Две передачи Малкина не спасли «Питтсбург» от третьего поражения подряд в НХЛ

В составе хозяев отличились Брэди Ткачук (15-я минута), Марк Стоун (18, 37), Мэтт Дюшен (19, 50) и Коди Сеси (38). У «Питтсбурга» шайбы забросили Крис Летанг (12), Зак Астон- Риз (43), Мэтт Каллен (46) и Патрик Хёрнквист (57). Дюшен также сделал голевую передачу, преодолев рубеж в 500 очков за карьеру в НХЛ. На его счету теперь 501 балл (209+292) в 674 играх в лиге.

Малкин провел на площадке 23 минуты 23 секунды, нанеся два броска по воротам и заработав показатель полезности «-1». На его счету теперь 25 (7+18) баллов за результативность в 18 матчах сезона.

«Питтсбург» потерпел третье поражение подряд и восьмое в последних девяти встречах. Команда занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции с 17 очками в 18 матчах. «Оттава» идет 10-й (20 игр, 21 балл).

В следующем матче «Питтсбург» примет «Баффало» 20 ноября. «Оттава» в этот же день на своем льду сыграет с «Флоридой».