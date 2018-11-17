Спасение месяца от русского защитника из НХЛ. Он не видел броска, но закрыл собою пустые ворота

В субботу утром по московскому времени «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях играл с «Анахайм Дакс». Канадский клуб сейчас очень горяч — перед встречей с «Утками» команда Майка Бэбкока победила в пяти из семи ноябрьских матчей. При этом, «Питтсбургу», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелесу» и «Сан-Хосе» парни с кленовым листом на груди отгрузили 21 шайбу — эта команда умеет выигрывать ярко.

Но противостояние с «Дакс» получилось скучноватым. За основное время соперники на двоих придумали всего два шайбы и три удаления — показатели слишком скромные. Победитель матча определялся в овертайме, которого могло и не быть. За шесть с небольшим минут до конца третьего периода защитник «Торонто» Никита Зайцев столкнулся с собственным вратарем Гареттом Спарксом и, казалось, эта парочка подарила шведу Рикарду Раккелю победный гол. Но Зайцев быстро перевоплотился из неудачника в героя эпизода. Находясь спиной к бросающему, он сумел спасти свою команду. Сэйв месяца, не иначе.

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В итоге, «Торонто», благодаря шайбе Моргана Райлли, одержал очередную победу и вышел на первое место в сводной турнирной таблице НХЛ.

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Зайцев — не первый защитник, закрывающий собой пустые ворота, в нынешнем регулярном чемпионате. Лучше других этот скилл прокачен у игрока обороны «Каролины» Джастина Фолка. Он выручал свою команду в стиле футболиста московского «Спартака» Кирилла Комбарова.

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