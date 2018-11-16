Дуэль русских суперфорвардов в Америке. Кучеров выдал ассистентский хет-трик и победил Малкина

Источник: Reuters

За несколько часов до матча «Питтсбурга» и «Тампы» из Северной Америки пришла неожиданная и очень неприятная новость для всех российских болельщиков и поклонников «Молний». Стало известно, что голкипер клуба из штата Флорида Андрей Василевский сломал ногу и выбыл из строя на неопределенный срок. Чуть позже агент игрока Дэн Мильштейн рассказал Sport24, что точный диагноз еще не поставлен, но сильно легче от этого не стало:

«На данный момент диагноз не поставлен, Андрей сейчас летит в Тампу для прохождения полного медицинского обследования, после которого будут уже известны сроки восстановления. Не могу вам точно сказать, в каком матче Андрей получил травму ноги, но он некоторое время испытывал дискомфорт».

«Лайтнинг» вызвали из фарм-клуба Эдди Паскаля, до этого не сыгравшего в Национальной хоккейной лиге ни одного матча, но, а роль основного кипера на себя на какое-то время должен был взять бэкап Василевского Луи Доминге, который и занял пост номер один в игре с «Пингвинз» — командой, предельно мотивированной шестью поражениями в семи последних матчах и из-за повреждения потерявшей своего капитана Сидни Кросби.

В первом периоде соперники заработали на двоих 20 минут штрафа, а «Питтсбург» успел еще и серьезно нагрузить Доминге, бросив по его воротам 14 раз. Вратарь продержался десять с небольшим минут, в немалой степени благодаря помощи партнеров. Этот удивительный сэйв Райана Макдоны после выстрела Евгения Малкина из идеальной позиции вполне может попасть в хит-парад лучших вратарских спасений недели.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/v0VBOVnIV-Q?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Бесконечно везение «Тампы» продолжаться не могло и во второй половине игрового отрезка гости дважды пропустили за четыре минуты. «Питтсбург» в обоих случаях реализовал большинство, а в одном из голов результативной передачей поучаствовал Евгений Малкин.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/kessel-doubles-the-lead-with-ppg/t-299998258/c-62938303?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Один из ключевых моментов матча случился перед первым перерывом, когда Малкин, Кессел и Мэтт Каллен умудрились удалиться в течение 10 секунд. «Тампа» оторвалась по полной и наказала соперника за все три нарушения. Сначала Тайлер Джонсон подобрал шайбу после убойного броска Никиты Кучерова и снабдил ею Брэндона Поинта.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/point-goes-top-shelf-for-ppg/t-299998258/c-62938803?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Затем Кучеров со Стэмкосом вывели того же Поинта на пустой угол.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/points-second-power-play-goal/t-299998258/c-62939403?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот так «Тампа» забила свой третий гол в этом матче. 91 секунд, хет-трик Поинта, ассистентский хет-трик Кучерова — фантастика!

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/points-third-ppg-in-91-seconds/t-299998258/c-62941203?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Питтсбург» оперативно сравнял счет — помогли передача Малкина, дико неуверенная игра Доминге и замыкание Хернквиста.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/hornqvists-second-tally/t-299998258/c-62939903?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но у «Молний» в этой игре было совершенно не секретное, но от этого не менее действенное оружие — большинство. Очередной его розыгрыш завершился пасом российского защитника Михаила Сергачева и броском с дальней дистанции Янника Гурда. 7 шайб к середине матча — ураганище!

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/gourdes-power-play-rocket/t-299998258/c-62940403?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.