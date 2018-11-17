«Сент-Луис» победил «Вегас», у Тарасенко — два очка
Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с «Сент-Луис Блюз», матч завершился со счётом 1:4.
Клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» на домашней площадке потерпел поражение во встрече с «Сент-Луис Блюз», матч завершился со счётом 1:4.
Подопечные Жерара Галлана проиграли три последних пяти матчей.
Счёт во встрече открыли хозяева, заброшенной шайбой на седьмой минуте отметился Уильям Каррье. Гостям понадобилось лишь 38 секунд, чтобы восстановить равновесие благодаря голу Райана О́Райлли. Во втором периоде «Сент-Луис» сумел трижды поразить ворота соперника: точные броски в свой актив записали О́Райлли, Брэйден Шенн и Оскар Сундквист.
Российский нападающий «музыкантов» Владимир Тарасенко сумел добавить на свой счёт две результативные передачи.
|Вегас Голден Найтс
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1:4
(1:1, 0:3, 0:0)
|Сент-Луис Блюз
|Жерар Галлан
|Майк Йео
|Марк-Андре Флери
|Джейк Аллен
|1-й период
|06:03
|Вильям Каррье (П-Э. Белльмар, Ш. Теодор)
|Райан О`Райлли (В. Тарасенко, Дж. Шворц)
|06:41
|Закари Сэнфорд
|08:24
|14:48
|Райлли Смит
|Дэвид Перрон
|16:57
|2-й период
|23:27
|Райан Ривз
|Джоэль Эдмундсон
|23:27
|Райан О`Райлли (Дж. Шворц, В. Тарасенко)
|27:02
|Джей Боумистер
|27:33
|Брэйден Шенн (Дж. Эдмундсон, Т. Бозак)
|36:13
|Оскар Сундквист (В. Данн)
|37:12
|3-й период
|40:56
|Вильям Каррье
|45:29
|Коди Икин
|52:00
|Томаш Носек
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Р. О`Райлли (Сент-Луис Блюз), Дж. Аллен (Сент-Луис Блюз), В. Каррье (Вегас Голден Найтс)