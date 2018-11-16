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11:25 (мск), источник: Sport24

Удар в голову, от которого хоккеиста развернуло на 360 градусов. Жутковатое видео из НХЛ

Нарушитель получил всего 2 минуты.

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За последние пару недель в матчах Национальной хоккейной лиги набралось столько жестких, а порою и жестоких силовых приемов, в которых страдали головы хоккеистов, что из них можно собрать отдельный хит-парад. В игре «Питтсбурга» и «Вашингтона» локоть Евгения Малкина прилетел в лицо Ти Джею Оши.

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Во вчерашнем матче «Кэпиталз» против «Виннипега» Евгений Кузнецов досрочно покинул площадку после хита Брэндона Танева.

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А того же Оши воткнул в лед Джош Моррисси.

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Список можно продолжать, а сегодня он пополнился жутковатым эпизодом из встречи «Аризоны» и «Нэшвилла». В концовке второго периода нападающий «Койотис» Джош Арчибальд так встретил коллегу из «Предаторз» Райана Хартмана, что того развернуло на 360 градусов. От замедленного повтора момента, на котором четко видно попадание в голову, становится немного не по себе.

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Арчибальду выписали две минуты, но, вполне возможно, впереди его ждет дополнительное наказание — подобных эпизодов становится все больше и НХЛ может начать разбираться с ними гораздо жестче.

Аризона Койотс 2:1
(1:0, 1:0, 0:1)
Нэшвилл Предаторз
16.11.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Gila River Arena
Главные тренеры
Рик Токкет Питер Лавиолетт
Вратари
Дарси Кюмпер Пекка Ринне 58:33
1-й период
01:14 Кристиан Фишер
Райан Хартман 04:23
07:00 Ник Казинс
07:16 Михаэль Грабнер (К. Коннотон)
2-й период
24:09 Джейсон Димерс (К. Фишер, О. Экман-Ларссон)
28:05 Алекс Гальченюк
30:39 Дарси Кюмпер
38:19 Джош Арчибальд
3-й период
Пекка Ринне 42:29
Ник Бонино (О. Уотсон, Р. Йоси) 52:09
Статистика
10 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Д. Кюмпер (Аризона Койотс), М. Грабнер (Аризона Койотс), Дж. Димерс (Аризона Койотс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Аризона Койотс
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