Американский клуб не пустил русского вундеркинда на чемпионат мира. Он мог стать звездой турнира

На молодежном чемпионате мира-2018 нападающий Андрей Свечников стал самым молодым хоккеистом в составе сборной России. На турнир в Баффало он отправился в возрасте 17 лет. Чтобы понимать, насколько это круто, достаточно знать один факт: приглашение Свечникова на МЧМ стало лишь четвертым случаем за время работы в российской молодежке главного тренера Валерия Брагина, когда в состав команды попал игрок, который на два года младше предельного возраста. Первые три — голкипер Андрей Василевский, защитник Иван Проворов и нападающий Михаил Григоренко. Где и как сейчас играют эти хоккеисты рассказывать не надо.

В Баффало Свечников заработал 5 очков в пяти матчах и Брагина впечатлил.

Что я могу сказать по персоналиям? Более одарены от природы Клим Костин и Андрей Свечников. Природа наделила их талантом игры в хоккей. Валерий Брагин, главный тренер молодежной сборной России

А вот юниорский чемпионат мира, состоявшийся в апреле Андрей Пропустил — на турнир его не отпустила команда «Барри Кольтс» из лиги Онтарио, за которую Свечников тогда выступал.

«Почему-то “Барри” не отпустил Свечникова, у нас до сих пор нет понимания, почему это произошло. Мы пытаемся разобраться в ситуации и надеемся на поддержку Международной федерации хоккея. В таких вопросах она нас всегда поддерживает», — говорил весной Владислав Третьяк. («Р-Спорт»).

Дальше был драфт Национальной хоккейной лиги, перед которым Свечникова сравнивали то с Александром Овечкиным, то с Никитой Кучеровым, то с Марианом Госсой. В итоге, русский вундеркинд был выбран под вторым общим номером клубом «Каролина Харрикейнз», с которой Андрей через неделю подписал контракт новичка.

Для нашей команды это очень волнующий момент. Андрей обладает таким уровнем таланта, вокруг которого можно строить команду. В команде «Каролина Харрикейнз» его ждёт яркое будущее. Дон Уоддел, генеральный менеджер «Каролина Харрикейнз»

После таких слов не стоило удивляться, что сезон россиянин начал в основе команды НХЛ. По началу тренеры доверяли ему по 10−12 минут айстайма, но постепенно это время выросло до более серьезных 15−16 минут. По сути, Свечников с ходу стал одним из ключевых игроков «Ураганов», но даже несмотря на это, тренерский штаб молодежной сборной России не терял надежды увидеть Андрея на молодежном чемпионате мира 2019 года. Об этом говорил Брагин:

«Андрея Свечникова вряд ли отправят в “юниорку”? А если игрового времени у него будет мало? Как канадцы делают? Они же перед чемпионатом мира усиливаются игроками НХЛ, которые имеют пять-семь минут игрового времени. Если у него будет маленькое игровое время, то будем просить, чтобы его отпустили. Он же тогда улучшит качество игры, получит практику, сыграет большинство и меньшинство. Он неплохо выглядел после травмы на чемпионате мира. Я думаю, что в этом году ещё сильнее будет». («Чемпионат»).

Обещал побиться за Свечникова и скаут сборной Сергей Федотов:

«Шансы, что они сыграют на чемпионате мира, есть. У Костина их больше, пока он не вызван в основной состав “Сент-Луиса”. Я посмотрел несколько его матчей в “Сан-Антонио”, мы с ним на связи. Что касается Свечникова, то у него ситуация сложнее, у него уже включился первый год контракта юниора. Видно, что пока ему не хватает стабильности, но потенциал есть. Будем общаться с клубами. Даже если будет минимальная возможность, мы сделаем всё, чтобы они сыграли на чемпионате мира». (Телеканал «360»).

В том, что желание поехать на чемпионат мира есть у самого Андрея можно было не сомневаться, в интервью он неоднократно вспоминал МЧМ-2018 и называл Брагина человеком, который многому его научил.

В пятницу, на следующий день после окончания суперсерия Россия — Канада, в которой наши победили впервые за четыре года, стало известно, что на свой второй молодежный чемпионат мира в этом году Андрей Свечников не поедет.

Во время чемпионата мира Свечников будет играть за «Каролину». Майк Сундхейм, вице-президент по коммуникациям «Каролина Харрикейнз»