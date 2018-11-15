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10:08 (мск), источник: Газета.Ру

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко потерял зуб во время матча НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко потерял передний зуб во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс».

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Источник: AP 2018

По информации на официальном сайте НХЛ, инцидент случился в результате борьбы у ворот команды из Миссури, когда нападающий «Блэкхокс» Доминик Кагун случайно задел Тарасенко клюшкой. Соперник избежал удаления.

Россиянин не покинул площадку: подобрал зуб со льда, передал его врачу команды и продолжил играть.

Несмотря на мужественный поступок, «Сент-Луис» уступил со счетом 0:1.

Во время загрузки произошла ошибка.
Чикаго Блэкхокс 1:0
(0:0, 1:0, 0:0)
Сент-Луис Блюз
15.11.2018, 04:00 Регулярный чемпионат United Center
Главные тренеры
Джереми Коллитон Майк Йео
Вратари
Кори Кроуфорд Джейк Аллен 57:40 (Дж. Аллен 57:49-58:43)
2-й период
Владимир Тарасенко 23:30
24:05 Брент Сибрук (Дж. Тэйвз, П. Кейн)
29:26 Джон Хейден
3-й период
Джоэль Эдмундсон 47:01
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), Б. Сибрук (Чикаго Блэкхокс), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сент-Луис Блюз
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