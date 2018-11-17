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11:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сент-Луис» победил «Вегас», у Тарасенко — два очка

Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с «Сент-Луис Блюз», матч завершился со счётом 1:4.

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Источник: AP 2018

Подопечные Жерара Галлана проиграли три последних пяти матчей.

Счёт во встрече открыли хозяева, заброшенной шайбой на седьмой минуте отметился Уильям Каррье. Гостям понадобилось лишь 38 секунд, чтобы восстановить равновесие благодаря голу Райана О́Райлли. Во втором периоде «Сент-Луис» сумел трижды поразить ворота соперника: точные броски в свой актив записали О́Райлли, Брэйден Шенн и Оскар Сундквист.

Российский нападающий «музыкантов» Владимир Тарасенко сумел добавить на свой счёт две результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Вегас Голден Найтс 1:4
(1:1, 0:3, 0:0)
Сент-Луис Блюз
17.11.2018, 06:00 Регулярный чемпионат T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Майк Йео
Вратари
Марк-Андре Флери Джейк Аллен
1-й период
06:03 Вильям Каррье (П-Э. Белльмар, Ш. Теодор)
Райан О`Райлли (В. Тарасенко, Дж. Шворц) 06:41
Закари Сэнфорд 08:24
14:48 Райлли Смит
Дэвид Перрон 16:57
2-й период
23:27 Райан Ривз
Джоэль Эдмундсон 23:27
Райан О`Райлли (Дж. Шворц, В. Тарасенко) 27:02
Джей Боумистер 27:33
Брэйден Шенн (Дж. Эдмундсон, Т. Бозак) 36:13
Оскар Сундквист (В. Данн) 37:12
3-й период
40:56 Вильям Каррье
45:29 Коди Икин
52:00 Томаш Носек
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Р. О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз), В. Каррье (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вегас Голден Найтс
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