«Сент-Луис» победил «Вегас», у Тарасенко — два очка

Подопечные Жерара Галлана проиграли три последних пяти матчей.



Счёт во встрече открыли хозяева, заброшенной шайбой на седьмой минуте отметился Уильям Каррье. Гостям понадобилось лишь 38 секунд, чтобы восстановить равновесие благодаря голу Райана О́Райлли. Во втором периоде «Сент-Луис» сумел трижды поразить ворота соперника: точные броски в свой актив записали О́Райлли, Брэйден Шенн и Оскар Сундквист.



Российский нападающий «музыкантов» Владимир Тарасенко сумел добавить на свой счёт две результативные передачи.