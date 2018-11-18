Ассистентский хет-трик от русского форварда и идеальная игра Бобровского. Секрет успеха клуба из США

Источник: Reuters

Две главные русские звезды «Коламбуса» пропустили предыдущий матч из-за болезни. Многие тогда поспешили подумать, что не только болезнь причина пропуска игры — контракты хоккеистов с клубом не продлены, а слухи о том, куда могут перейти игроки появляются чуть ли не каждый день. Но даже без Бобровского и Панарина «Блю Джекетс» без труда разгромили «Флориду» со счетом 7:3. На очереди была «Каролина», правда, россияне к этому времени в строй вернулись.

На первой же минуте «Харрикейнз» начали атаковать ворота Бобровского. Гости же действовали осторожно и чуть менее активно в атаке. Тем не менее именно они открыли счет. Аткинсон с передачи Панарина отправил шайбу в ворота Дарлинга.

Во втором периоде «Коламбус» преимущество увеличил, а Аткинсон оформил хет-трик. Кэм не на шутку разыгрался и в последних четырех играх забил шесть голов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/uwJxVcy6SQw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

А вот Артемий Панарин не может забить уже на протяжении 9 встреч подряд. И вроде бы моментов у Хлебушка много, не случайно в матче с «Каролиной» он отметился ассистентским хет-триком. Первый гол Аткинсона сотворил именно Панарин. Сам же он дважды бросил по воротам, сыграв 17 минут 18 секунд (из них 3 минуты 13 секунд в большинстве). В среднем Панарин играет чуть больше, но здесь хоккеист был после болезни и явно в не оптимальных кондициях.

Несмотря на счет на табло — 4:1 в пользу «Коламбуса», «Каролина» смотрелась ничуть не хуже и даже перебросала соперника. Бобровский отразил 30 бросков и вновь был просто великолепен. Сергей испытывал некоторые проблемы на старте сезона, показывая неуверенную, а местами даже слабую игру, наконец-то пришел в себя. В последних четырех матчах с Бобровским «Блю Джекетс» обязательно побеждали, а русский голкипер отражал около 96% бросков в этих играх.

«Коламбус» после 20 матчей идет на третьем месте в турнирной таблицы Восточной конференции. Но с такой игрой русских хоккеистов может подняться и выше.