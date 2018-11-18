«Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ, Эрик Карлссон забросил первую шайбу в сезоне
ТАСС, 18 ноября. «Сан-Хосе» победил «Сент- Луис» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лги (НХЛ).
ТАСС, 18 ноября. «Сан-Хосе» победил «Сент- Луис» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лги (НХЛ).
Шайба забросили Эрик Карлссон (24-я минута), Джо Павелски (27, 52) и Эвандер Кейн (28). Российские форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились.
Для Карлссона эта шайба стала в первой сезоне и в составе «Сан-Хосе», в который он перешел летом из «Оттавы». Всего на счету 28-летнего шведа, дважды признававшимся лучшим защитником НХЛ по итогам регулярного чемпионата, 12 очков (шайба + 11 передач) в нынешнем сезоне.
«Сан-Хосе» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 25 очков в 21 матче. «Сент-Луис» располагается на 13-й позиции с 17 очками в 18 играх.
В следующем матче «Сан-Хосе» 21 ноября примет «Эдмонтон», «Сент-Луис» днем ранее дома сыграет с «Лос- Анджелесом».
В другом матче «Калгари» добился успеха в дерби канадской провинции Альберты, одержав волевую домашнюю победу над «Эдмонтоном» (4:2). «Нэвшилл» укрепил лидерство в Западной конференции, победив замыкающего турнирную таблицу «Лос-Анджелес» — 5:3; защитник «Кингз» Дион Фанёф провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. «Аризона» дома проиграла «Бостону» со счетом 1:2.
|Сан-Хосе Шаркс
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4:0
(0:0, 3:0, 1:0)
|Сент-Луис Блюз
|Питер Дебур
|Майк Йео
|Аарон Делл
|Чед Джонсон
|1-й период
|00:48
|Логан Кутюр
|Дэвид Перрон
|19:38
|2-й период
|Джоэль Эдмундсон
|21:42
|23:34
|Эрик Карлссон (Л. Кутюр, Э. Кейн)
|26:31
|Джо Павелски (Т. Майер, Л. Кутюр)
|27:45
|Эвандер Кейн (Э. Карлссон, А. Суомела)
|3-й период
|51:59
|Джо Павелски (Л. Кутюр, Т. Майер)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|А. Делл (Сан-Хосе Шаркс), Э. Карлссон (Сан-Хосе Шаркс), Л. Кутюр (Сан-Хосе Шаркс)