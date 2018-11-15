Дрегер: Андрей Василевский сломал ногу и выбыл на длительный срок

24-летний голкипер принял участие в 13 встречах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сумев записать в свой актив девять побед. Василевский в среднем отражал 92,7% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,29.



Напомним, российский вратарь в прошлом сезоне вошёл в тройку претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему голкиперу НХЛ. В прошлом регулярном чемпионате он сыграл в 65 матчах, одержав 44 победы при коэффициенте надёжности 92,7.