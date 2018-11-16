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11:59 (мск), источник: Sport24

Русский защитник из НХЛ расстраивает лучшего тренера мира. Он косячит во втором матче подряд

Кажется, бывший армеец, слегка поплыл.

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На защитника Игоря Ожиганова, покинувшего в этом межсезонье ЦСКА и подписавшего контракт с «Торонто», в канадском клубе очень рассчитывали. Не зря ведь лучший тренер мира Майк Бэбкок прилетал в Москву для личной встречи с российским хоккеистом, а затем общался с ним и на чемпионате мира в Дании — единственный специалист в истории, выигрывавший Олимпийские игры, Кубок мира и первенство планеты был уверен, что Ожиганов усилит его клуб.

В середине октября, по ходу тренировочного лагеря, Бэбкок дал россиянину короткую, но емкую характеристику, из которой стало понятно — новичком он доволен.

Ожиганов умеет играть в пас, видит лед, играет с поднятой головой, обладает габаритами. Он хорошо смотрится.
Майк Бэбкок, главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»

Кажется, на этой недели защитник «Торонто» задался целью опровергнуть все то, что о нем говорил тренер. В понедельник, в игре с «Лос-Анджелесом» Ожиганов, подобрав шайбу за своими воротами зачем-то отдал ее прямо на клюшку Диону Фанефу. Такие пасы через центр запрещены даже в детском хоккее.

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В четверг, во встрече с «Сан-Хосе» экс-армеец допустил еще одну грубую оплошность. Хоккеисты «Шаркс» вбросили шайбу в зону «Торонто», первым на ней должен был оказаться как раз Ожиганов. Но русский защитник даже не взглянул на хоккейный снаряд, а смотрел по сторонам, видимо, подыскивая варианты для начала атаки. Неожиданная траектория отскока от борта и гол Кевина Лабанка не дали ему осуществить задуманное.

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«Когда Бэбкок что-то говорит, переводит Никита Зайцев. Майк вызывает нас к себе всегда вдвоем», — рассказывал недавно Ожиганов в интервью официальному сайту НХЛ. Кажется, в последние дни его партнеру приходится переводить не самые приятные сообщения от тренера. Хорошо, что «Торонто», несмотря на ошибки новичка из России, продолжает побеждать — от лидеров регулярного чемпионата «Нэвшилла» и «Тампы» команда Зайцева и Ожиганова отстает всего на один балл.

Сан-Хосе Шаркс 3:5
(3:2, 0:2, 0:1)
Торонто Мэйпл Ливз
16.11.2018, 06:30 Регулярный чемпионат SAP Center
Главные тренеры
Питер Дебур Майк Бэбкок
Вратари
Мартин Джонс 57:28 Фредерик Андерсен
1-й период
00:08 Барклай Гудроу
Джон Таварес (М. Райлли, М. Марнер) 02:10
05:28 Кевин Лабанк (Э. Карлссон, Й. Райан)
10:58 Тимо Майер
Назем Кадри 10:58
Каспери Капанен (П. Марло, Т. Дермотт) 11:47
Морган Райлли 12:10
12:51 Джо Павелски (Б. Бернс, Э. Карлссон)
13:32 Тимо Майер
18:21 Марк-Эдуард Власик (Джо Павелски, Т. Майер)
2-й период
Джош Лейво (Т. Эннис, Ф. Готье) 22:30
27:03 Рурк Шартье
Зак Хаймэн 31:19
Каспери Капанен (М. Марнер) 32:06
3-й период
Фредерик Готье 46:06
Митчелл Марнер (Ф. Андерсен) 53:54
54:56 Мелькер Карлссон
54:56 Мелькер Карлссон
Назем Кадри 54:56
Назем Кадри 54:56
Статистика
12 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Капанен (Торонто Мэйпл Ливз), М. Марнер (Торонто Мэйпл Ливз), Ф. Андерсен (Торонто Мэйпл Ливз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Торонто Мэйпл Ливз
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НХЛ
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