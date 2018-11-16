Удар в голову, от которого хоккеиста развернуло на 360 градусов. Жутковатое видео из НХЛ

За последние пару недель в матчах Национальной хоккейной лиги набралось столько жестких, а порою и жестоких силовых приемов, в которых страдали головы хоккеистов, что из них можно собрать отдельный хит-парад. В игре «Питтсбурга» и «Вашингтона» локоть Евгения Малкина прилетел в лицо Ти Джею Оши.

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Во вчерашнем матче «Кэпиталз» против «Виннипега» Евгений Кузнецов досрочно покинул площадку после хита Брэндона Танева.

А того же Оши воткнул в лед Джош Моррисси.

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Список можно продолжать, а сегодня он пополнился жутковатым эпизодом из встречи «Аризоны» и «Нэшвилла». В концовке второго периода нападающий «Койотис» Джош Арчибальд так встретил коллегу из «Предаторз» Райана Хартмана, что того развернуло на 360 градусов. От замедленного повтора момента, на котором четко видно попадание в голову, становится немного не по себе.

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