На главную канадскую звезду напали два соперника. Коннор просто лежал на льду и ждал помощи
В Канаде прошло самое жесткое дерби недели.
В Канаде прошло самое жесткое дерби недели.
Матчи между «Калгари» и «Эдмонтоном» принято называть дерби при Альберте (провинция в Канаде). Острое соперничество между этими командами стало проявляться в начале 80-х годов, когда составах «Ойлерз» и «Флэймз» были собраны одни из лучших игроков в истории команд. Например, за «Эдмонтон» играл в те годы сам Уэйн Гретцки. Сейчас за «нефтяников» выступает Коннор Макдэвид, которого считают преемником Великого, однако команда все равно болтается в нижней части турнирной таблицы. У «Калгари» дела идут куда лучше — «Флэймз» идут на пятом месте на Западе.
В очном противостоянии этих клубов зрителей как всегда ждала битва. С первых минут соперники начали рубиться. Не прошло и двух минут как нападающий «Калгари» Беннетт провел жесткий силовой прием против Несса, а потом Драйзайтль попытался «вырубить» Ткачука. И это было только начало!
Вскоре началась драка. Нерс и Беннетт схлестнулись за воротами. Игрок «Эдмонтона» был крайне недоволен тем, что судьи остановили поединок и в нецензурной форме выругался.
В середине первого периода, когда «нефтяники» повели в счете, прилетело и главной звезде НХЛ. Коннор Макдэвид столкнулся с Микаэлем Баклундом, оба оказались на льду. Мгновенно появился Мэттью Ткачук и пару раз ударил капитана «Ойлерз». Затем уже подъехали партнеры Макдэвида и судьи. Забавно, что Коннор вообще был не настроен драться, он просто лежал на льду и ждал помощи. За него все сделали товарищи.
В концовке первой двадцатиминутки 20-летнему Ткачуку решили отомстить за Макдэвида — Зак Кэссиан набросился на него с кулаками и заработал 16 минут штрафа. Мэттью как ни в чем не бывало остался на льду.
Во втором периоде стычек стало меньше, и Макдэвид
Главный тренер «Флэймз» Билл Питерс остался доволен игрой своих хоккеистов, выделив
— Он смазывает саму игру, но тем лучше. Ткачук сегодня был в своей стихии, такие парни — это то, что нам нужно. Они помогают создавать битву на льду, сегодня была забавная игра, — сказал специалист.
Любопытно, а Коннор Макдэвид тоже нашел эту игру забавной?
|Калгари Флэймз
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4:2
(0:1, 1:1, 3:0)
|Эдмонтон Ойлерз
|Билл Питерс
|Тодд Маклеллан
|Давид Риттих
|Микко Коскинен 58:26 (М. Коскинен 59:18)
|1-й период
|Леон Драйзайтль
|01:59
|Алекс Чейссон (А. Ларссон)
|02:29
|03:09
|Сэм Беннетт
|Дарнелл Нерс
|03:09
|09:58
|Микаэль Баклунд
|Леон Драйзайтль
|09:58
|Коннор Макдэвид
|09:58
|19:48
|Сэм Беннетт
|Зак Кассиан
|19:48
|Зак Кассиан
|19:48
|Зак Кассиан
|19:48
|Зак Кассиан
|19:48
|2-й период
|21:30
|Микаэль Баклунд
|21:30
|Микаэль Баклунд
|Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль)
|23:49
|Леон Драйзайтль
|24:58
|Адам Ларссон
|35:12
|36:23
|Дерек Райан (С. Беннетт, Н. Хэнифин)
|37:58
|Расмус Андерссон
|3-й период
|42:40
|Шон Монахэн (Т. Хэмоник, Дж. Годро)
|49:10
|Элиас Линдхольм (Н. Хэнифин, Ш. Монахэн)
|59:18
|п.в.
|Элиас Линдхольм (Т. Хэмоник)
|Зак Кассиан
|59:35
|15
|Штрафное время
|41
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Э. Линдхольм (Калгари Флэймз), Д. Риттих (Калгари Флэймз), Т. Хэмоник (Калгари Флэймз)