Хоккеист «Каролины» Свечников не сыграет на молодежном чемпионате мира

Источник: AP 2018

Ранее на дне открытых дверей молодежной сборной России главный тренер команды Валерий Брагин выразил надежду, что удастся договориться с «Каролиной» отпустить игрока на турнир.

«Во время чемпионата мира Свечников будет играть за «Каролину», — сказал Сундхейм.

Молодежный чемпионат мира пройдет в канадских Ванкувере и Виктории с 26 декабря по 5 января 2019 года. Сборная России на предварительном этапе в группе А сыграет с действующим чемпионом мира командой Канады, а также со сборными Чехии, Швейцарии и Дании. На последнем турнире россияне уступили в ¼ финала американцам — 2:4.

18-летний Свечников, выбранный «Каролиной» на драфте этого года под вторым номером, сыграл пять матчей на предыдущем чемпионате мира. Он является бронзовым призером юниорского чемпионата мира 2017 года. В сезоне-2017/18 стал самым результативным новичком в чемпионате юниорской Хоккейной лиги Онтарио (OHL), выступая за «Бэрри Кольтс».