Молодой русский вратарь заменил легенду, и команда чуть не вытащила матч. Он даже отдал голевой пас
Георгиев выгрызает место в составе «Рейнджерс».
Георгиев выгрызает место в составе «Рейнджерс».
Весной прошлого года российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев в интервью Sport24 всячески открещивался от претензий на место основного вратаря своей команды:
— Отправляете уже Хенрика Лундквиста на пенсию?
— Пока что рано о таком говорить. Я просто очень рад, что мне доверяют играть в «Рейнджерс». А у Лундквиста еще длинный контракт (до 2021 года — прим. Sport24).
— Но Хенрику уже 36 лет, и он не молодеет.
— С другой стороны, он опытный игрок. А мне еще кучу всего надо доказывать.
Несмотря на скромность, Георгиев продолжает доказывать: если не заменить Короля Хенрика, то почаще подменять его он готов. До четверга россиянин сыграл в этом регулярном чемпионате 4 матча, в трех из которых победил. Статистика Лундквиста выглядела круче только с точки зрения проведенного на льду времени: 14 игры, 6 побед. Эти цифры не мешают главному тренеру «Нью-Йорка» Дэвиду Куинну почти безоглядно верить в шведа, а его российский бэкап продолжает терпеливо ждать своих шансов, успевая гонять в
Очередная командировка Георгиева в АХЛ случилась накануне игры с «Айлендерс», стало очевидно, что в «дерби» Куинн снова сделает ставку на скандинава. Но сыграть в этот вечер пришлось обоим киперам «синерубашечников».
Случилось это потому, что к концу второго периода Лундквист пропустил пять шайб, в том числе три от Энтон Бовилье, оформившего первый
Георгиев пропустил первую для себя и шестую для «Рейнджерс» шайбу в середине третьего периода — показалось, что наш кипер зря выбросил на автора результативной передачи Валттери Филппулу.
Но затем Александр едва не помог своей команде совершить
Через четыре минуты «Рейнджерс» забили еще и были очень близки к спасению, но команда Барри Троца добила соперника голом в пустые ворота.
«Рейнджеры» проиграли со счетом 5:7, Георгиев выиграл свой микроматч 2:1 и теперь снова интересно узнать ответ на вопрос: кому из вратарей Куинн доверится в следующей встрече?
|Нью-Йорк Айлендерс
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7:5
(2:2, 3:1, 2:2)
|Нью-Йорк Рейнджерс
|Барри Тротц
|Дэвид Куинн
|Томас Грайсс
|Хенрик Лундквист 40:00 (А. Георгиев 40:00-57:19, А. Георгиев 57:31-57:47, А. Георгиев 59:39)
|1-й период
|03:49
|Джордан Эберле
|Крис Крайдер (Н. Пионк, М. Зибанежад)
|05:00
|Фредрик Клаессон (Б. Хауден)
|05:35
|09:35
|Энтони Бовилье (Т. Хикки, В. Филппула)
|10:38
|Брок Нельсон (Н. Ледди, Дж. Эберле)
|Мика Зибанежад
|15:29
|Мика Зибанежад
|15:29
|2-й период
|22:24
|Энтони Бовилье (Л. Комаров, В. Филппула)
|Винни Леттьери
|22:41
|Кевин Хэйс
|23:21
|Брэди Шей
|24:41
|25:13
|Энтони Бовилье (Дж. Бойчак, М. Барзал)
|26:28
|Брок Нельсон
|Крис Крайдер
|32:47
|34:04
|Андерс Ли (Н. Ледди, Дж. Бэйли)
|3-й период
|46:16
|Томас Хикки
|49:56
|Леонид Комаров (Э. Бовилье, В. Филппула)
|52:52
|Мэтью Барзал
|Крис Крайдер (Н. Пионк, А. Георгиев)
|53:13
|Филип Хитил (В. Наместников, К. Шаттенкирк)
|57:31
|59:39
|п.в.
|Кэл Клаттербак (Б. Нельсон)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
|Э. Бовилье (Нью-Йорк Айлендерс), В. Филппула (Нью-Йорк Айлендерс), К. Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс)