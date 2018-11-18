Ассистентский хет-трик от русского форварда и идеальная игра Бобровского. Секрет успеха клуба из США
Панарин и Боб зажгли.
Панарин и Боб зажгли.
Две главные русские звезды «Коламбуса» пропустили предыдущий матч
На первой же минуте «Харрикейнз» начали атаковать ворота Бобровского. Гости же действовали осторожно и чуть менее активно в атаке. Тем не менее именно они открыли счет. Аткинсон с передачи Панарина отправил шайбу в ворота Дарлинга.
Во втором периоде «Коламбус» преимущество увеличил, а Аткинсон оформил
А вот Артемий Панарин не может забить уже на протяжении 9 встреч подряд. И вроде бы моментов у Хлебушка много, не случайно в матче с «Каролиной» он отметился ассистентским
Несмотря на счет на табло — 4:1 в пользу «Коламбуса», «Каролина» смотрелась ничуть не хуже и даже перебросала соперника. Бобровский отразил 30 бросков и вновь был просто великолепен. Сергей испытывал некоторые проблемы на старте сезона, показывая неуверенную, а местами даже слабую игру,
«Коламбус» после 20 матчей идет на третьем месте в турнирной таблицы Восточной конференции. Но с такой игрой русских хоккеистов может подняться и выше.
|Каролина Харрикейнз
|
1:4
(0:1, 1:3, 0:0)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Род Бриндамор
|Джон Торторелла
|Скотт Дарлинг
|Сергей Бобровский
|1-й период
|Кэм Аткинсон (А. Панарин, П-Л. Дюбуа)
|11:54
|2-й период
|Кэм Аткинсон (А. Панарин)
|21:57
|23:37
|Филлип Ди Джузеппе
|26:05
|Себастьян Ахо (Т. ван Римсдайк)
|Зак Веренски (К. Аткинсон, А. Панарин)
|27:22
|30:56
|Андрей Свечников
|Кэм Аткинсон (А. Веннберг, П-Л. Дюбуа)
|31:20
|34:24
|36:32
|39:14
|Кларк Бишоп
|3-й период
|45:12
|Лукас Валлмарк
|Джош Андерсон
|49:35
|58:14
|Джастин Фольк
|10
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), С. Ахо (Каролина Харрикейнз)