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12:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Фридман: Вероятно, Бобровский уже сказал «Коламбусу», куда он хочет перейти

Известный североамериканский обозреватель телекомпании Sportsnet Эллиотт Фридман прокомментировал ситуацию с голкипером «Коламбуса» Сергеем Бобровским, у которого заканчивается контракт после окончания нынешнего сезона.

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Источник: AP 2018

«У “Калгари”, например, неудачно играет в воротах Майк Смит. Но вряд ли Сергей согласится переезжать в Калгари. У Бобровского есть контроль над ситуацией, есть пункт о невозможности обмена. Я уже говорил, что считается, что Бобровский уже дал “Коламбусу” список клубов, куда бы он хотел перейти. Вряд ли “Флэймз” находится в этом списке. Но это моё предположение», — сказал Фридман в эфире Sportsnet 960 Calgary.

Отметим, что Майк Смит также может стать неограниченно свободным агентом, так как его шестилетний договор на $ 34 млн заканчивается после окончания нынешнего сезона. В шести последних матчах «Коламбуса» Бобровский и его сменщик Йоонас Корписало сыграли поровну — по три встречи.

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