летний форвард не снизит результативность, Пола Щастны он догонит к концу следующего чемпионата. В принципе, в зоне досягаемости находятся и Матс Сундин с Яри Курри. А вот для того, чтобы обойти Теему Селянне, Александру точно нужно будет подписывать еще один контракт с «Кэпиталз» (действующее соглашение истекает в 2021 году), ну и продолжать забивать и отдавать в прежнем темпе.

И лишь одна строчка в этом рейтинге останется неизменной на долгие годы, если не навсегда. 1921 очко Яромира Ягра — цифра настолько нереальная, что побить ее сможет только новый Ягр, но, кажется, такой хоккеист родится еще очень нескоро. Чех — уникален и забрать себе его рекорд не под силу даже Овечкину. Что не мешает самому Ярдо восхишаться Ови.