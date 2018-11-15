Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко потерял зуб во время матча НХЛ
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко потерял передний зуб во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс».
Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко потерял передний зуб во время матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхокс».
По информации на официальном сайте НХЛ, инцидент случился в результате борьбы у ворот команды из Миссури, когда нападающий «Блэкхокс» Доминик Кагун случайно задел Тарасенко клюшкой. Соперник избежал удаления.
Россиянин не покинул площадку: подобрал зуб со льда, передал его врачу команды и продолжил играть.
Несмотря на мужественный поступок, «Сент-Луис» уступил со счетом 0:1.
|Чикаго Блэкхокс
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1:0
(0:0, 1:0, 0:0)
|Сент-Луис Блюз
|Джереми Коллитон
|Майк Йео
|Кори Кроуфорд
|Джейк Аллен 57:40 (Дж. Аллен 57:49-58:43)
|2-й период
|Владимир Тарасенко
|23:30
|24:05
|Брент Сибрук (Дж. Тэйвз, П. Кейн)
|29:26
|Джон Хейден
|3-й период
|Джоэль Эдмундсон
|47:01
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс), Б. Сибрук (Чикаго Блэкхокс), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз)