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10:27 (мск), источник: Sport24

Дуэль русских суперфорвардов в Америке. Кучеров выдал ассистентский хет-трик и победил Малкина

«Тампа» сыграла за себя и за Андрея Василевского.

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Источник: Reuters

За несколько часов до матча «Питтсбурга» и «Тампы» из Северной Америки пришла неожиданная и очень неприятная новость для всех российских болельщиков и поклонников «Молний». Стало известно, что голкипер клуба из штата Флорида Андрей Василевский сломал ногу и выбыл из строя на неопределенный срок. Чуть позже агент игрока Дэн Мильштейн рассказал Sport24, что точный диагноз еще не поставлен, но сильно легче от этого не стало:

«На данный момент диагноз не поставлен, Андрей сейчас летит в Тампу для прохождения полного медицинского обследования, после которого будут уже известны сроки восстановления. Не могу вам точно сказать, в каком матче Андрей получил травму ноги, но он некоторое время испытывал дискомфорт».

«Лайтнинг» вызвали из фарм-клуба Эдди Паскаля, до этого не сыгравшего в Национальной хоккейной лиге ни одного матча, но, а роль основного кипера на себя на какое-то время должен был взять бэкап Василевского Луи Доминге, который и занял пост номер один в игре с «Пингвинз» — командой, предельно мотивированной шестью поражениями в семи последних матчах и из-за повреждения потерявшей своего капитана Сидни Кросби.

В первом периоде соперники заработали на двоих 20 минут штрафа, а «Питтсбург» успел еще и серьезно нагрузить Доминге, бросив по его воротам 14 раз. Вратарь продержался десять с небольшим минут, в немалой степени благодаря помощи партнеров. Этот удивительный сэйв Райана Макдоны после выстрела Евгения Малкина из идеальной позиции вполне может попасть в хит-парад лучших вратарских спасений недели.

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Бесконечно везение «Тампы» продолжаться не могло и во второй половине игрового отрезка гости дважды пропустили за четыре минуты. «Питтсбург» в обоих случаях реализовал большинство, а в одном из голов результативной передачей поучаствовал Евгений Малкин.

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Один из ключевых моментов матча случился перед первым перерывом, когда Малкин, Кессел и Мэтт Каллен умудрились удалиться в течение 10 секунд. «Тампа» оторвалась по полной и наказала соперника за все три нарушения. Сначала Тайлер Джонсон подобрал шайбу после убойного броска Никиты Кучерова и снабдил ею Брэндона Поинта.

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Затем Кучеров со Стэмкосом вывели того же Поинта на пустой угол.

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А вот так «Тампа» забила свой третий гол в этом матче. 91 секунд, хет-трик Поинта, ассистентский хет-трик Кучерова — фантастика!

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«Питтсбург» оперативно сравнял счет — помогли передача Малкина, дико неуверенная игра Доминге и замыкание Хернквиста.

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Но у «Молний» в этой игре было совершенно не секретное, но от этого не менее действенное оружие — большинство. Очередной его розыгрыш завершился пасом российского защитника Михаила Сергачева и броском с дальней дистанции Янника Гурда. 7 шайб к середине матча — ураганище!

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Во второй половине матча команды сильно добавили в дисциплине, стали гораздо реже удаляться, но болельщиков это вряд ли порадовало — в оставшиеся после гола Гурда 32 минуты они не увидели ни одной заброшенной шайбы. «Тампа» с Луи Доминге в воротах смогла одержать волевую победу над продолжающим ужасную серию «Питтсбургом». Теперь «Молнии» будут с нетерпением будут ждать медицинского обследования Андрея Василевского и надеяться, что предварительный диагноз не подтвердится. Потеря основного вратаря способна испортить «Лайтнинг» весь сезон.

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Питтсбург Пингвинз 3:4
(2:1, 1:3, 0:0)
Тампа-Бэй Лайтнинг
16.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк Салливан Джон Купер
Вратари
Мэттью Мюррей 57:30 (М. Мюррей 59:53) Луи Доминге
1-й период
Никита Кучеров 07:04
Стивен Стэмкос 09:25
10:33 Патрик Хернквист (Ф. Кессел, К. Летанг)
11:56 Джейми Олексяк
Седрик Пакетт 11:56
Михаил Сергачев 12:05
13:11 Крис Летанг
Райан Кэллахэн 13:11
13:49 Фил Кессел (Е. Малкин, П. Хернквист)
19:37 Евгений Малкин
19:37 Фил Кессел
19:47 Мэтт Каллен
Брэйден Пойнт (Н. Кучеров, Т. Джонсон) 19:57
2-й период
Брэйден Пойнт (С. Стэмкос, Н. Кучеров) 20:41
Брэйден Пойнт (Дж. Миллер, Н. Кучеров) 21:28
24:29 Патрик Хернквист (Е. Малкин)
26:27 Гарретт Уилсон
Янни Гурд (М. Сергачев, А. Киллорн) 27:56
31:18 Евгений Малкин
Матье Жозеф 34:33
36:52 Джейми Олексяк
3-й период
59:53 Крис Летанг
Статистика
18 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 4
Лучшие игроки
Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Питтсбург Пингвинз
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