«Вегас» забросил пять безответных шайб «Анахайму» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Парадайсе, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу «Вегаса». В составе победителей шайбы забросили Алекс Тух (18-я минута), Коди Икин (21, 30), Ник Холден (28) и Томаш Гика (46).