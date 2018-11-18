Безумие в Филадельфии. «Тампа» испортила один из самых невероятных камбэков в истории НХЛ

Источник: AP 2018

Начало игрового дня в НХЛ получилось фантастическим. Одиннадцать заброшенных шайб, камбэк со счета 1:5 за шесть (!) минут, развязка в овертайме — «Филадельфия» с «Тампой» подарили зрителям настоящий хоккейный праздник.

В первые 50 минут встречи все складывалось по сценарию «Тампы». Гости подтверждали свой явный статус фаворита и, несмотря на приличное преимущество «Флайерз» по броскам, уверенно отрывались в счете. Прежде всего — за счет реализации большинства, «Лайтнинг» использовали три попытки, причем две из них разделили всего 11 секунд.

Никита Кучеров опять выполнял роль ассистента (он отдал две голевые передачи), а в завершении хорош был лучший снайпер «Тампы» в этом сезоне Брэйден Пойнт — он забросил 13-ю и 14-ю шайбы в чемпионате. Отлично проявляла себя и связка из четвертого звена Адам Эрне — Седрик Пакетт — на их счету два первых гола, второй из которых случился благодаря крутому слепому пасу Эрне.

Казалось, все идет к уверенной победе «Тампы». Но защита гостей и заменяющий травмированного Андрея Василевского Луи Доминге не справились с фантастической шестиминуткой «Филадельфии». Дважды Трэвис Конекны, а также Шон Кутюрье и Уэйн Симмондс превратили счет 1:5 в 5:5!