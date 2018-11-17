Спасение месяца от русского защитника из НХЛ. Он не видел броска, но закрыл собою пустые ворота
Никита Зайцев не дал проиграть «Торонто».
Никита Зайцев не дал проиграть «Торонто».
В субботу утром по московскому времени «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях играл с «Анахайм Дакс». Канадский клуб сейчас очень горяч — перед встречей с «Утками» команда Майка Бэбкока победила в пяти из семи ноябрьских матчей. При этом, «Питтсбургу», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелесу» и «Сан-Хосе» парни с кленовым листом на груди отгрузили 21 шайбу — эта команда умеет выигрывать ярко.
Но противостояние с «Дакс» получилось скучноватым. За основное время соперники на двоих придумали всего два шайбы и три удаления — показатели слишком скромные. Победитель матча определялся в овертайме, которого могло и не быть. За шесть с небольшим минут до конца третьего периода защитник «Торонто» Никита Зайцев столкнулся с собственным вратарем Гареттом Спарксом и, казалось, эта парочка подарила шведу Рикарду Раккелю победный гол. Но Зайцев быстро перевоплотился из неудачника в героя эпизода. Находясь спиной к бросающему, он сумел спасти свою команду. Сэйв месяца, не иначе.
В итоге, «Торонто», благодаря шайбе Моргана Райлли, одержал очередную победу и вышел на первое место в сводной турнирной таблице НХЛ.
Зайцев — не первый защитник, закрывающий собой пустые ворота, в нынешнем регулярном чемпионате. Лучше других этот скилл прокачен у игрока обороны «Каролины» Джастина Фолка. Он выручал свою команду в стиле футболиста московского «Спартака» Кирилла Комбарова.
И блокировал бросок соперника ногой. Тот случай, когда вратарь команде не
|Анахайм Дакс
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1:2 ОТ
(0:1, 1:0, 0:0)
|Торонто Мэйпл Ливз
|Рэнди Карлайл
|Майк Бэбкок
|Джон Гибсон
|Гаррет Спаркс
|1-й период
|Патрик Марло (Дж. Гардинер, Н. Кадри)
|05:42
|2-й период
|23:41
|Энди Велински
|32:28
|Джош Мэнсон
|38:35
|Понтус Оберг (Н. Ритчи, А. Хенрик)
|3-й период
|Каспери Капанен
|53:53
|Овертайм
|Морган Райлли (М. Марнер)
|63:17
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|М. Райлли (Торонто Мэйпл Ливз), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Р. Ракелль (Анахайм Дакс)