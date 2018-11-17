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09:57 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Каролины» Свечников не сыграет на молодежном чемпионате мира

МОСКВА, 17 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина» не отпустит своего нападающего Андрея Свечникова на молодежный чемпионат мира. Об этом ТАСС сообщил вице-президент команды по коммуникациям Майк Сундхейм.

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Источник: AP 2018

Ранее на дне открытых дверей молодежной сборной России главный тренер команды Валерий Брагин выразил надежду, что удастся договориться с «Каролиной» отпустить игрока на турнир.

«Во время чемпионата мира Свечников будет играть за «Каролину», — сказал Сундхейм.

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских Ванкувере и Виктории с 26 декабря по 5 января 2019 года. Сборная России на предварительном этапе в группе А сыграет с действующим чемпионом мира командой Канады, а также со сборными Чехии, Швейцарии и Дании. На последнем турнире россияне уступили в ¼ финала американцам — 2:4.

18-летний Свечников, выбранный «Каролиной» на драфте этого года под вторым номером, сыграл пять матчей на предыдущем чемпионате мира. Он является бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2017 года. В сезоне-2017/18 стал самым результативным новичком в чемпионате юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL), выступая за «Бэрри Кольтс».

За «Каролину» в нынешнем сезоне провел 18 матчей, в которых набрал восемь очков (4+4).

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