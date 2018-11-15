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09:27 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов получил травму и не смог доиграть матч против «Виннипега»

ТАСС, 15 ноября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов получил травму головы во время первого периода гостевого матча регулярного чемпионата против «Виннипега». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

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Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Виннипега».

Хоккей
НХЛ 2018-2019
Неделя 7, 15.11.2018, 4:00
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Грубый прием против Кузнецова выполнил нападающий хозяев Брэндон Танев, получивший за это двухминутное удаление. Сообщается, что о состоянии здоровья российского хоккеиста будет известно в пятницу.

Шайбы в составе «Виннипега» забросили Марк Шайфли (26-я минута), Бен Широ (53) и Кайл Коннор (60). У «Вашингтона» отличился Якуб Врана (14).

Защитник гостей Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, а капитан столичного клуба Александр Овечкин очков не набрал.

Лучшим игроком встречи стал Шайфли (1+0). Второй звездой матча был признан голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк (27 сейвов). Третьим стал вратарь «Вашингтона» Финикс Копли (21 сейв).

В следующей встрече столичный клуб встретится 17 ноября на выезде с «Колорадо». «Виннипег» свой матч проведет в этот же день — в гости к «Джетс» приедет «Баффало».

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В другом матче игрового дня «Чикаго» на своем льду с минимальным счетом обыграл «Сент-Луис» — 1:0. Российские нападающие гостей Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, а также форвард хозяев Артем Анисимов очков не набрали.

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