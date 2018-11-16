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10:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Коламбус» без Бобровского и Панарина разгромил «Флориду»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома разгромно обыграл «Флориду Пантерз» — 7:3.

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По истечении первого периода гости вели 2:0 благодаря шайбам Ника Бьюгстада и Аарона Экблада. Во втором игровом отрезке отличились игроки «жакетов» Кэм Аткинсон, Брэндон Дубински и Пьер-Люк Дюбуа, но затем Кейт Яндл счёт сравнял. В третьем периоде хозяева забили четыре гола усилиями Маркуса Хянникяйнена, Энтони Дюклера, Джоша Андерсона и Буна Дженнера.

Сергей Бобровский и Артемий Панарин не принимали участия во встрече из-за болезни. Евгений Дадонов прервал 12-матчевую результативную серию, он сыграл 17 минут и 36 секунд, заработав показатель полезности «-3». У Богдана Киселевича «-1» за 15.50.

В параллельном матче «Нью-Джерси Дэвилз» одержал выездную победу над «Филадельфией Флайерз» — 3:0. Голы на счету Джоуи Андерсона, Кайла Палмьери и Блейка Коулмана.

Иван Проворов сыграл 23 минуты и 3 секунды (первый показатель в команде) и заработал показатель полезности «-1».

Коламбус Блю Джэкетс 7:3
(0:2, 3:1, 4:0)
Флорида Пантерз
16.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Боб Бонер
Вратари
Йоонас Корписало Роберто Луонго 54:30 (Р. Луонго 54:51)
1-й период
Ник Бьюгстад (М. Матесон, Д. Мальгин) 01:44
05:15 Бун Дженнер
Аарон Экблад (М. Хоффман, М. Матесон) 06:45
19:20 Брэндон Дубински
2-й период
20:28 Кэм Аткинсон (А. Веннберг)
23:46 Брэндон Дубински (З. Веренски, А. Веннберг)
26:16 Пьер-Люк Дюбуа (Э. Дюклер, К. Аткинсон)
31:15 Кэм Аткинсон
Кит Яндл (В. Трочек, Дж. Юбердо) 33:12
Фрэнк Ватрано 36:50
3-й период
40:52 Пьер-Люк Дюбуа
44:01 Маркус Хянникяйнен (Д. Савар, З. Дэлпи)
48:59 Энтони Дюклер (П-Л. Дюбуа, М. Нутиваара)
52:57 Джош Андерсон (Н. Фолиньо, Б. Дженнер)
54:51 п.в. Бун Дженнер (Р. Мюррей, Б. Дубински)
Статистика
8 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Э. Дюклер (Коламбус Блю Джэкетс), Й. Корписало (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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