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09:22 (мск), источник: ТАСС

Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от третьего поражения подряд в НХЛ

ТАСС, 18 ноября. «Оттава» победила «Питтсбург» со счетом 6:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард гостей Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами.

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В составе хозяев отличились Брэди Ткачук (15-я минута), Марк Стоун (18, 37), Мэтт Дюшен (19, 50) и Коди Сеси (38). У «Питтсбурга» шайбы забросили Крис Летанг (12), Зак Астон- Риз (43), Мэтт Каллен (46) и Патрик Хёрнквист (57). Дюшен также сделал голевую передачу, преодолев рубеж в 500 очков за карьеру в НХЛ. На его счету теперь 501 балл (209+292) в 674 играх в лиге.

Малкин провел на площадке 23 минуты 23 секунды, нанеся два броска по воротам и заработав показатель полезности «-1». На его счету теперь 25 (7+18) баллов за результативность в 18 матчах сезона.

«Питтсбург» потерпел третье поражение подряд и восьмое в последних девяти встречах. Команда занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции с 17 очками в 18 матчах. «Оттава» идет 10-й (20 игр, 21 балл).

В следующем матче «Питтсбург» примет «Баффало» 20 ноября. «Оттава» в этот же день на своем льду сыграет с «Флоридой».

В еще одном матче дня «Монреаль» в гостях победил «Ванкувер» со счетом 3:2. В составе хозяев результативной передачей отличился российский нападающий Николай Голдобин. Он набрал свое 11-е (2+9) очко в сезоне. Также победу одержал «Баффало», обыгравший в гостях «Миннесоту» — 3:2.

Оттава Сенаторз 6:4
(3:1, 2:0, 1:3)
Питтсбург Пингвинз
18.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ги Буше Майк Салливан
Вратари
Крэйг Андерсон Мэттью Мюррей 20:00 (К. Десмит 20:00-55:59, К. Десмит 56:56-57:46)
1-й период
05:38 Дрейк Батерсон
Мэтт Каллен 08:23
10:49 Магнус Пяйярви-Свенссон
Крис Летанг (Ф. Кессел, Е. Малкин) 11:59
14:33 Брэди Ткачак (К. Уайт)
17:07 Марк Стоун (Т. Шабо, Р. Дзингел)
18:50 Мэтт Дюшен (Мик. Бедкер, Д. Батерсон)
2-й период
Мэтт Каллен 22:41
Евгений Малкин 30:23
34:59 Марк Боровицки
36:35 Марк Стоун
37:21 Коди Сиси (М. Дюшен, Р. Дзингел)
38:44 Марк Боровицки
38:44 Крис Уайдмэн
Джейми Олексяк 38:44
3-й период
Зак Астон-Ризе 42:20
Мэтт Каллен (Б. Раст, Дж. Джонсон) 45:34
49:05 Мэтт Дюшен (Мик. Бедкер, Д. Батерсон)
Патрик Хернквист (Ф. Кессел, Е. Малкин) 56:56
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
М. Дюшен (Оттава Сенаторз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз), Д. Батерсон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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