Фридман: Вероятно, Бобровский уже сказал «Коламбусу», куда он хочет перейти

«У “Калгари”, например, неудачно играет в воротах Майк Смит. Но вряд ли Сергей согласится переезжать в Калгари. У Бобровского есть контроль над ситуацией, есть пункт о невозможности обмена. Я уже говорил, что считается, что Бобровский уже дал “Коламбусу” список клубов, куда бы он хотел перейти. Вряд ли “Флэймз” находится в этом списке. Но это моё предположение», — сказал Фридман в эфире Sportsnet 960 Calgary.