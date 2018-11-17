Овечкина не сломать! «Вашингтон» остался без двух звезд и основного кипера, Ови забивает и побеждает

Для «Вашингтон Кэпиталз» середина ноября превратилась в настоящий ад. Мало того, что команда проиграла в трех из четырех последних матчей, так «Столичные» еще и потеряли сразу нескольких ключевых игроков. Евгений Кузнецова и Ти Джей Оши получили травмы во встрече с «Виннипегом» — привет северокамериканцам, которые по итогам эпизода с участием русского форварда и канадца Брэндона Танева обвиняли россиянина в симуляции. Еще раньше повреждение получил основной вратарь Брэйден Холтби. В пятничной игре против «Колорадо» ни один из трех хоккеистов, этой весной ставших одними из ключевых фигур в чемпионском для «Кэпиталз» плей-офф, помочь «Вашингтону» не мог.

«Эвеланш» подошли к игре с действующим обладателем Кубка Стэнли в куда более позитивном настроении — в двух предыдущих матчах «Колорадо» победил, отгрузил «Эдмонтону» и «Бостону» десять шайб на двоих, а форварды клуба из Денвера Микко Рантанен и Нэтан Маккинон продолжают возглавлять рейтинг лучших бомбардиров этой регулярки.

Началась игра «Колорадо» и «Вашингтона» так, как и должна была по всем предматчевым раскладам. «Эвеланш» забили уже на второй минуте. Защитник Джон Карслон напарил при попытке вывести шайбу из своей зоны, а Тайсон Джост и Карл Содерберг доступно объяснили ему, что так ошибаться нельзя.

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Быстрый гол команду Александра Овечкина нисколько не смутил, в первом периоде она выглядела даже активнее хозяев, чаще бросала по воротам, но своего бывшего партнера Филииппа Грубаэура «Кэпиталз» до перерыва пробить так и не смогли. Зато это получилось у «Столичных» во второй двадцатиминутке. Ближе к ее середине форвард Деванет Смит-Пелли завершил удивительную по красоте комбинацию гостей в стиле футбольной «Барселоны». В исполнении хоккеистов третьего-четвертого звена такое увидишь не часто.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/smith-pelly-finishes-tic-tac-toe/t-299998262/c-62978103?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А в концовке игрового отрезка Александр Овечкин дал понять, что ни травмы партнеров, ни другие сложности не заставят его бросить заниматься любимым делом — забрасывать шайбы. Ови получил шайбу под синей линией зоны «Колорадо», объехал защитника Тайсон Бэрри и точно бросил из правого круга вбрасывания. Грубаэур за шесть сезонов в составе «Вашингтона» отражать выстрелы русской звезды так и не научился.

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Этот гол стал для Овечкина 13-м в сезоне (от лидера снайперской гонки Давида Пастрняка из «Бостона» он отстает на 4 шайбы) и 620-м в НХЛ (до шестнадцатого снайпера в истории лиги Джерома Игинлы осталось 5 пунктов). Увы, победным точный бросок Овечкина не стал — не хватило трех минут. В овертайм этот матч перевело добивание Колин Уилсона.

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Но на 22-й секунде дополнительной пятиминутки «Вашингтон» все-таки добился своего. Никлас Бэкстрем добил соперника, расстреляв Грубауэра после передачи Джона Карлсона.

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