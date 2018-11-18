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09:46 (мск), источник: Sport24

Русский нападающий из Нью-Йорка забил самой нефартовой команде НХЛ. Соперники все сделали за него

Второй гол Наместникова в сезоне.

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В начале ноября «Флорида» выиграла пять матчей подряд и вроде бы поймала кураж. Победная серия клуба из самого солнечного штата США началась в Хельсинки — во второй выставочной встречи «Пантерз» обыграли «Виннипег». Все закончилось в игре с «Коламбусом» — 3:7. И спустя два дня «Флорида» вновь проиграла, на этот раз «Рейнджерс».

А ведь начало встречи складывалось для гостей неплохо, да и в целом моментов у команды Дадонова было на порядок больше. Но на первый перерыв соперники ушли при счете 2:2. 19-летний Филип Хытил забил уже на четвертой минуте.

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Спустя пару минут Хоффман счет сравнял. Майк продолжает «жечь». В прошлой игре Хоффман установил абсолютный рекорд клуба, по продолжительности результативной серии (14 игр), обогнав по этому показателю Буре. В Нью-Йорке 28-летний форвард продолжил набирать очки, сделав это в 15-й раз подряд. Просто фантастика! Сделал это Хоффман не без помощи русских — Дадонов, замолчавший на одну игру, отдал крутую передачу, результативный бал и у Баркова.

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«Флорида» ненадолго вышла вперед благодаря голу Экблада в большинстве. Это была последняя шайба гостей за этот вечер в Нью-Йорке, Лундквист шикарно играл отразил все оставшиеся броски. Команду Боба Бонера впору называть самой невезучей в лиге. Показывая неплохую атакующую игру, она болтается внизу турнирной таблицы.

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В пятницу «Эдмонтон» обменял Райана Строма в «Рейнджерс» на Райана Спунера, на следующий день 25-летний нападающий дебютировал за новый клуб. Новичок отыграл 16 с половиной минут и отметился четырьмя хитами. В отсутствие травмированного Бучневича прорвало другого русского форварда. Владислав Наместников, который проводит неудачный сезон, забил вторую шайбу в сезоне. Причем, в матче с «Флоридой» она стала победной. Гол получился довольно странным: Зибанежад выиграл вбрасывание и отдал пас на Владислава, а тот добил, а потом уже шайба не без помощи Луонго залетела в ворота. В этом же эпизоде ошибся защитник гостей Киселевич.

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Трудно сказать, поможет ли гол русского форварду придти в себя. Но эта игра стала для него чуть ли не лучшей со старта «регулярки». 18 с половиной минут на льду, игра в большинстве и меньшинстве, два броска по воротам и четыре хита — очень приличные показатели для Наместникова.

Еще одним героем встречи, точнее ее главным, стал голкипер «Рейнджерс», отразивший 39 бросков. Для Хенрика Лундквиста победа над «Пантерз» стала 438-й в карьере. Великий швед вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по победам, улучшив результат Жака Планта, одержавшего 437 побед в 837 матчах. Следующей целью для Хенрика является результат Терри Савчука — 445 побед. Первое же место занимает Мартин Бродо с 691-й викторией.

Нью-Йорк Рейнджерс 4:2
(2:2, 1:0, 1:0)
Флорида Пантерз
18.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид Куинн Боб Бонер
Вратари
Хенрик Лундквист Роберто Луонго 56:29
1-й период
03:03 Филип Хитил (К. Хэйс, К. Крайдер)
Майк I Хоффман (Е. Дадонов, А. Барков) 04:40
04:50 Лиас Андерссон
08:34 Винни Леттьери
Аарон Экблад (М. Матесон, М. Хоффман) 10:11
11:49 Брендан Смит (Л. Андерссон, К. Крайдер)
16:55 Владислав Наместников
Майкл Матесон 16:55
2-й период
22:37 Владислав Наместников (М. Зибанежад)
Ник Бьюгстад 29:44
35:35 Кевин Хэйс
3-й период
Винс Трочек 47:34
47:56 Крис Крайдер (Х. Лундквист, Н. Пионк)
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
К. Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Ф. Хитил (Нью-Йорк Рейнджерс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нью-Йорк Рейнджерс
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