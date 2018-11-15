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12:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Вегас» забросил пять безответных шайб «Анахайму» в матче НХЛ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Парадайсе, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу «Вегаса». В составе победителей шайбы забросили Алекс Тух (18-я минута), Коди Икин (21, 30), Ник Холден (28) и Томаш Гика (46).

Канадский голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри провел матч на ноль, отразив все 29 бросков по воротам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вегас Голден Найтс 5:0
(1:0, 3:0, 1:0)
Анахайм Дакс
15.11.2018, 06:30 Регулярный чемпионат T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Рэнди Карлайл
Вратари
Марк-Андре Флери Джон Гибсон 27:19 (Р. Миллер 27:19)
1-й период
Энди Велински 05:06
05:54 Макс Пачоретти
Рикард Ракелль 11:05
14:59 Джон Меррилл
Брэндон Монтур 15:54
17:42 Алекс Так (М. Пачоретти, Кол. Миллер)
2-й период
20:25 Коди Икин (А. Так, М. Пачоретти)
27:19 Ник Холден
27:40 Брэйден Макнэбб
29:35 Коди Икин (Р. Карпентер)
Брайан Гиббонс 35:43
3-й период
45:10 Томаш Гика (Т. Носек, Н. Холден)
50:01 Макс Пачоретти
Райан Кеслер 55:31
Маркус Петтерссон 57:56
Статистика
8 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Икин (Вегас Голден Найтс), М-А. Флери (Вегас Голден Найтс), А. Так (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вегас Голден Найтс
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