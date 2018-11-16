Канадский форвард украл рекорд у Павла Буре. Догнать Русскую ракету не могли 18 лет

До четверга «Флорида Пантерз» оставалась одной из самых горячих команд Национальной хоккейной лиги в ноябре. Старт регулярного чемпионата клуб Евгения Дадонова, Богдана Киселевича и Максима Мамина провалил, а для того, чтобы выбраться из кризиса, ему потребовалось покинуть пределы Северной Америки. Все изменилось после выставочных матчей против «Виннипега» в Финляндии — первый из них «Флорида» проиграла со счетом 2:4, а во втором взяла реванш с таким же счетом. Случилось это 2 ноября и именно в этот день началась победная серия «Пантер», которая в итоге растянулась пять матчей и вернула их в число реальных претендентов на плей-офф.

Этой ночью по московскому времени пока самый удачный для команды из солнечного штата отрезок сезона закончился, ну или прервался «Флорида» без вариантов сгорела на выезде «Коламбусу» — 3:7, пропустив сразу 4 шайбы в третьем периоде. А вот другая приятная для поклонников «Пантерз» серия продолжается и в игре против «Блю Джекетс» она стала рекордной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BqFmDQ8HTcN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BqFmDQ8HTcN/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Now back on the road for two weeks! #RoadWarriors #PuttPutt</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mhoffy68/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Mike Hoffman</a> (@mhoffy68) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-11-12T16:43:30+00:00">12 Ноя 2018 в 8:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Речь о результативной серии канадского форварда Майка Хоффмана. Этот нападающий стал игроком «Флориды» нынешним летом в результате обмена из «Оттавы», где по ходу прошлого сезона он стал участником скандала. Тогда жена защитника «Сенаторз» Эрика Карлссона (в межсезонье стал игроком «Сан-Хосе») обвинила супругу Хоффмана в интернет-преследованиях и угрозах. Боссы «Пантерз» сразу после сделки с «Оттавой» не сомневались — Хоффман станет одним из лидеров их команды.

Майк — техничный, стабильный и работящий игрок, доказавший, что является талантливым снайпером. Его скорость, опыт и атакующие способности усилят нашу группу форвардов топ-6. Дэйл Тэллон, генеральный менеджер «Флорида Пантерз».

Возможно, на тот момент во «Флориде» даже не осознавали, как быстро новичок освоится в клубе. Хоффман не набрал очков в двух первых матчах регулярки, но оказалось, он просто вкатывался в сезон. 13 октября, в матче с «Ванкувером» он голевым пасом поучаствовал в результативной атаке «Пантерз» и понеслась. Остановить канадца не могут до сих пор.

За месяц с небольшим Хоффман не оформил ни одного дубля или хет-трика и ни разу не отдавал за матч больше двух голевых передач. Этот парень поразил всех не яркими вспышками, а стабильностью. 10 ноября Майк с отрицательного угла забросил шайбу в ворота «Айлендерс» и стал вторым человеком в истории своего нового клуба, который набирал очки в 11 матчах подряд. Первым был русский форвард Павел Буре, которому это удавалось трижды за время выступления в форме с пантерой на груди.

«Когда у тебя всё получается, кажется, что так и должно быть. Когда я забрасывал, была, конечно, и доля везения, но этот гол для нас был очень нужный и своевременный. Когда всё удаётся, просто хочется, чтобы волна успеха несла тебя как можно дольше», — сказал Хоффман тем вечером. (Официальный сайт НХЛ).

Ну, а в ночь с четверга на пятницу по московскому времени Хоффман установил абсолютный рекорд франшизы по продолжительности результативной серии. Несмотря на провал «Флориды» в игре с «Коламбусом» Майк набрал свой дежурный балл — в 14-й раз подряд.