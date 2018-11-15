«Колорадо» победил «Бостон» в матче НХЛ, Варламов отразил 20 бросков

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В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландескуг (11-я минута), Микко Рантанен (29), Мэтт Калверт (43), Натан Маккиннон (50), Тайсон Джост (56) и Александр Керфут (60). За «Бостон» отличились Давид Пастрняк (17) и Джек Дебраск (20, 24).

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 20 бросков из 23 по своим воротам. Его партнеры по команде — защитник Никита Задоров и нападающий Владислав Каменев — результативными действиями не отметились.

«Колорадо» одержал вторую подряд победу, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 18 матчах. «Бостон» с 22 очками в 18 играх располагается на третьей строчке в Восточной конференции.

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