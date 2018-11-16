Русский защитник из НХЛ расстраивает лучшего тренера мира. Он косячит во втором матче подряд
Кажется, бывший армеец, слегка поплыл.
Кажется, бывший армеец, слегка поплыл.
На защитника Игоря Ожиганова, покинувшего в этом межсезонье ЦСКА и подписавшего контракт с «Торонто», в канадском клубе очень рассчитывали. Не зря ведь лучший тренер мира Майк Бэбкок прилетал в Москву для личной встречи с российским хоккеистом, а затем общался с ним и на чемпионате мира в Дании — единственный специалист в истории, выигрывавший Олимпийские игры, Кубок мира и первенство планеты был уверен, что Ожиганов усилит его клуб.
В середине октября, по ходу тренировочного лагеря, Бэбкок дал россиянину короткую, но емкую характеристику, из которой стало понятно — новичком он доволен.
Ожиганов умеет играть в пас, видит лед, играет с поднятой головой, обладает габаритами. Он хорошо смотрится.
Кажется, на этой недели защитник «Торонто» задался целью опровергнуть все то, что о нем говорил тренер. В понедельник, в игре с «Лос-Анджелесом» Ожиганов, подобрав шайбу за своими воротами
В четверг, во встрече с «Сан-Хосе»
«Когда Бэбкок
|Сан-Хосе Шаркс
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3:5
(3:2, 0:2, 0:1)
|Торонто Мэйпл Ливз
|Питер Дебур
|Майк Бэбкок
|Мартин Джонс 57:28
|Фредерик Андерсен
|1-й период
|00:08
|Барклай Гудроу
|Джон Таварес (М. Райлли, М. Марнер)
|02:10
|05:28
|Кевин Лабанк (Э. Карлссон, Й. Райан)
|10:58
|Тимо Майер
|Назем Кадри
|10:58
|Каспери Капанен (П. Марло, Т. Дермотт)
|11:47
|Морган Райлли
|12:10
|12:51
|Джо Павелски (Б. Бернс, Э. Карлссон)
|13:32
|Тимо Майер
|18:21
|Марк-Эдуард Власик (Джо Павелски, Т. Майер)
|2-й период
|Джош Лейво (Т. Эннис, Ф. Готье)
|22:30
|27:03
|Рурк Шартье
|Зак Хаймэн
|31:19
|Каспери Капанен (М. Марнер)
|32:06
|3-й период
|Фредерик Готье
|46:06
|Митчелл Марнер (Ф. Андерсен)
|53:54
|54:56
|Мелькер Карлссон
|54:56
|Мелькер Карлссон
|Назем Кадри
|54:56
|Назем Кадри
|54:56
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|К. Капанен (Торонто Мэйпл Ливз), М. Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз)