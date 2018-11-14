Малкин снова толкнул речь. Два года назад это помогло выиграть Кубок Стэнли

Источник: AP 2018

Шесть поражений в семи матчах и третье место с конца в Восточной конференции — к такому результату пришёл «Питтсбург Пингвинз» после неудачного визита в Ньюарк. «Дьяволы» не могли толком потрогать шайбу в первой половине третьего периода и за восемь минут этого отрезка не побеспокоили голкипера «Пингвинз» Кейси Десмита ни единым броском. Однако, несмотря на видимое преимущество, «Питтсбург» упустил равный счёт, дал возможность Тейлору Холлу забить победный гол и пропустил в пустые ворота в концовке.

После очередной неудачи первым из питтсбургских окопов встал Евгений Малкин.

«А вы видели драку Кессела?»

Россиянин уже не первый раз обратился к одноклубникам и репортёрам с пламенной речью. Многие помнят, как Малкин обращался в команде в конце ноября 2015 года, незадолго до отставки главного тренера Майка Джонстона дела у «Питтсбурга» тоже шли не лучшим образом. Призыв Евгения к каждому партнёру как следует посмотреться в зеркало и начать как следует работать, вкупе с тренерской перестановкой, произвёл оглушительный эффект — в тот год «пингвины» выиграли Кубок Стэнли, а Майк Салливан стал для Стального города новым гуру.

«У нас было слишком много ошибок, из-за которых соперник забил. Необходимо играть лучше и ответственней. Сегодня это была неудача, команда играла с хорошим настроем. Конечно, это очень тяжёлое поражение, но я продолжаю верить в нашу команду. Мы хорошо боролись сегодня, это важно для меня. Даже Фил Кессел подрался. Вы это видели? Никто никогда раньше такого не видел. Мы понимаем, что у нас есть отличная команда, нужно держаться плечом к плечу друг с другом», — заявил Малкин, заодно немного подколов своего «заклятого партнёра».

О взаимоотношениях Малкина и Кессела, которые в прошлом орали друг на друга прямо на скамейке запасных, среди болельщиков ходит много слухов. Тем не менее россиянин и американец до сих пор играют друг с другом.

«Это была не драка в полном понимании этого слова. Арбитры дали Филу четыре минуты штрафа. Но это очень здорово для нас. Он хочет выиграть каждое единоборство, он забил гол. Кессел никого не боится. Он великий лидер этой команды», — вдохновенно сказал Малкин, после чего в раздевалке повисла небольшая пауза. Затем последовали прежние слова.

«Мы понимаем, что у нас хорошая команда. Нужно быть плечом к плечу. Сейчас тяжёлое время, но если мы вместе, то победим», — завершил Малкин свою речь. Как правило, Евгений не так часто говорит с журналистами и всегда преследует этим определённую цель. Нет сомнений, что на этот раз он снова пытался завести команду. Но была и ещё одна веская причина.

Обменять могут всех, кроме Малкина и Кросби?

После того как 8 ноября «Питтсбург» уступил в гостях «Вашингтону» (1:2), не самое приятное «сообщение» команде послал генеральный менеджер Джим Рутерфорд. Сделал он это не посредством криков в раздевалке, а через шоу на радио, которое он сам еженедельно ведёт.

«Если так будет продолжаться, я буду вынужден произвести некоторые перемены. У нас нет ни энергии, ни характера. Мы просто пытаемся доиграть очередной матч и ждём следующего, а это недопустимо. Команды соперники легко переигрывают нас за счёт самоотдачи и работы. В некоторых матчах нам просто везло, соперник заслуживал гораздо большего преимущества по счёту. Команда застоялась и стала “ржавой”? Это как раз то, за чем я должен следить. Когда нужно будет вносить серьёзные изменения, я пока не знаю. Но игроки делают всё, чтобы сказать, что этот момент настал», — сказал Рутерфорд. Говоря простым языком, босс «Пингвинз» пообещал многочисленные отставки и обмены, если серия поражений не прекратится.

Примечательна реакция на эти слова со стороны двух главных звёзд «Питтсбурга». Кросби и ухом не повёл, заявив, что комментариев Рутерфорда лично не слышал, но сказал, что команда и так прилично мотивирована. «Когда идёт серия поражений, вопросы появляются сами собой. Каждый должен выполнять свою работу, мы это понимаем и принимаем. Каждый должен стремиться сыграть как можно лучше», — отметил Сидни, но было в его словах что-то привычно механическое.

Совсем по-другому высказался Малкин.

«Конечно, Рутерфорд недоволен. Наша задача — поддерживать друг друга в раздевалке, а Джим пытается делать свою работу. Мы проиграли пять матчей подряд, он послал нам “месседж”. Мы его понимаем. Мы всё понимаем», — отметил Евгений, который, словно и сам не прочь был бы понаблюдать за некоторыми кадровыми переменами в команде.

Четыре кандидата на обмен

Поскольку серия поражений у «Питтсбурга» продолжается, то все инсайдеры и обозреватели готовы к тому, что Рутерфорд будет предпринимать конкретные и жёсткие шаги по изменению состава команды.