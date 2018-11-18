Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота Уайлд0
Баффало Сэйбрз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
17.11
Нью-Джерси ДэвилзОТ2
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
17.11
Филадельфия ФлайерзОТ5
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Хоккей. КХЛ
17.11
Ак БарсБ2
Динамо Р1
Хоккей. КХЛ
17.11
Нефтехимик1
ЦСКА2
Хоккей. КХЛ
17.11
Торпедо НН4
Слован1
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Салават Юлаев
Все события
Фоторепортажи
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
12Гол Роналду, бесполезный дубль Месси, хет-трик Кавани и другие события выходных
01:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Безумие в Филадельфии. «Тампа» испортила один из самых невероятных камбэков в истории НХЛ

Игровой день в НХЛ стартовал с невероятной встречи «Филадельфии» и «Тампы».

Наверх
Источник: AP 2018

Начало игрового дня в НХЛ получилось фантастическим. Одиннадцать заброшенных шайб, камбэк со счета 1:5 за шесть (!) минут, развязка в овертайме — «Филадельфия» с «Тампой» подарили зрителям настоящий хоккейный праздник.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первые 50 минут встречи все складывалось по сценарию «Тампы». Гости подтверждали свой явный статус фаворита и, несмотря на приличное преимущество «Флайерз» по броскам, уверенно отрывались в счете. Прежде всего — за счет реализации большинства, «Лайтнинг» использовали три попытки, причем две из них разделили всего 11 секунд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Никита Кучеров опять выполнял роль ассистента (он отдал две голевые передачи), а в завершении хорош был лучший снайпер «Тампы» в этом сезоне Брэйден Пойнт — он забросил 13-ю и 14-ю шайбы в чемпионате. Отлично проявляла себя и связка из четвертого звена Адам Эрне — Седрик Пакетт — на их счету два первых гола, второй из которых случился благодаря крутому слепому пасу Эрне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Казалось, все идет к уверенной победе «Тампы». Но защита гостей и заменяющий травмированного Андрея Василевского Луи Доминге не справились с фантастической шестиминуткой «Филадельфии». Дважды Трэвис Конекны, а также Шон Кутюрье и Уэйн Симмондс превратили счет 1:5 в 5:5!

Во время загрузки произошла ошибка.

Но в овертайме «Тампа» все-таки оказалась сильнее. Индивидуальные действия Энтони Сирелли позволили «Лайтнинг» взять два очка и подняться на первое место в лиге, опередив «Торонто». При этом «Молнии» стали первой командой в истории НХЛ, упустившей преимущество в четыре шайбы в третьем периоде, но все-таки выигравшей матч.

Во время загрузки произошла ошибка.
Филадельфия Флайерз 5:6 ОТ
(0:0, 1:3, 4:2)
Тампа-Бэй Лайтнинг
17.11.2018, 21:00 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Джон Купер
Вратари
Кэлвин Пикар Луи Доминге
1-й период
Стивен Стэмкос 10:37
17:30 Джеймс ван Римсдайк
2-й период
Виктор Хедман 21:12
24:29 Скотт Лотон
Адам Эрне (Л. Доминге, Я. Гурд) 26:02
Седрик Пакетт (А. Эрне, Б. Коберн) 32:10
Эрик Чернак 33:12
34:33 Джеймс ван Римсдайк (Ш. Гостисбеер, К. Жиру)
Брэйден Пойнт (Р. Кэллахэн, А. Эрне) 37:05
3-й период
48:15 Трэвис Конекны
48:47 Клод Жиру
Тайлер Джонсон (Н. Кучеров) 48:57
Брэйден Пойнт (С. Стэмкос, Н. Кучеров) 49:08
49:57 Якуб Ворачек
Эрик Чернак 49:57
Эрик Чернак 49:57
50:24 Трэвис Конекны (Ш. Гостисбеер, Дж. ван Римсдайк)
Джей.Ти. Миллер 51:16
51:29 Шон Кутюрье
55:58 Трэвис Конекны (К. Жиру, Ш. Кутюрье)
56:28 Уэйн Симмондс (Р. Хегг, Дж. ван Римсдайк)
Овертайм
Энтони Чирелли (А. Киллорн, В. Хедман) 61:47
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 3
Лучшие игроки
Э. Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. ван Римсдайк (Филадельфия Флайерз), Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Клуб РПЛ может сняться с чемпионата
"Курица без головы". Как играл Глушаков в последних матчах
Загитова побеждает в Москве и выходит в Финал Гран-при
Шипулин не попал в сборную России
Тарасова и Морозов победили на этапе Гран-при в Москве
Луческу никому не помог. Для России все решится в Швеции
ЦСКА обыграл «Нефтехимик» и одержал девятую победу подряд
Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года
Гол Митровича принес сборной Сербии победу над черногорцами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь