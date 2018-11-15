СМИ: Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов выбыл из-за травмы на неопределенный срок
ТАСС, 15 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов выбыл
ТАСС, 15 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Евгений Кузнецов выбыл
Форвард получил травму верхней части тела. Также
Кузнецов в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ провел 18 матчей, в которых забросил шесть шайб и сделал 15 результативных передач. «Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 18 играх. Ближайший матч команда проведет в ночь на субботу против «Колорадо».