Удар в голову, от которого хоккеиста развернуло на 360 градусов. Жутковатое видео из НХЛ
Нарушитель получил всего 2 минуты.
Нарушитель получил всего 2 минуты.
За последние пару недель в матчах Национальной хоккейной лиги набралось столько жестких, а порою и жестоких силовых приемов, в которых страдали головы хоккеистов, что из них можно собрать отдельный
Во вчерашнем матче «Кэпиталз» против «Виннипега» Евгений Кузнецов досрочно покинул площадку после хита Брэндона Танева.
А того же Оши воткнул в лед Джош Моррисси.
Список можно продолжать, а сегодня он пополнился жутковатым эпизодом из встречи «Аризоны» и «Нэшвилла». В концовке второго периода нападающий «Койотис» Джош Арчибальд так встретил коллегу из «Предаторз» Райана Хартмана, что того развернуло на 360 градусов. От замедленного повтора момента, на котором четко видно попадание в голову, становится немного не по себе.
Арчибальду выписали две минуты, но, вполне возможно, впереди его ждет дополнительное наказание — подобных эпизодов становится все больше и НХЛ может начать разбираться с ними гораздо жестче.
|Аризона Койотс
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2:1
(1:0, 1:0, 0:1)
|Нэшвилл Предаторз
|Рик Токкет
|Питер Лавиолетт
|Дарси Кюмпер
|Пекка Ринне 58:33
|1-й период
|01:14
|Кристиан Фишер
|Райан Хартман
|04:23
|07:00
|Ник Казинс
|07:16
|Михаэль Грабнер (К. Коннотон)
|2-й период
|24:09
|Джейсон Димерс (К. Фишер, О. Экман-Ларссон)
|28:05
|Алекс Гальченюк
|30:39
|Дарси Кюмпер
|38:19
|Джош Арчибальд
|3-й период
|Пекка Ринне
|42:29
|Ник Бонино (О. Уотсон, Р. Йоси)
|52:09
|10
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Д. Кюмпер (Аризона Койотс), М. Грабнер (Аризона Койотс), Дж. Димерс (Аризона Койотс)