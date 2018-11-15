«Вегас» забросил пять безответных шайб «Анахайму» в матче НХЛ
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Парадайсе, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу «Вегаса». В составе победителей шайбы забросили Алекс Тух (18-я минута), Коди Икин (21, 30), Ник Холден (28) и Томаш Гика (46).
Канадский голкипер «Вегаса»
|Вегас Голден Найтс
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5:0
(1:0, 3:0, 1:0)
|Анахайм Дакс
|Жерар Галлан
|Рэнди Карлайл
|Марк-Андре Флери
|Джон Гибсон 27:19 (Р. Миллер 27:19)
|1-й период
|Энди Велински
|05:06
|05:54
|Макс Пачоретти
|Рикард Ракелль
|11:05
|14:59
|Джон Меррилл
|Брэндон Монтур
|15:54
|17:42
|Алекс Так (М. Пачоретти, Кол. Миллер)
|2-й период
|20:25
|Коди Икин (А. Так, М. Пачоретти)
|27:19
|Ник Холден
|27:40
|Брэйден Макнэбб
|29:35
|Коди Икин (Р. Карпентер)
|Брайан Гиббонс
|35:43
|3-й период
|45:10
|Томаш Гика (Т. Носек, Н. Холден)
|50:01
|Макс Пачоретти
|Райан Кеслер
|55:31
|Маркус Петтерссон
|57:56
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Икин (Вегас Голден Найтс), М-А. Флери (Вегас Голден Найтс), А. Так (Вегас Голден Найтс)