Дрегер: Клубы НХЛ интересуются Задоровым, в «Колорадо» он в «собачьей конуре»

«Говоря о слухах, связанных с обменами игроков, я имею в виду прощупывание почвы относительно 23-летнего защитника “Колорадо” Никиты Задорова. Некоторые клубы НХЛ задаются вопросом, может ли он быть доступен для трейда. В последней игре “лавин” защитник провёл на льду семь минут 22 секунды. Он будет ограниченно свободным агентом в конце года. “Колорадо” нравится габаритный россиянин, но тренер команды держит Задорова в “собачьей конуре”. Он может стать частью чего-то большого», — цитирует Дрегера TSN.