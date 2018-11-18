Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс4
Сент-Луис Блюз0
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
ХК Динамо
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз4
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс1
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз5
Лос-Анджелес Кингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер Кэнакс2
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз6
Питтсбург Пингвинз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс4
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз1
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Йокерит
Локомотив
Хоккей. НХЛ
02:00
Миннесота Уайлд2
Баффало Сэйбрз3
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Йорк Айлендерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
17.11
Нью-Джерси ДэвилзОТ2
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
17.11
Филадельфия ФлайерзОТ5
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Все события
Фоторепортажи
10Владимир Габулов. Вы помните все его клубы?
10Кононов в Тарасовке. Первые кадры
09:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Хенрик Лундквист вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по победам

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2018

Встреча прошла на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорк и закончилась со счётом 4:2 (2:2, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Главным залогом успеха «синерубашечников» стала игра голкипера команды Хенрика Лундквиста, отразившего 39 бросков. Шведский вратарь одержал 438-ю победу в НХЛ, проведя за карьеру 821 матч в лиге. Он вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по победам, улучшив результат Жака Планта, одержавшего 437 побед в 837 матчах. Следующей целью для Хенрика является результат Терри Савчука — 445 побед.

Первое место занимает Мартин Бродо (691), второй — Патрик Руа (551), тройку лучших замыкает Эд Бельфор (484). Среди действующих вратарей НХЛ рекорд принадлежит голкиперу «Флориды Пантерз» Роберто Луонго — 475 выигранных матчей.

Также легендарный вратарь «блюширтс» вышел на 13-е место в истории НХЛ по матчам среди вратарей, опередив Шона Бурка (820).

Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российскую фигуристку нагло засудили в Японии!
Боец ММА вступил в драку со спецназом и пожалел!
У Загитовой не было реальных соперниц в Москве. И это плохо
Шипулин не попал в сборную России
Ассистентский хет-трик Панарина и идеальная игра Бобровского
Гранквист отменил победу России, Португалия первая и без Роналду
Россия сыграет на ничью? Интриги последнего тура Лиги наций
Португалия примет финальный турнир Лиги наций в июне 2019 года
Гол Митровича принес сборной Сербии победу над черногорцами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь