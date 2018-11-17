«Что изменит, если люди узнают зарплаты кого-либо?» Ковальчук — о публикации контрактов «Автомобилиста»

Источник: Спорт-Экспресс

Виктория Булахова из Чикаго

— В матче против «Чикаго» вы забросили победный буллит.

— Хорошо, что так вышло, но главное, что мы выиграли. Мы далеко еще от того хоккея, которого от нас ждут болельщики и тренер, поэтому нужно работать, исправляться.

— Ваш 24-летний голкипер Кэл Петерсен провел свою дебютную игру в НХЛ.

— Он — молодец! Здорово отыграл. Много сэйвов сделал в нужный момент, в овертайме спас. Джек Кэмпбелл и Джонатан Куик травмированы — в хоккее же без повреждений не бывает, — а у нас есть молодые ребята, вот они и приезжают, доказывают свою состоятельность.

— У вас сейчас 831 очко за карьеру в НХЛ. К концу вашего трехлетнего контракта с «Кингз» есть шанс добраться до отметки в 1000 баллов, что удавалось лишь четырем россиянам в истории лиги. Ставите себе такую цель?

— На самом деле я так далеко не думаю. Главное, — завтрашняя встреча с «Нэшвилом». Вот об этом пора думать. Для нас на данный момент очень важны два очка, которые мы положили сегодня в копилку, а не мои личные показатели.

— Личные цели не в приоритете?

— Нет, в моем возрасте о личных целях уже не думают (смеется — прим. «СЭ»).

— «Лос-Анджелес» считался перед сезоном претендентом на плей-офф, но вы идете на последнем месте в лиге, несмотря на сегодняшнюю победу.

— Думаю, что все началось с тренировочного лагеря. Он у нас странный был. Не совсем все получилось, что хотели сделать, поэтому и старт такой. Тем более, много травм в команде: сперва Дастин Браун выбыл из строя, потом Куик, сейчас — Кэмпбелл. Надо искать варианты, чтобы выигрывать и набирать очки, потому отступать нам некуда.

— В Калифорнии в последнее время очень много пожаров. Оказывает ли это какое-то влияние на команду?

— Не важно, где это происходит, это очень страшно, когда гибнут люди, остаются без своих домов, без крыши над головой. Это очень большое горе. Мы, как можем, помогаем, поддерживаем тех ребят, кто пострадали, так что, дай бог, чтобы все пожары потушили и все прошло.

— В одном из интервью вы сказали, что хоккей — спорт номер один в России, он даже выше футбола. Но, например, у Хабиба Нурмагомедова более 13 миллионов подписчиков в Инстаграме. Может быть, не футбол и не хоккей, а ММА вышел на лидирующие позиции?

— В России я думаю, что — нет. А по миру UFC, конечно, набирает обороты, тем более после того, что случилось после боя Хабиба и Конора. Они вдвойне усилили интерес к этому виду спорта.

— Недавно вся ваша семья была на хоккее. Нравится ли вашей супруге и детям в Лос-Анджелесе?

— Нравится все, конечно. Очень теплая погода в этом городе, школы отличные, секции хорошие, поэтому все довольны. Осталось только в хоккей начать играть хорошо, тогда вообще все будет отлично.

— Российские СМИ не всегда лестно отзываются о вашей игре, даже несмотря на то, что вы — лидер «Кингз» по очкам.

— Это нормально, потому что, наверное, от всех лидеров ждут хорошей игры, особенно, когда команда уступает. Честно, я не читаю прессу, но у каждого есть свое мнение, и он его может высказать.

— После матчей НХЛ в Хельсинки все обсуждают возможность проведения матчей НХЛ в России. Хотели бы вы сыграть в форме «Лос-Анджелеса» в Петербурге против СКА? Как думаете, это реально в будущем?

— Да, интересно, конечно же, было бы. Вообще, на мой взгляд, такие матчи очень полезны для популяризации хоккея и в России, и в Канаде, и в Америке, и во всем мире, так что это интересная идея. Дай бог, чтобы ее воплотили в жизнь.

— На прошлой неделе в российских СМИ были опубликованы зарплаты хоккеистов лидера КХЛ — «Автомобилиста». Клуб был недоволен этим и отреагировал очень жестко. Как вы думаете, надо ли делать зарплаты игроков публичными, как в НХЛ?

— Думаю, что это не совсем, наверное, точно. Опять же — я этой публикации не видел. Но в России гадают на кофейной гуще постоянно. Если кому-то это интересно … Я не понимаю, что это изменит, если человек узнает зарплату кого-либо.

— Все обсуждают, в какой команде будет играть Артемий Панарин через год. Хотели бы увидеть его в «Лос-Анджелесом».