Канадский форвард украл рекорд у Павла Буре. Догнать Русскую ракету не могли 18 лет
У самого солнечного штата США появился новый герой.
У самого солнечного штата США появился новый герой.
До четверга «Флорида Пантерз» оставалась одной из самых горячих команд Национальной хоккейной лиги в ноябре. Старт регулярного чемпионата клуб Евгения Дадонова, Богдана Киселевича и Максима Мамина провалил, а для того, чтобы выбраться из кризиса, ему потребовалось покинуть пределы Северной Америки. Все изменилось после выставочных матчей против «Виннипега» в Финляндии — первый из них «Флорида» проиграла со счетом 2:4, а во втором взяла реванш с таким же счетом. Случилось это 2 ноября и именно в этот день началась победная серия «Пантер», которая в итоге растянулась пять матчей и вернула их в число реальных претендентов на
Этой ночью по московскому времени пока самый удачный для команды из солнечного штата отрезок сезона закончился, ну или прервался «Флорида» без вариантов сгорела на выезде «Коламбусу» — 3:7, пропустив сразу 4 шайбы в третьем периоде. А вот другая приятная для поклонников «Пантерз» серия продолжается и в игре против «Блю Джекетс» она стала рекордной.
Речь о результативной серии канадского форварда Майка Хоффмана. Этот нападающий стал игроком «Флориды» нынешним летом в результате обмена из «Оттавы», где по ходу прошлого сезона он стал участником скандала. Тогда жена защитника «Сенаторз» Эрика Карлссона (в межсезонье стал игроком «Сан-Хосе») обвинила супругу Хоффмана в
Майк — техничный, стабильный и работящий игрок, доказавший, что является талантливым снайпером. Его скорость, опыт и атакующие способности усилят нашу группу форвардов топ-6.
Возможно, на тот момент во «Флориде» даже не осознавали, как быстро новичок освоится в клубе. Хоффман не набрал очков в двух первых матчах регулярки, но оказалось, он просто вкатывался в сезон. 13 октября, в матче с «Ванкувером» он голевым пасом поучаствовал в результативной атаке «Пантерз» и понеслась. Остановить канадца не могут до сих пор.
За месяц с небольшим Хоффман не оформил ни одного дубля или
«Когда у тебя всё получается, кажется, что так и должно быть. Когда я забрасывал, была, конечно, и доля везения, но этот гол для нас был очень нужный и своевременный. Когда всё удаётся, просто хочется, чтобы волна успеха несла тебя как можно дольше», — сказал Хоффман тем вечером. (Официальный сайт НХЛ).
Ну, а в ночь с четверга на пятницу по московскому времени Хоффман установил абсолютный рекорд франшизы по продолжительности результативной серии. Несмотря на провал «Флориды» в игре с «Коламбусом» Майк набрал свой дежурный балл — в 14-й раз подряд.
Хоффман побил достижение Буре, продержавшееся 18 лет. Интересно, что почти параллельным курсом с Майком двигался российский нападающий Евгений Дадонова, но его серия стартовала на матч позже, да и во встрече с «Блю Джекетс» очков он набрать не сумел.
|Коламбус Блю Джэкетс
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7:3
(0:2, 3:1, 4:0)
|Флорида Пантерз
|Джон Торторелла
|Боб Бонер
|Йоонас Корписало
|Роберто Луонго 54:30 (Р. Луонго 54:51)
|1-й период
|Ник Бьюгстад (М. Матесон, Д. Мальгин)
|01:44
|05:15
|Бун Дженнер
|Аарон Экблад (М. Хоффман, М. Матесон)
|06:45
|19:20
|Брэндон Дубински
|2-й период
|20:28
|Кэм Аткинсон (А. Веннберг)
|23:46
|Брэндон Дубински (З. Веренски, А. Веннберг)
|26:16
|Пьер-Люк Дюбуа (Э. Дюклер, К. Аткинсон)
|31:15
|Кэм Аткинсон
|Кит Яндл (В. Трочек, Дж. Юбердо)
|33:12
|Фрэнк Ватрано
|36:50
|3-й период
|40:52
|Пьер-Люк Дюбуа
|44:01
|Маркус Хянникяйнен (Д. Савар, З. Дэлпи)
|48:59
|Энтони Дюклер (П-Л. Дюбуа, М. Нутиваара)
|52:57
|Джош Андерсон (Н. Фолиньо, Б. Дженнер)
|54:51
|п.в.
|Бун Дженнер (Р. Мюррей, Б. Дубински)
|8
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Э. Дюклер (Коламбус Блю Джэкетс), Й. Корписало (Коламбус Блю Джэкетс)