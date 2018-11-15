Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов получил травму и не смог доиграть матч против «Виннипега»

Источник: AP 2018

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Виннипега».

Хоккей НХЛ 2018-2019 Неделя 7, 15.11.2018, 4:00 Виннипег Джетс 3 Вашингтон Кэпиталз 1

Грубый прием против Кузнецова выполнил нападающий хозяев Брэндон Танев, получивший за это двухминутное удаление. Сообщается, что о состоянии здоровья российского хоккеиста будет известно в пятницу.

Шайбы в составе «Виннипега» забросили Марк Шайфли (26-я минута), Бен Широ (53) и Кайл Коннор (60). У «Вашингтона» отличился Якуб Врана (14).

Защитник гостей Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, а капитан столичного клуба Александр Овечкин очков не набрал.

Лучшим игроком встречи стал Шайфли (1+0). Второй звездой матча был признан голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк (27 сейвов). Третьим стал вратарь «Вашингтона» Финикс Копли (21 сейв).

В следующей встрече столичный клуб встретится 17 ноября на выезде с «Колорадо». «Виннипег» свой матч проведет в этот же день — в гости к «Джетс» приедет «Баффало».

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-wsh-1-wpg-3/t-277753022/c-62920403?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче игрового дня «Чикаго» на своем льду с минимальным счетом обыграл «Сент-Луис» — 1:0. Российские нападающие гостей Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, а также форвард хозяев Артем Анисимов очков не набрали.