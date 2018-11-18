На главную канадскую звезду напали два соперника. Коннор просто лежал на льду и ждал помощи

Матчи между «Калгари» и «Эдмонтоном» принято называть дерби при Альберте (провинция в Канаде). Острое соперничество между этими командами стало проявляться в начале 80-х годов, когда составах «Ойлерз» и «Флэймз» были собраны одни из лучших игроков в истории команд. Например, за «Эдмонтон» играл в те годы сам Уэйн Гретцки. Сейчас за «нефтяников» выступает Коннор Макдэвид, которого считают преемником Великого, однако команда все равно болтается в нижней части турнирной таблицы. У «Калгари» дела идут куда лучше — «Флэймз» идут на пятом месте на Западе.

В очном противостоянии этих клубов зрителей как всегда ждала битва. С первых минут соперники начали рубиться. Не прошло и двух минут как нападающий «Калгари» Беннетт провел жесткий силовой прием против Несса, а потом Драйзайтль попытался «вырубить» Ткачука. И это было только начало!

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Вскоре началась драка. Нерс и Беннетт схлестнулись за воротами. Игрок «Эдмонтона» был крайне недоволен тем, что судьи остановили поединок и в нецензурной форме выругался.

В середине первого периода, когда «нефтяники» повели в счете, прилетело и главной звезде НХЛ. Коннор Макдэвид столкнулся с Микаэлем Баклундом, оба оказались на льду. Мгновенно появился Мэттью Ткачук и пару раз ударил капитана «Ойлерз». Затем уже подъехали партнеры Макдэвида и судьи. Забавно, что Коннор вообще был не настроен драться, он просто лежал на льду и ждал помощи. За него все сделали товарищи.

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В концовке первой двадцатиминутки 20-летнему Ткачуку решили отомстить за Макдэвида — Зак Кэссиан набросился на него с кулаками и заработал 16 минут штрафа. Мэттью как ни в чем не бывало остался на льду.

Во втором периоде стычек стало меньше, и Макдэвид наконец-то смог заняться тем, что умеет лучше всех. Нападающий забил на 24-й минуте. Однако «Эдмонтон» не сумел удержать преимущество. «Калгари» отыгрался с 0:2, забросив четыре шайбы.

Главный тренер «Флэймз» Билл Питерс остался доволен игрой своих хоккеистов, выделив Ткачука-старшего (его младший брат играет в «Оттаве»).

— Он смазывает саму игру, но тем лучше. Ткачук сегодня был в своей стихии, такие парни — это то, что нам нужно. Они помогают создавать битву на льду, сегодня была забавная игра, — сказал специалист.