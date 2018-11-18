Русский нападающий из Нью-Йорка забил самой нефартовой команде НХЛ. Соперники все сделали за него
Второй гол Наместникова в сезоне.
Второй гол Наместникова в сезоне.
В начале ноября «Флорида» выиграла пять матчей подряд и вроде бы поймала кураж. Победная серия клуба из самого солнечного штата США началась в Хельсинки — во второй выставочной встречи «Пантерз» обыграли «Виннипег». Все закончилось в игре с «Коламбусом» — 3:7. И спустя два дня «Флорида» вновь проиграла, на этот раз «Рейнджерс».
А ведь начало встречи складывалось для гостей неплохо, да и в целом моментов у команды Дадонова было на порядок больше. Но на первый перерыв соперники ушли при счете 2:2. 19-летний Филип Хытил забил уже на четвертой минуте.
Спустя пару минут Хоффман счет сравнял. Майк продолжает «жечь». В прошлой игре Хоффман установил абсолютный рекорд клуба, по продолжительности результативной серии (14 игр), обогнав по этому показателю Буре. В
«Флорида» ненадолго вышла вперед благодаря голу Экблада в большинстве. Это была последняя шайба гостей за этот вечер в
В пятницу «Эдмонтон» обменял Райана Строма в «Рейнджерс» на Райана Спунера, на следующий день 25-летний нападающий дебютировал за новый клуб. Новичок отыграл 16 с половиной минут и отметился четырьмя хитами. В отсутствие травмированного Бучневича прорвало другого русского форварда. Владислав Наместников, который проводит неудачный сезон, забил вторую шайбу в сезоне. Причем, в матче с «Флоридой» она стала победной. Гол получился довольно странным: Зибанежад выиграл вбрасывание и отдал пас на Владислава, а тот добил, а потом уже шайба не без помощи Луонго залетела в ворота. В этом же эпизоде ошибся защитник гостей Киселевич.
Трудно сказать, поможет ли гол русского форварду придти в себя. Но эта игра стала для него чуть ли не лучшей со старта «регулярки». 18 с половиной минут на льду, игра в большинстве и меньшинстве, два броска по воротам и четыре хита — очень приличные показатели для Наместникова.
Еще одним героем встречи, точнее ее главным, стал голкипер «Рейнджерс», отразивший 39 бросков. Для Хенрика Лундквиста победа над «Пантерз» стала 438-й в карьере. Великий швед вышел на чистое седьмое место в истории НХЛ по победам, улучшив результат Жака Планта, одержавшего 437 побед в 837 матчах. Следующей целью для Хенрика является результат Терри Савчука — 445 побед. Первое же место занимает Мартин Бродо с 691-й викторией.
|Нью-Йорк Рейнджерс
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4:2
(2:2, 1:0, 1:0)
|Флорида Пантерз
|Дэвид Куинн
|Боб Бонер
|Хенрик Лундквист
|Роберто Луонго 56:29
|1-й период
|03:03
|Филип Хитил (К. Хэйс, К. Крайдер)
|Майк I Хоффман (Е. Дадонов, А. Барков)
|04:40
|04:50
|Лиас Андерссон
|08:34
|Винни Леттьери
|Аарон Экблад (М. Матесон, М. Хоффман)
|10:11
|11:49
|Брендан Смит (Л. Андерссон, К. Крайдер)
|16:55
|Владислав Наместников
|Майкл Матесон
|16:55
|2-й период
|22:37
|Владислав Наместников (М. Зибанежад)
|Ник Бьюгстад
|29:44
|35:35
|Кевин Хэйс
|3-й период
|Винс Трочек
|47:34
|47:56
|Крис Крайдер (Х. Лундквист, Н. Пионк)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|К. Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Х. Лундквист (Нью-Йорк Рейнджерс), Ф. Хитил (Нью-Йорк Рейнджерс)