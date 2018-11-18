«Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ, Эрик Карлссон забросил первую шайбу в сезоне

Источник: AP 2018

Шайба забросили Эрик Карлссон (24-я минута), Джо Павелски (27, 52) и Эвандер Кейн (28). Российские форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились.

Для Карлссона эта шайба стала в первой сезоне и в составе «Сан-Хосе», в который он перешел летом из «Оттавы». Всего на счету 28-летнего шведа, дважды признававшимся лучшим защитником НХЛ по итогам регулярного чемпионата, 12 очков (шайба + 11 передач) в нынешнем сезоне.

«Сан-Хосе» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 25 очков в 21 матче. «Сент-Луис» располагается на 13-й позиции с 17 очками в 18 играх.

В следующем матче «Сан-Хосе» 21 ноября примет «Эдмонтон», «Сент-Луис» днем ранее дома сыграет с «Лос- Анджелесом».