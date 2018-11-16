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16:22 (мск), источник: Sport24

Канадский форвард украл рекорд у Павла Буре. Догнать Русскую ракету не могли 18 лет

У самого солнечного штата США появился новый герой.

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До четверга «Флорида Пантерз» оставалась одной из самых горячих команд Национальной хоккейной лиги в ноябре. Старт регулярного чемпионата клуб Евгения Дадонова, Богдана Киселевича и Максима Мамина провалил, а для того, чтобы выбраться из кризиса, ему потребовалось покинуть пределы Северной Америки. Все изменилось после выставочных матчей против «Виннипега» в Финляндии — первый из них «Флорида» проиграла со счетом 2:4, а во втором взяла реванш с таким же счетом. Случилось это 2 ноября и именно в этот день началась победная серия «Пантер», которая в итоге растянулась пять матчей и вернула их в число реальных претендентов на плей-офф.

Этой ночью по московскому времени пока самый удачный для команды из солнечного штата отрезок сезона закончился, ну или прервался «Флорида» без вариантов сгорела на выезде «Коламбусу» — 3:7, пропустив сразу 4 шайбы в третьем периоде. А вот другая приятная для поклонников «Пантерз» серия продолжается и в игре против «Блю Джекетс» она стала рекордной.

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Речь о результативной серии канадского форварда Майка Хоффмана. Этот нападающий стал игроком «Флориды» нынешним летом в результате обмена из «Оттавы», где по ходу прошлого сезона он стал участником скандала. Тогда жена защитника «Сенаторз» Эрика Карлссона (в межсезонье стал игроком «Сан-Хосе») обвинила супругу Хоффмана в интернет-преследованиях и угрозах. Боссы «Пантерз» сразу после сделки с «Оттавой» не сомневались — Хоффман станет одним из лидеров их команды.

Майк — техничный, стабильный и работящий игрок, доказавший, что является талантливым снайпером. Его скорость, опыт и атакующие способности усилят нашу группу форвардов топ-6.
Дэйл Тэллон, генеральный менеджер «Флорида Пантерз».

Возможно, на тот момент во «Флориде» даже не осознавали, как быстро новичок освоится в клубе. Хоффман не набрал очков в двух первых матчах регулярки, но оказалось, он просто вкатывался в сезон. 13 октября, в матче с «Ванкувером» он голевым пасом поучаствовал в результативной атаке «Пантерз» и понеслась. Остановить канадца не могут до сих пор.

За месяц с небольшим Хоффман не оформил ни одного дубля или хет-трика и ни разу не отдавал за матч больше двух голевых передач. Этот парень поразил всех не яркими вспышками, а стабильностью. 10 ноября Майк с отрицательного угла забросил шайбу в ворота «Айлендерс» и стал вторым человеком в истории своего нового клуба, который набирал очки в 11 матчах подряд. Первым был русский форвард Павел Буре, которому это удавалось трижды за время выступления в форме с пантерой на груди.

«Когда у тебя всё получается, кажется, что так и должно быть. Когда я забрасывал, была, конечно, и доля везения, но этот гол для нас был очень нужный и своевременный. Когда всё удаётся, просто хочется, чтобы волна успеха несла тебя как можно дольше», — сказал Хоффман тем вечером. (Официальный сайт НХЛ).

Ну, а в ночь с четверга на пятницу по московскому времени Хоффман установил абсолютный рекорд франшизы по продолжительности результативной серии. Несмотря на провал «Флориды» в игре с «Коламбусом» Майк набрал свой дежурный балл — в 14-й раз подряд.

Хоффман побил достижение Буре, продержавшееся 18 лет. Интересно, что почти параллельным курсом с Майком двигался российский нападающий Евгений Дадонова, но его серия стартовала на матч позже, да и во встрече с «Блю Джекетс» очков он набрать не сумел.

Коламбус Блю Джэкетс 7:3
(0:2, 3:1, 4:0)
Флорида Пантерз
16.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Боб Бонер
Вратари
Йоонас Корписало Роберто Луонго 54:30 (Р. Луонго 54:51)
1-й период
Ник Бьюгстад (М. Матесон, Д. Мальгин) 01:44
05:15 Бун Дженнер
Аарон Экблад (М. Хоффман, М. Матесон) 06:45
19:20 Брэндон Дубински
2-й период
20:28 Кэм Аткинсон (А. Веннберг)
23:46 Брэндон Дубински (З. Веренски, А. Веннберг)
26:16 Пьер-Люк Дюбуа (Э. Дюклер, К. Аткинсон)
31:15 Кэм Аткинсон
Кит Яндл (В. Трочек, Дж. Юбердо) 33:12
Фрэнк Ватрано 36:50
3-й период
40:52 Пьер-Люк Дюбуа
44:01 Маркус Хянникяйнен (Д. Савар, З. Дэлпи)
48:59 Энтони Дюклер (П-Л. Дюбуа, М. Нутиваара)
52:57 Джош Андерсон (Н. Фолиньо, Б. Дженнер)
54:51 п.в. Бун Дженнер (Р. Мюррей, Б. Дубински)
Статистика
8 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), Э. Дюклер (Коламбус Блю Джэкетс), Й. Корписало (Коламбус Блю Джэкетс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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