Русский защитник из НХЛ расстраивает лучшего тренера мира. Он косячит во втором матче подряд

На защитника Игоря Ожиганова, покинувшего в этом межсезонье ЦСКА и подписавшего контракт с «Торонто», в канадском клубе очень рассчитывали. Не зря ведь лучший тренер мира Майк Бэбкок прилетал в Москву для личной встречи с российским хоккеистом, а затем общался с ним и на чемпионате мира в Дании — единственный специалист в истории, выигрывавший Олимпийские игры, Кубок мира и первенство планеты был уверен, что Ожиганов усилит его клуб.

В середине октября, по ходу тренировочного лагеря, Бэбкок дал россиянину короткую, но емкую характеристику, из которой стало понятно — новичком он доволен.

Ожиганов умеет играть в пас, видит лед, играет с поднятой головой, обладает габаритами. Он хорошо смотрится. Майк Бэбкок, главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»

Кажется, на этой недели защитник «Торонто» задался целью опровергнуть все то, что о нем говорил тренер. В понедельник, в игре с «Лос-Анджелесом» Ожиганов, подобрав шайбу за своими воротами зачем-то отдал ее прямо на клюшку Диону Фанефу. Такие пасы через центр запрещены даже в детском хоккее.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hMps_99JjL8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В четверг, во встрече с «Сан-Хосе» экс-армеец допустил еще одну грубую оплошность. Хоккеисты «Шаркс» вбросили шайбу в зону «Торонто», первым на ней должен был оказаться как раз Ожиганов. Но русский защитник даже не взглянул на хоккейный снаряд, а смотрел по сторонам, видимо, подыскивая варианты для начала атаки. Неожиданная траектория отскока от борта и гол Кевина Лабанка не дали ему осуществить задуманное.

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