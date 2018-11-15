СМИ: Хоккеист «Вашингтона» Кузнецов выбыл из-за травмы на неопределенный срок

Кузнецов в нынешнем сезоне регулярного чемпионата НХЛ провел 18 матчей, в которых забросил шесть шайб и сделал 15 результативных передач. «Вашингтон» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 19 очков в 18 играх. Ближайший матч команда проведет в ночь на субботу против «Колорадо».