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09:42 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» победил «Бостон» в матче НХЛ, Варламов отразил 20 бросков

ТАСС, 15 ноября. «Колорадо» обыграл «Бостон» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландескуг (11-я минута), Микко Рантанен (29), Мэтт Калверт (43), Натан Маккиннон (50), Тайсон Джост (56) и Александр Керфут (60). За «Бостон» отличились Давид Пастрняк (17) и Джек Дебраск (20, 24).

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 20 бросков из 23 по своим воротам. Его партнеры по команде — защитник Никита Задоров и нападающий Владислав Каменев — результативными действиями не отметились.

«Колорадо» одержал вторую подряд победу, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 18 матчах. «Бостон» с 22 очками в 18 играх располагается на третьей строчке в Восточной конференции.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче «Колорадо» 17 ноября примет «Вашингтон», «Бостон» в тот же день на выезде сыграет с «Далласом».

Колорадо Эвеланш 6:3
(1:2, 1:1, 4:0)
Бостон Брюинз
15.11.2018, 06:00 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред Беднар Брюс Кэссиди
Вратари
Семен Варламов Ярослав Галак 55:51 (Я. Галак 56:43-57:09, Я. Галак 58:57)
1-й период
10:16 Габриэль Ландескуг (М. Рантанен)
14:50 Марк Барберио
Давид Пастрняк (Д. Бэкес, Д. Крейчи) 16:43
Джейк Дебраск 19:20
2-й период
21:17 Колин Уилсон
Джейк Дебраск (Д. Пастрняк, П. Бержерон) 23:05
Давид Пастрняк 27:52
28:47 Микко Рантанен (Н. Маккиннон, Т. Бэрри)
29:14 Никита Задоров
39:11 Микко Рантанен
Патрис Бержерон 39:11
3-й период
42:11 Мэттью Колверт (Ш. Дрис)
49:02 Натан Маккиннон (М. Рантанен, Ян Коул)
Давид Крейчи 53:40
55:39 Тайсон Жост (А. Керфут, С. Жирар)
Патрис Бержерон 58:57
59:45 Александр Керфут (К. Седерберг, С. Жирар)
Статистика
8 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
М. Рантанен (Колорадо Эвеланш), Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Д. Дебраск (Бостон Брюинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
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