Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов получил травму и не смог доиграть матч против «Виннипега»

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Виннипега».
Грубый прием против Кузнецова выполнил нападающий хозяев Брэндон Танев, получивший за это двухминутное удаление. Сообщается, что о состоянии здоровья российского хоккеиста будет известно в пятницу.
Шайбы в составе «Виннипега» забросили Марк Шайфли (26-я минута), Бен Широ (53) и Кайл Коннор (60). У «Вашингтона» отличился Якуб Врана (14).
Защитник гостей Дмитрий Орлов отметился результативной передачей, а капитан столичного клуба Александр Овечкин очков не набрал.
Лучшим игроком встречи стал Шайфли (1+0). Второй звездой матча был признан голкипер «Виннипега» Коннор Хеллебайк (27 сейвов). Третьим стал вратарь «Вашингтона» Финикс Копли (21 сейв).
В следующей встрече столичный клуб встретится 17 ноября на выезде с «Колорадо». «Виннипег» свой матч проведет в этот же день — в гости к «Джетс» приедет «Баффало».
В другом матче игрового дня «Чикаго» на своем льду с минимальным счетом обыграл «Сент-Луис» — 1:0. Российские нападающие гостей Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, а также форвард хозяев Артем Анисимов очков не набрали.