Русский нападающий из Нью-Йорка забил самой нефартовой команде НХЛ. Соперники все сделали за него

В начале ноября «Флорида» выиграла пять матчей подряд и вроде бы поймала кураж. Победная серия клуба из самого солнечного штата США началась в Хельсинки — во второй выставочной встречи «Пантерз» обыграли «Виннипег». Все закончилось в игре с «Коламбусом» — 3:7. И спустя два дня «Флорида» вновь проиграла, на этот раз «Рейнджерс».

А ведь начало встречи складывалось для гостей неплохо, да и в целом моментов у команды Дадонова было на порядок больше. Но на первый перерыв соперники ушли при счете 2:2. 19-летний Филип Хытил забил уже на четвертой минуте.

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Спустя пару минут Хоффман счет сравнял. Майк продолжает «жечь». В прошлой игре Хоффман установил абсолютный рекорд клуба, по продолжительности результативной серии (14 игр), обогнав по этому показателю Буре. В Нью-Йорке 28-летний форвард продолжил набирать очки, сделав это в 15-й раз подряд. Просто фантастика! Сделал это Хоффман не без помощи русских — Дадонов, замолчавший на одну игру, отдал крутую передачу, результативный бал и у Баркова.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/hoffmans-streak-now-at-15-games/t-299997910/c-63022603?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорида» ненадолго вышла вперед благодаря голу Экблада в большинстве. Это была последняя шайба гостей за этот вечер в Нью-Йорке, Лундквист шикарно играл отразил все оставшиеся броски. Команду Боба Бонера впору называть самой невезучей в лиге. Показывая неплохую атакующую игру, она болтается внизу турнирной таблицы.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/ekblads-power-play-goal/t-299997910/c-63023503?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В пятницу «Эдмонтон» обменял Райана Строма в «Рейнджерс» на Райана Спунера, на следующий день 25-летний нападающий дебютировал за новый клуб. Новичок отыграл 16 с половиной минут и отметился четырьмя хитами. В отсутствие травмированного Бучневича прорвало другого русского форварда. Владислав Наместников, который проводит неудачный сезон, забил вторую шайбу в сезоне. Причем, в матче с «Флоридой» она стала победной. Гол получился довольно странным: Зибанежад выиграл вбрасывание и отдал пас на Владислава, а тот добил, а потом уже шайба не без помощи Луонго залетела в ворота. В этом же эпизоде ошибся защитник гостей Киселевич.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/namestnikovs-goal-from-in-front/t-299997910/c-63025503?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Трудно сказать, поможет ли гол русского форварду придти в себя. Но эта игра стала для него чуть ли не лучшей со старта «регулярки». 18 с половиной минут на льду, игра в большинстве и меньшинстве, два броска по воротам и четыре хита — очень приличные показатели для Наместникова.