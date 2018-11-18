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09:17 (мск), источник: Sport24

Ассистентский хет-трик от русского форварда и идеальная игра Бобровского. Секрет успеха клуба из США

Панарин и Боб зажгли.

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Источник: Reuters

Две главные русские звезды «Коламбуса» пропустили предыдущий матч из-за болезни. Многие тогда поспешили подумать, что не только болезнь причина пропуска игры — контракты хоккеистов с клубом не продлены, а слухи о том, куда могут перейти игроки появляются чуть ли не каждый день. Но даже без Бобровского и Панарина «Блю Джекетс» без труда разгромили «Флориду» со счетом 7:3. На очереди была «Каролина», правда, россияне к этому времени в строй вернулись.

На первой же минуте «Харрикейнз» начали атаковать ворота Бобровского. Гости же действовали осторожно и чуть менее активно в атаке. Тем не менее именно они открыли счет. Аткинсон с передачи Панарина отправил шайбу в ворота Дарлинга.

Во втором периоде «Коламбус» преимущество увеличил, а Аткинсон оформил хет-трик. Кэм не на шутку разыгрался и в последних четырех играх забил шесть голов.

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А вот Артемий Панарин не может забить уже на протяжении 9 встреч подряд. И вроде бы моментов у Хлебушка много, не случайно в матче с «Каролиной» он отметился ассистентским хет-триком. Первый гол Аткинсона сотворил именно Панарин. Сам же он дважды бросил по воротам, сыграв 17 минут 18 секунд (из них 3 минуты 13 секунд в большинстве). В среднем Панарин играет чуть больше, но здесь хоккеист был после болезни и явно в не оптимальных кондициях.

Несмотря на счет на табло — 4:1 в пользу «Коламбуса», «Каролина» смотрелась ничуть не хуже и даже перебросала соперника. Бобровский отразил 30 бросков и вновь был просто великолепен. Сергей испытывал некоторые проблемы на старте сезона, показывая неуверенную, а местами даже слабую игру, наконец-то пришел в себя. В последних четырех матчах с Бобровским «Блю Джекетс» обязательно побеждали, а русский голкипер отражал около 96% бросков в этих играх.

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«Коламбус» после 20 матчей идет на третьем месте в турнирной таблицы Восточной конференции. Но с такой игрой русских хоккеистов может подняться и выше.

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Каролина Харрикейнз 1:4
(0:1, 1:3, 0:0)
Коламбус Блю Джэкетс
18.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат PNC Arena
Главные тренеры
Род Бриндамор Джон Торторелла
Вратари
Скотт Дарлинг Сергей Бобровский
1-й период
Кэм Аткинсон (А. Панарин, П-Л. Дюбуа) 11:54
2-й период
Кэм Аткинсон (А. Панарин) 21:57
23:37 Филлип Ди Джузеппе
26:05 Себастьян Ахо (Т. ван Римсдайк)
Зак Веренски (К. Аткинсон, А. Панарин) 27:22
30:56 Андрей Свечников
Кэм Аткинсон (А. Веннберг, П-Л. Дюбуа) 31:20
34:24
36:32
39:14 Кларк Бишоп
3-й период
45:12 Лукас Валлмарк
Джош Андерсон 49:35
58:14 Джастин Фольк
Статистика
10 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Аткинсон (Коламбус Блю Джэкетс), А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), С. Ахо (Каролина Харрикейнз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Каролина Харрикейнз
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