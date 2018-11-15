«Колорадо» победил «Бостон» в матче НХЛ, Варламов отразил 20 бросков
ТАСС, 15 ноября. «Колорадо» обыграл «Бостон» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 15 ноября. «Колорадо» обыграл «Бостон» со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Габриэль Ландескуг (11-я минута), Микко Рантанен (29), Мэтт Калверт (43), Натан Маккиннон (50), Тайсон Джост (56) и Александр Керфут (60). За «Бостон» отличились Давид Пастрняк (17) и Джек Дебраск (20, 24).
Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 20 бросков из 23 по своим воротам. Его партнеры по команде — защитник Никита Задоров и нападающий Владислав Каменев — результативными действиями не отметились.
«Колорадо» одержал вторую подряд победу, клуб занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 21 очко в 18 матчах. «Бостон» с 22 очками в 18 играх располагается на третьей строчке в Восточной конференции.
В следующем матче «Колорадо» 17 ноября примет «Вашингтон», «Бостон» в тот же день на выезде сыграет с «Далласом».
|Колорадо Эвеланш
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6:3
(1:2, 1:1, 4:0)
|Бостон Брюинз
|Джаред Беднар
|Брюс Кэссиди
|Семен Варламов
|Ярослав Галак 55:51 (Я. Галак 56:43-57:09, Я. Галак 58:57)
|1-й период
|10:16
|Габриэль Ландескуг (М. Рантанен)
|14:50
|Марк Барберио
|Давид Пастрняк (Д. Бэкес, Д. Крейчи)
|16:43
|Джейк Дебраск
|19:20
|2-й период
|21:17
|Колин Уилсон
|Джейк Дебраск (Д. Пастрняк, П. Бержерон)
|23:05
|Давид Пастрняк
|27:52
|28:47
|Микко Рантанен (Н. Маккиннон, Т. Бэрри)
|29:14
|Никита Задоров
|39:11
|Микко Рантанен
|Патрис Бержерон
|39:11
|3-й период
|42:11
|Мэттью Колверт (Ш. Дрис)
|49:02
|Натан Маккиннон (М. Рантанен, Ян Коул)
|Давид Крейчи
|53:40
|55:39
|Тайсон Жост (А. Керфут, С. Жирар)
|Патрис Бержерон
|58:57
|59:45
|Александр Керфут (К. Седерберг, С. Жирар)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|2
|М. Рантанен (Колорадо Эвеланш), Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Д. Дебраск (Бостон Брюинз)