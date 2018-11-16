«Коламбус» без Бобровского и Панарина разгромил «Флориду»
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома разгромно обыграл «Флориду Пантерз» — 7:3.
В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома разгромно обыграл «Флориду Пантерз» — 7:3.
По истечении первого периода гости вели 2:0 благодаря шайбам Ника Бьюгстада и Аарона Экблада. Во втором игровом отрезке отличились игроки «жакетов» Кэм Аткинсон, Брэндон Дубински и
Сергей Бобровский и Артемий Панарин не принимали участия во встрече
В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» одержал выездную победу над «Филадельфией Флайерз» — 3:0. Голы на счету Джоуи Андерсона, Кайла Палмьери и Блейка Коулмана.
Иван Проворов сыграл 23 минуты и 3 секунды (первый показатель в команде) и заработал показатель полезности «-1».
|Коламбус Блю Джэкетс
|
7:3
(0:2, 3:1, 4:0)
|Флорида Пантерз
|Джон Торторелла
|Боб Бонер
|Йоонас Корписало
|Роберто Луонго 54:30 (Р. Луонго 54:51)
|1-й период
|Ник Бьюгстад (М. Матесон, Д. Мальгин)
|01:44
|05:15
|Бун Дженнер
|Аарон Экблад (М. Хоффман, М. Матесон)
|06:45
|19:20
|Брэндон Дубински
|2-й период
|20:28
|Кэм Аткинсон (А. Веннберг)
|23:46
|Брэндон Дубински (З. Веренски, А. Веннберг)
|26:16
|Пьер-Люк Дюбуа (Э. Дюклер, К. Аткинсон)
|31:15
|Кэм Аткинсон
|Кит Яндл (В. Трочек, Дж. Юбердо)
|33:12
|Фрэнк Ватрано
|36:50
|3-й период
|40:52
|Пьер-Люк Дюбуа
|44:01
|Маркус Хянникяйнен (Д. Савар, З. Дэлпи)
|48:59
|Энтони Дюклер (П-Л. Дюбуа, М. Нутиваара)
|52:57
|Джош Андерсон (Н. Фолиньо, Б. Дженнер)
|54:51
|п.в.
|Бун Дженнер (Р. Мюррей, Б. Дубински)
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Э. Дюклер (Коламбус Блю Джэкетс), Й. Корписало (Коламбус Блю Джэкетс)