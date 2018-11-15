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18:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Дрегер: Андрей Василевский сломал ногу и выбыл на длительный срок

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский выбыл на длительный срок, информирует в своём «твиттере» инсайдер Даррен Дрегер. Сообщается, что российский хоккеист сломал ногу.

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Источник: AP 2018

24-летний голкипер принял участие в 13 встречах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сумев записать в свой актив девять побед. Василевский в среднем отражал 92,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.

Напомним, российский вратарь в прошлом сезоне вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ. В прошлом регулярном чемпионате он сыграл в 65 матчах, одержав 44 победы при коэффициенте надёжности 92,7.

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