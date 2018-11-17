Овечкин вышел на восьмое место по количеству очков в НХЛ среди европейцев

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Деванте Смит- Пелли (29-я минута), Овечкин (39), победный гол на 22-й секунде овертайма забил Никлас Бэкстрем. У «Колорадо» отличились Карл Содерберг (2) и Колин Уилсон (58). Овечкин провел на площадке 23 минуты 55 секунд, совершил два силовых приема, нанес семь бросков по воротам соперника и забросил 13-ю шайбу в сезоне. После игры Овечкин был признан второй звездой встречи, лучшим игроком стал Бэкстрем, третьей звездой признан голкипер «Колорадо» Филипп Грубауэр, отразивший 26 из 29 бросков.

Овечкин провел 1022-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1143-е очко (620 шайб + 523 передачи). Среди европейских игроков в истории лиги россиянин вышел на восьмое место по количеству набранных очков, обогнав известного в прошлом шведского защитника «Детройта» Никласа Лидстрема (1142 очка в 1564 матчах). Следующим ориентиром для россиянина станет швед Даниэль Альфредссон, на счету которого 1157 очков (444+713) в 1246 играх. Больше всего набранных очков в матчах регулярных чемпионатов среди игроков из Европы на счету чеха Яромира Ягра, который за 24 сезона в НХЛ провел 1733 матча и набрал 1921 очко (766+1155).

Среди российских хоккеистов Овечкин занимает второе место по результативности в регулярных чемпионатах НХЛ после Сергея Федорова. За 18 лет в НХЛ Федоров провел 1248 матчей в четырех клубах («Детройт», «Анахайм», «Коламбус», «Вашингтон») и набрал 1179 очков (483+696). Таким образом, если Овечкин сохранит темп набранных очков в текущем сезоне (в среднем — 1,1), то сможет стать лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ уже в начале февраля 2019-го.

В другом матче игрового дня «Лос-Анджелес» в серии буллитов обыграл «Чикаго» — 2:1. Решающий бросок реализовал российский нападающий «Кингз» Илья Ковальчук.

Результаты остальных матчей:

«Даллас» — «Бостон» — 1:0 ОТ;.