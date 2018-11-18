Безумие в Филадельфии. «Тампа» испортила один из самых невероятных камбэков в истории НХЛ
Игровой день в НХЛ стартовал с невероятной встречи «Филадельфии» и «Тампы».
Игровой день в НХЛ стартовал с невероятной встречи «Филадельфии» и «Тампы».
Начало игрового дня в НХЛ получилось фантастическим. Одиннадцать заброшенных шайб, камбэк со счета 1:5 за шесть (!) минут, развязка в овертайме — «Филадельфия» с «Тампой» подарили зрителям настоящий хоккейный праздник.
В первые 50 минут встречи все складывалось по сценарию «Тампы». Гости подтверждали свой явный статус фаворита и, несмотря на приличное преимущество «Флайерз» по броскам, уверенно отрывались в счете. Прежде всего — за счет реализации большинства, «Лайтнинг» использовали три попытки, причем две из них разделили всего 11 секунд.
Никита Кучеров опять выполнял роль ассистента (он отдал две голевые передачи), а в завершении хорош был лучший снайпер «Тампы» в этом сезоне Брэйден Пойнт — он забросил 13-ю и 14-ю шайбы в чемпионате. Отлично проявляла себя и связка из четвертого звена Адам Эрне — Седрик Пакетт — на их счету два первых гола, второй из которых случился благодаря крутому слепому пасу Эрне.
Казалось, все идет к уверенной победе «Тампы». Но защита гостей и заменяющий травмированного Андрея Василевского Луи Доминге не справились с фантастической шестиминуткой «Филадельфии». Дважды Трэвис Конекны, а также Шон Кутюрье и Уэйн Симмондс превратили счет 1:5 в 5:5!
Но в овертайме «Тампа»
|Филадельфия Флайерз
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5:6 ОТ
(0:0, 1:3, 4:2)
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|Дэйв Хэкстол
|Джон Купер
|Кэлвин Пикар
|Луи Доминге
|1-й период
|Стивен Стэмкос
|10:37
|17:30
|Джеймс ван Римсдайк
|2-й период
|Виктор Хедман
|21:12
|24:29
|Скотт Лотон
|Адам Эрне (Л. Доминге, Я. Гурд)
|26:02
|Седрик Пакетт (А. Эрне, Б. Коберн)
|32:10
|Эрик Чернак
|33:12
|34:33
|Джеймс ван Римсдайк (Ш. Гостисбеер, К. Жиру)
|Брэйден Пойнт (Р. Кэллахэн, А. Эрне)
|37:05
|3-й период
|48:15
|Трэвис Конекны
|48:47
|Клод Жиру
|Тайлер Джонсон (Н. Кучеров)
|48:57
|Брэйден Пойнт (С. Стэмкос, Н. Кучеров)
|49:08
|49:57
|Якуб Ворачек
|Эрик Чернак
|49:57
|Эрик Чернак
|49:57
|50:24
|Трэвис Конекны (Ш. Гостисбеер, Дж. ван Римсдайк)
|Джей.Ти. Миллер
|51:16
|51:29
|Шон Кутюрье
|55:58
|Трэвис Конекны (К. Жиру, Ш. Кутюрье)
|56:28
|Уэйн Симмондс (Р. Хегг, Дж. ван Римсдайк)
|Овертайм
|Энтони Чирелли (А. Киллорн, В. Хедман)
|61:47
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|3
|Э. Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Дж. ван Римсдайк (Филадельфия Флайерз), Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг)