Дуэль русских суперфорвардов в Америке. Кучеров выдал ассистентский хет-трик и победил Малкина
«Тампа» сыграла за себя и за Андрея Василевского.
«Тампа» сыграла за себя и за Андрея Василевского.
За несколько часов до матча «Питтсбурга» и «Тампы» из Северной Америки пришла неожиданная и очень неприятная новость для всех российских болельщиков и поклонников «Молний». Стало известно, что голкипер клуба из штата Флорида Андрей Василевский сломал ногу и выбыл из строя на неопределенный срок. Чуть позже агент игрока Дэн Мильштейн рассказал Sport24, что точный диагноз еще не поставлен, но сильно легче от этого не стало:
«На данный момент диагноз не поставлен, Андрей сейчас летит в Тампу для прохождения полного медицинского обследования, после которого будут уже известны сроки восстановления. Не могу вам точно сказать, в каком матче Андрей получил травму ноги, но он некоторое время испытывал дискомфорт».
«Лайтнинг» вызвали из
В первом периоде соперники заработали на двоих 20 минут штрафа, а «Питтсбург» успел еще и серьезно нагрузить Доминге, бросив по его воротам 14 раз. Вратарь продержался десять с небольшим минут, в немалой степени благодаря помощи партнеров. Этот удивительный сэйв Райана Макдоны после выстрела Евгения Малкина из идеальной позиции вполне может попасть в
Бесконечно везение «Тампы» продолжаться не могло и во второй половине игрового отрезка гости дважды пропустили за четыре минуты. «Питтсбург» в обоих случаях реализовал большинство, а в одном из голов результативной передачей поучаствовал Евгений Малкин.
Один из ключевых моментов матча случился перед первым перерывом, когда Малкин, Кессел и Мэтт Каллен умудрились удалиться в течение 10 секунд. «Тампа» оторвалась по полной и наказала соперника за все три нарушения. Сначала Тайлер Джонсон подобрал шайбу после убойного броска Никиты Кучерова и снабдил ею Брэндона Поинта.
Затем Кучеров со Стэмкосом вывели того же Поинта на пустой угол.
А вот так «Тампа» забила свой третий гол в этом матче. 91 секунд,
«Питтсбург» оперативно сравнял счет — помогли передача Малкина, дико неуверенная игра Доминге и замыкание Хернквиста.
Но у «Молний» в этой игре было совершенно не секретное, но от этого не менее действенное оружие — большинство. Очередной его розыгрыш завершился пасом российского защитника Михаила Сергачева и броском с дальней дистанции Янника Гурда. 7 шайб к середине матча — ураганище!
Во второй половине матча команды сильно добавили в дисциплине, стали гораздо реже удаляться, но болельщиков это вряд ли порадовало — в оставшиеся после гола Гурда 32 минуты они не увидели ни одной заброшенной шайбы. «Тампа» с Луи Доминге в воротах смогла одержать волевую победу над продолжающим ужасную серию «Питтсбургом». Теперь «Молнии» будут с нетерпением будут ждать медицинского обследования Андрея Василевского и надеяться, что предварительный диагноз не подтвердится. Потеря основного вратаря способна испортить «Лайтнинг» весь сезон.
|Питтсбург Пингвинз
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3:4
(2:1, 1:3, 0:0)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Майк Салливан
|Джон Купер
|Мэттью Мюррей 57:30 (М. Мюррей 59:53)
|Луи Доминге
|1-й период
|Никита Кучеров
|07:04
|Стивен Стэмкос
|09:25
|10:33
|Патрик Хернквист (Ф. Кессел, К. Летанг)
|11:56
|Джейми Олексяк
|Седрик Пакетт
|11:56
|Михаил Сергачев
|12:05
|13:11
|Крис Летанг
|Райан Кэллахэн
|13:11
|13:49
|Фил Кессел (Е. Малкин, П. Хернквист)
|19:37
|Евгений Малкин
|19:37
|Фил Кессел
|19:47
|Мэтт Каллен
|Брэйден Пойнт (Н. Кучеров, Т. Джонсон)
|19:57
|2-й период
|Брэйден Пойнт (С. Стэмкос, Н. Кучеров)
|20:41
|Брэйден Пойнт (Дж. Миллер, Н. Кучеров)
|21:28
|24:29
|Патрик Хернквист (Е. Малкин)
|26:27
|Гарретт Уилсон
|Янни Гурд (М. Сергачев, А. Киллорн)
|27:56
|31:18
|Евгений Малкин
|Матье Жозеф
|34:33
|36:52
|Джейми Олексяк
|3-й период
|59:53
|Крис Летанг
|18
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|4
|Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), П. Хернквист (Питтсбург Пингвинз)