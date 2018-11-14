Легенду «Спартака» помнят в Канаде. Даже спустя полвека

Источник: Спорт-Экспресс

Детство

Будущий олимпийский чемпион Александр Якушев появился на свет в Балашихе, а первые годы провел в громадном бараке в Реутове, где 38 семей размещались в 38 комнатах с одной кухней и туалетом.

— Не очень отчетливо помню тот барак, — вспоминал Якушев в интервью «СЭ». — Когда мне было семь, переехали впритык к Таганской тюрьме, тогда еще не закрытой. Впятером в коммуналке, в комнатке на 12 метров. Вот это помню лучше. Не представляю, как умещались — родители и трое детей. Два с половиной квадратных метра на человека! Через год завод дал отцу квартиру в Лефортове, где прямо под окном был заводской стадион «Металлург». Это была моя судьба! Когда приезжаю на Госпитальный вал, обязательно туда заглядываю, на поле выхожу.

Все родные Якушева работали на заводе «Серп и Молот». На крупнейшем металлургическом предприятии столицы широко развивали спорт. Именно в заводскую хоккейную секцию записался юный Якушев. Столкнувшись с первыми трудностями, будущий герой Суперсерии проявил находчивость.

— Собирали команду 1944 года рождения. Хоть и был на три года младше, соврал, сказал, что 47-го — и прошел отбор. Родители у меня и форму отбирали, прятали, не разрешали заниматься еще в детской спортивной школе завода «Серп и молот». Мама говорила, что это очень опасно и чревато травмами. Родители запихивали рюкзак и всю форму наверх, в кладовку. Так я в семь утра вставал, сам все находил, доставал и уезжал. Позже, конечно, родители смирились. Я несколько раз пытался зазвать их на хоккей, но потом понял, что это никак не действует. За 17 сезонов, которые я провел в «Спартаке» и — чуть меньше — в сборной, мои родители ни разу не были на стадионе. Ни разу! Два старших брата иногда приходили, но тоже нельзя сказать, что были какими-то фанатами.

«Спартак»

В 13 лет Якушев попал из заводской команды в «Спартак», за который болел с детства, причем отбор проводил едва ушедший с поста старшего тренера красно-белых Александр Игумнов. В юношеской команде юный Саша играл с парнями на пару-тройку лет старше. К 17 годам уже окрепшего Якушева вызвали в первую команду и поставили в первое звено на место Бориса Майорова. Летом талантливого хоккеиста пригласили в футбольный «Спартак», где он увидел одного из кумиров детства — легендарного Игоря Нетто.

— В футболе я играл полузащитником, и стиль Нетто был для меня эталоном. Отлично помню сезоны 56-го года, когда «Спартак» выиграл чемпионат и почти полным составом Олимпиаду в Мельбурне, 58-го, когда сделал дубль — великая была команда! А ближе познакомились с Игорем Александровичем в сезоне-1968/69, когда он один год был у нас, спартаковских хоккеистов, начальником команды. И как раз в тот сезон мы стали чемпионами СССР!

При Карпове «Спартак» два раза чемпионат выиграл — в 69-м и 76-м. Его заслуга в том, что он сумел подойти к игрокам так, что они при нем показывали свой «потолок». Нельзя сказать, что в «Спартаке» по сравнению с ЦСКА играли какие-то великие звезды. Но он приходил, мы быстро выигрывали — а вскоре его убирали.

У канадцев по статистике нет равных Гретцки, но мне больше нравилась игра Бобби Халла, из защитников — великого Бобби Орра. Славу Фетисова считаю лучшим защитником отечественного хоккея за 70 лет. Блестящих форвардов было столько, что выделить кого-то одного очень сложно. По степени таланта, наверное, это Всеволод Бобров. Гений — и в футболе, и в хоккее.

Бобров-тренер сыграл большую роль в становлении Якушева. Именно под его руководством форвард провел отличные сезоны в союзном чемпионате, кульминацией стало золото 1967 года. После этого его отправили в футбольный ЦСКА. Спустя пять лет Бобров стал наставником сборной СССР. Сам Якушев признавался, что вряд ли попал на Суперсерию, будь у руля национальной команды другой специалист.

Суперсерия

А ведь Якушев не просто сыграл на Суперсерии, он стал лучшим бомбардиром нашей сборной. У Валерия Харламова и Владимира Петрова было по 7 очков, у Бориса Михайлова — 5, у еще одного спартаковца Владимира Шадрина — 8. А Якушев в восьми матчах серии набрал 11 (7+4) очков — больше было только у легендарного Фила Эспозито.

— Канадские болельщики помнят не только своих, но и всю сборную СССР. За автографами подходит много людей, где весь состав нашей команды есть на открытках. В первом матче сразу забили два гола. Признаюсь, мелькнула мысль: «Ну, началось». Потом с ребятами общались — не только у меня. Писали же в местных газетах, что канадцы все восемь матчей выиграют, и, может, даже с двузначным счетом… Но мы быстро собрались — тем более что в себя-то верили. Перед серией волновались, но страха не было. Все-таки игроки по несколько раз были чемпионами мира, Олимпиады выигрывали. Вот и удалось переломить матч и сделать те 7:3, которые вошли в историю.



После поражения в восьмом матче Бобров действительно сказал «пижоны». Но особого разноса не было. Думаю, мы проиграли серию не в том матче, а после того, как после победы в пятом матче повели по очкам — 7:3. Тут-то мы все поверили, что уж из трех-то игр одну возьмем. И игроки почувствовали, что тренеры тоже поверили. От команды ничего не скроешь, она все чувствует — как идет тренировочный процесс, подготовка, какие звучат слова.



После пятого матча серии и успокоились. Забыли, что канадцы есть канадцы, они борются до последней секунды в любом матче. Что при счете 3:5 в третьем периоде последней игры тремя шайбами и доказали. Нет, волосы в раздевалке мы на себе не рвали, хоть и были расстроены. Немного времени прошло — и все признали, что сыграли достойно, на хорошем уровне. Показали хоккей, который полюбили в том числе и канадские болельщики. Надо, кстати, отдать должное им и их объективности.

Карьера

После Суперсерии Якушев провел еще восемь лет в «Спартаке», сыграл на Олимпиаде и нескольких чемпионатах мира. Он рассказывает о своей преданности красно-белым: да, он сыграл за другой клуб, но уже не в советском чемпионате — в 33 года нападающий переехал в чемпионат Австрии.

— В наше время такая спортивная биография не была редкостью. Это сейчас есть много хоккеистов, которые меняют команды чуть ли не каждый год. Преданность одной команде, считаю, очень важна — как для самого игрока, так и для клуба. Это и болельщики любят, а для кого мы играем, если не для них? А для меня как человека, болевшего за «Спартак» с самого раннего детства, их теплота очень важна.

В то время в 30 лет игрок уже считался возрастным. Я же закончил в 33, так что и так по тем меркам переиграл. Считаю, что все сделал правильно. А то, что сейчас Ягр в 44 играет в НХЛ, Селянне в 43 стал лучшим игроком Олимпиады в Сочи, а Фетисов с Ларионовым заканчивали за 40… В той нашей системе это было невозможно. А таких людей в любом случае единицы, и они большие молодцы. И им можно только завидовать белой завистью, что они сумели себя так сохранить и доставлять радость людям до такого возраста.

Зал славы

В июне этого года из-за океана пришла приятная новость: Якушева ввели в Зал хоккейной славы в Торонто. За всю его историю его членами становились всего девять представителей нашей страны, и лишь трое из них до Якушева — Владислав Третьяк, Валерий Харламов и Анатолий Тарасов — никогда не выступали в НХЛ.

— Мое главное чувство — это, конечно, гордость в первую очередь за наш хоккей. У нас в Советском Союзе была великая команда. И награда эта — не только мне, но и нашему хоккею, и нашей стране. Как бы пафосно ни звучало, но это действительно так. Хоккей — командная игра, не индивидуальный вид спорта. И без классных партнеров ты никогда не покажешь хороший результат. Жена обрадовалась, поздравила и даже поцеловала.



Был на вечере, когда в 2015 году туда вводили Сергея Федорова. Атмосфера была очень торжественной. Видно было, как горды все номинанты. Это просто здорово! Считаю, что если у киношников есть премия «Оскар», то у хоккеистов — это как раз Зал славы в Торонто. Такую параллель можно провести.

В выборе Якушева не последнюю роль сыграл другой наш знаменитый хоккеист — Игорь Ларионов, единственный россиянин, который является членом комиссии, утверждающей новых членов Зала славы.

— Думаю, что Игорь благосклонно ко мне относится. Даже уверен в этом. Но там такая сложная система избрания, что при голосовании «блатные» варианты не проходят. Только если заслуги человека неоспоримы, и это признает подавляющее большинство членов комитета, его кандидатура может пройти («за» должны проголосовать 75% голосующих, но не менее 10 голосов. — Прим. «СЭ»).