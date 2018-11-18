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10:16 (мск), источник: ТАСС

«Сан-Хосе» обыграл «Сент-Луис» в матче НХЛ, Эрик Карлссон забросил первую шайбу в сезоне

ТАСС, 18 ноября. «Сан-Хосе» победил «Сент- Луис» со счетом 4:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

Шайба забросили Эрик Карлссон (24-я минута), Джо Павелски (27, 52) и Эвандер Кейн (28). Российские форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашев результативными действиями не отметились.

Для Карлссона эта шайба стала в первой сезоне и в составе «Сан-Хосе», в который он перешел летом из «Оттавы». Всего на счету 28-летнего шведа, дважды признававшимся лучшим защитником НХЛ по итогам регулярного чемпионата, 12 очков (шайба + 11 передач) в нынешнем сезоне.

«Сан-Хосе» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 25 очков в 21 матче. «Сент-Луис» располагается на 13-й позиции с 17 очками в 18 играх.

В следующем матче «Сан-Хосе» 21 ноября примет «Эдмонтон», «Сент-Луис» днем ранее дома сыграет с «Лос- Анджелесом».

В другом матче «Калгари» добился успеха в дерби канадской провинции Альберты, одержав волевую домашнюю победу над «Эдмонтоном» (4:2). «Нэвшилл» укрепил лидерство в Западной конференции, победив замыкающего турнирную таблицу «Лос-Анджелес» — 5:3; защитник «Кингз» Дион Фанёф провел 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. «Аризона» дома проиграла «Бостону» со счетом 1:2.

Сан-Хосе Шаркс 4:0
(0:0, 3:0, 1:0)
Сент-Луис Блюз
18.11.2018, 06:30 Регулярный чемпионат SAP Center
Главные тренеры
Питер Дебур Майк Йео
Вратари
Аарон Делл Чед Джонсон
1-й период
00:48 Логан Кутюр
Дэвид Перрон 19:38
2-й период
Джоэль Эдмундсон 21:42
23:34 Эрик Карлссон (Л. Кутюр, Э. Кейн)
26:31 Джо Павелски (Т. Майер, Л. Кутюр)
27:45 Эвандер Кейн (Э. Карлссон, А. Суомела)
3-й период
51:59 Джо Павелски (Л. Кутюр, Т. Майер)
Статистика
2 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Делл (Сан-Хосе Шаркс), Э. Карлссон (Сан-Хосе Шаркс), Л. Кутюр (Сан-Хосе Шаркс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сан-Хосе Шаркс
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