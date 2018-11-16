Дрегер: Клубы НХЛ интересуются Задоровым, в «Колорадо» он в «собачьей конуре»
Известный канадский обозреватель Даррен Дрегер прокомментировал возможный переход защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова в другой клуб.
Известный канадский обозреватель Даррен Дрегер прокомментировал возможный переход защитника «Колорадо Эвеланш» Никиты Задорова в другой клуб.
«Говоря о слухах, связанных с обменами игроков, я имею в виду прощупывание почвы относительно 23-летнего защитника “Колорадо” Никиты Задорова. Некоторые клубы НХЛ задаются вопросом, может ли он быть доступен для трейда. В последней игре “лавин” защитник провёл на льду семь минут 22 секунды. Он будет ограниченно свободным агентом в конце года. “Колорадо” нравится габаритный россиянин, но тренер команды держит Задорова в “собачьей конуре”. Он может стать частью
В этом сезоне Никита принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «+4».