Овечкина не сломать! «Вашингтон» остался без двух звезд и основного кипера, Ови забивает и побеждает
«Кэпиталз» проявляют характер.
«Кэпиталз» проявляют характер.
Для «Вашингтон Кэпиталз» середина ноября превратилась в настоящий ад. Мало того, что команда проиграла в трех из четырех последних матчей, так «Столичные» еще и потеряли сразу нескольких ключевых игроков. Евгений Кузнецова и Ти Джей Оши получили травмы во встрече с «Виннипегом» — привет северокамериканцам, которые по итогам эпизода с участием русского форварда и канадца Брэндона Танева обвиняли россиянина в симуляции. Еще раньше повреждение получил основной вратарь Брэйден Холтби. В пятничной игре против «Колорадо» ни один из трех хоккеистов, этой весной ставших одними из ключевых фигур в чемпионском для «Кэпиталз»
«Эвеланш» подошли к игре с действующим обладателем Кубка Стэнли в куда более позитивном настроении — в двух предыдущих матчах «Колорадо» победил, отгрузил «Эдмонтону» и «Бостону» десять шайб на двоих, а форварды клуба из Денвера Микко Рантанен и Нэтан Маккинон продолжают возглавлять рейтинг лучших бомбардиров этой регулярки.
Началась игра «Колорадо» и «Вашингтона» так, как и должна была по всем предматчевым раскладам. «Эвеланш» забили уже на второй минуте. Защитник Джон Карслон напарил при попытке вывести шайбу из своей зоны, а Тайсон Джост и Карл Содерберг доступно объяснили ему, что так ошибаться нельзя.
Быстрый гол команду Александра Овечкина нисколько не смутил, в первом периоде она выглядела даже активнее хозяев, чаще бросала по воротам, но своего бывшего партнера Филииппа Грубаэура «Кэпиталз» до перерыва пробить так и не смогли. Зато это получилось у «Столичных» во второй двадцатиминутке. Ближе к ее середине форвард Деванет
А в концовке игрового отрезка Александр Овечкин дал понять, что ни травмы партнеров, ни другие сложности не заставят его бросить заниматься любимым делом — забрасывать шайбы. Ови получил шайбу под синей линией зоны «Колорадо», объехал защитника Тайсон Бэрри и точно бросил из правого круга вбрасывания. Грубаэур за шесть сезонов в составе «Вашингтона» отражать выстрелы русской звезды так и не научился.
Этот гол стал для Овечкина 13-м в сезоне (от лидера снайперской гонки Давида Пастрняка из «Бостона» он отстает на 4 шайбы) и 620-м в НХЛ (до шестнадцатого снайпера в истории лиги Джерома Игинлы осталось 5 пунктов). Увы, победным точный бросок Овечкина не стал — не хватило трех минут. В овертайм этот матч перевело добивание Колин Уилсона.
Но на 22-й секунде дополнительной пятиминутки «Вашингтон»
В ночь с понедельника на вторник «Кэпиталз» закончат выездное турне матчем с «Монреалем». У врачей «Вашингтона» есть три дня, чтобы вернуть в строй хоть
|Колорадо Эвеланш
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2:3 ОТ
(1:0, 0:2, 1:0)
|Вашингтон Кэпиталз
|Джаред Беднар
|Тодд Рирден
|Филипп Грубауэр
|Финикс Копли
|1-й период
|01:08
|Карл Седерберг (Т. Жост, Т. Бэрри)
|14:07
|Шелдон Дрис
|2-й период
|Никлас II Бэкстрем
|20:31
|26:20
|Габриель Бурк
|Деванте Смит-Пелли (Т. Бойд, Ч. Стивенсон)
|28:55
|Александр Овечкин (Н. Бэкстрем, Т. Уилсон)
|38:29
|3-й период
|Ларс Эллер
|46:16
|57:16
|Колин Уилсон (М. Колверт, Ян Коул)
|58:51
|Ян Коул
|Овертайм
|Никлас II Бэкстрем (Дж. Карлсон, Т. Уилсон)
|60:22
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Ф. Грубауэр (Колорадо Эвеланш)