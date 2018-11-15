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15 ноября, источник: ТАСС

СМИ: Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов выбыл из-за травмы на неопределенный срок

ТАСС, 15 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов выбыл из-за травмы на неопределенный срок. Об этом в Twitter сообщила журналист издания Washington Post Изабель Хуршудян.

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Источник: AP 2018

Форвард получил травму верхней части тела. Также из-за повреждений выбыли вратарь Брейден Холтби и защитник Михал Кемпни.

Кузнецов в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ провел 18 матчей, в которых забросил шесть шайб и сделал 15 результативных передач. «Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 18 играх. Ближайший матч команда проведет в ночь на субботу против «Колорадо».

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