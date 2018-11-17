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11:46 (мск), источник: Sport24

Спасение месяца от русского защитника из НХЛ. Он не видел броска, но закрыл собою пустые ворота

Никита Зайцев не дал проиграть «Торонто».

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В субботу утром по московскому времени «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях играл с «Анахайм Дакс». Канадский клуб сейчас очень горяч — перед встречей с «Утками» команда Майка Бэбкока победила в пяти из семи ноябрьских матчей. При этом, «Питтсбургу», «Нью-Джерси», «Лос-Анджелесу» и «Сан-Хосе» парни с кленовым листом на груди отгрузили 21 шайбу — эта команда умеет выигрывать ярко.

Но противостояние с «Дакс» получилось скучноватым. За основное время соперники на двоих придумали всего два шайбы и три удаления — показатели слишком скромные. Победитель матча определялся в овертайме, которого могло и не быть. За шесть с небольшим минут до конца третьего периода защитник «Торонто» Никита Зайцев столкнулся с собственным вратарем Гареттом Спарксом и, казалось, эта парочка подарила шведу Рикарду Раккелю победный гол. Но Зайцев быстро перевоплотился из неудачника в героя эпизода. Находясь спиной к бросающему, он сумел спасти свою команду. Сэйв месяца, не иначе.

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В итоге, «Торонто», благодаря шайбе Моргана Райлли, одержал очередную победу и вышел на первое место в сводной турнирной таблице НХЛ.

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Зайцев — не первый защитник, закрывающий собой пустые ворота, в нынешнем регулярном чемпионате. Лучше других этот скилл прокачен у игрока обороны «Каролины» Джастина Фолка. Он выручал свою команду в стиле футболиста московского «Спартака» Кирилла Комбарова.

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И блокировал бросок соперника ногой. Тот случай, когда вратарь команде не очень-то и нужен.

Анахайм Дакс 1:2 ОТ
(0:1, 1:0, 0:0)
Торонто Мэйпл Ливз
17.11.2018, 06:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Майк Бэбкок
Вратари
Джон Гибсон Гаррет Спаркс
1-й период
Патрик Марло (Дж. Гардинер, Н. Кадри) 05:42
2-й период
23:41 Энди Велински
32:28 Джош Мэнсон
38:35 Понтус Оберг (Н. Ритчи, А. Хенрик)
3-й период
Каспери Капанен 53:53
Овертайм
Морган Райлли (М. Марнер) 63:17
Статистика
4 Штрафное время 2
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
М. Райлли (Торонто Мэйпл Ливз), Р. Гецлаф (Анахайм Дакс), Р. Ракелль (Анахайм Дакс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Анахайм Дакс
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