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10:57 (мск), источник: Sport24

Молодой русский вратарь заменил легенду, и команда чуть не вытащила матч. Он даже отдал голевой пас

Георгиев выгрызает место в составе «Рейнджерс».

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Весной прошлого года российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев в интервью Sport24 всячески открещивался от претензий на место основного вратаря своей команды:

— Отправляете уже Хенрика Лундквиста на пенсию?

— Пока что рано о таком говорить. Я просто очень рад, что мне доверяют играть в «Рейнджерс». А у Лундквиста еще длинный контракт (до 2021 года — прим. Sport24).

— Но Хенрику уже 36 лет, и он не молодеет.

— С другой стороны, он опытный игрок. А мне еще кучу всего надо доказывать.

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Несмотря на скромность, Георгиев продолжает доказывать: если не заменить Короля Хенрика, то почаще подменять его он готов. До четверга россиянин сыграл в этом регулярном чемпионате 4 матча, в трех из которых победил. Статистика Лундквиста выглядела круче только с точки зрения проведенного на льду времени: 14 игры, 6 побед. Эти цифры не мешают главному тренеру «Нью-Йорка» Дэвиду Куинну почти безоглядно верить в шведа, а его российский бэкап продолжает терпеливо ждать своих шансов, успевая гонять в фарм-клуб за игровой практикой.

Очередная командировка Георгиева в АХЛ случилась накануне игры с «Айлендерс», стало очевидно, что в «дерби» Куинн снова сделает ставку на скандинава. Но сыграть в этот вечер пришлось обоим киперам «синерубашечников».

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Случилось это потому, что к концу второго периода Лундквист пропустил пять шайб, в том числе три от Энтон Бовилье, оформившего первый хет-трик в НХЛ. Разбираться, какова вина Хенрика в каждом из этих голов можно долго, но отрицать того факта, что он не выручал и не в последнюю очередь из-за этого команда горела со счетом 3:5, не мог даже Куинн.

Георгиев пропустил первую для себя и шестую для «Рейнджерс» шайбу в середине третьего периода — показалось, что наш кипер зря выбросил на автора результативной передачи Валттери Филппулу.

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Но затем Александр едва не помог своей команде совершить чудо-камбэк. Пробить его «Айлендерс» больше не смогли, а сам вратарь голевым пасом поучаствовал в атаке, завершившейся точным броском Криса Крайдера.

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Через четыре минуты «Рейнджерс» забили еще и были очень близки к спасению, но команда Барри Троца добила соперника голом в пустые ворота.

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«Рейнджеры» проиграли со счетом 5:7, Георгиев выиграл свой микроматч 2:1 и теперь снова интересно узнать ответ на вопрос: кому из вратарей Куинн доверится в следующей встрече?

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Нью-Йорк Айлендерс 7:5
(2:2, 3:1, 2:2)
Нью-Йорк Рейнджерс
16.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Barclays Center
Главные тренеры
Барри Тротц Дэвид Куинн
Вратари
Томас Грайсс Хенрик Лундквист 40:00 (А. Георгиев 40:00-57:19, А. Георгиев 57:31-57:47, А. Георгиев 59:39)
1-й период
03:49 Джордан Эберле
Крис Крайдер (Н. Пионк, М. Зибанежад) 05:00
Фредрик Клаессон (Б. Хауден) 05:35
09:35 Энтони Бовилье (Т. Хикки, В. Филппула)
10:38 Брок Нельсон (Н. Ледди, Дж. Эберле)
Мика Зибанежад 15:29
Мика Зибанежад 15:29
2-й период
22:24 Энтони Бовилье (Л. Комаров, В. Филппула)
Винни Леттьери 22:41
Кевин Хэйс 23:21
Брэди Шей 24:41
25:13 Энтони Бовилье (Дж. Бойчак, М. Барзал)
26:28 Брок Нельсон
Крис Крайдер 32:47
34:04 Андерс Ли (Н. Ледди, Дж. Бэйли)
3-й период
46:16 Томас Хикки
49:56 Леонид Комаров (Э. Бовилье, В. Филппула)
52:52 Мэтью Барзал
Крис Крайдер (Н. Пионк, А. Георгиев) 53:13
Филип Хитил (В. Наместников, К. Шаттенкирк) 57:31
59:39 п.в. Кэл Клаттербак (Б. Нельсон)
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
Э. Бовилье (Нью-Йорк Айлендерс), В. Филппула (Нью-Йорк Айлендерс), К. Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Айлендерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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