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18:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» продлил контракт с генеральным менеджером Джимом Рутерфордом

«Питтсбург Пингвинз» продлил соглашение с генеральным менеджером Джимом Рутерфордом, сообщает пресс-служба «пингвинов».

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Новый контракт 69-летнего специалиста действует до окончания сезона-2021/22. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в 2016 и 2017 годах, когда на посту генерального менеджера трудился Рутерфорд. Кроме того, американец стал обладателем заветного трофея в системе «Каролины Харрикейнз» в 2006 году.

«Мы считаем Джима одним из лучших генеральных менеджеров в мире спорта. Перед стартом каждого сезона он ставит максимальные задачи в виде завоевания Кубка Стэнли. Стремление к совершенству — то, что движет командой. Джим сыграл немаловажную роль в завоевании двух Кубков Стэнли подряд, но его цель — добиться чего-то большего, и мы хотим помочь ему», — приводит слова владельцев «Пингвинз» Марио Лемье и Рона Бёркла официальный сайт клуба.

В 2016 году Рутерфорд был признан лучшим генеральным менеджером НХЛ.

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