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12:51 (мск), источник: Sport24

На главную канадскую звезду напали два соперника. Коннор просто лежал на льду и ждал помощи

В Канаде прошло самое жесткое дерби недели.

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Матчи между «Калгари» и «Эдмонтоном» принято называть дерби при Альберте (провинция в Канаде). Острое соперничество между этими командами стало проявляться в начале 80-х годов, когда составах «Ойлерз» и «Флэймз» были собраны одни из лучших игроков в истории команд. Например, за «Эдмонтон» играл в те годы сам Уэйн Гретцки. Сейчас за «нефтяников» выступает Коннор Макдэвид, которого считают преемником Великого, однако команда все равно болтается в нижней части турнирной таблицы. У «Калгари» дела идут куда лучше — «Флэймз» идут на пятом месте на Западе.

В очном противостоянии этих клубов зрителей как всегда ждала битва. С первых минут соперники начали рубиться. Не прошло и двух минут как нападающий «Калгари» Беннетт провел жесткий силовой прием против Несса, а потом Драйзайтль попытался «вырубить» Ткачука. И это было только начало!

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Вскоре началась драка. Нерс и Беннетт схлестнулись за воротами. Игрок «Эдмонтона» был крайне недоволен тем, что судьи остановили поединок и в нецензурной форме выругался.

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В середине первого периода, когда «нефтяники» повели в счете, прилетело и главной звезде НХЛ. Коннор Макдэвид столкнулся с Микаэлем Баклундом, оба оказались на льду. Мгновенно появился Мэттью Ткачук и пару раз ударил капитана «Ойлерз». Затем уже подъехали партнеры Макдэвида и судьи. Забавно, что Коннор вообще был не настроен драться, он просто лежал на льду и ждал помощи. За него все сделали товарищи.

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В концовке первой двадцатиминутки 20-летнему Ткачуку решили отомстить за Макдэвида — Зак Кэссиан набросился на него с кулаками и заработал 16 минут штрафа. Мэттью как ни в чем не бывало остался на льду.

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Во втором периоде стычек стало меньше, и Макдэвид наконец-то смог заняться тем, что умеет лучше всех. Нападающий забил на 24-й минуте. Однако «Эдмонтон» не сумел удержать преимущество. «Калгари» отыгрался с 0:2, забросив четыре шайбы.

Главный тренер «Флэймз» Билл Питерс остался доволен игрой своих хоккеистов, выделив Ткачука-старшего (его младший брат играет в «Оттаве»).

— Он смазывает саму игру, но тем лучше. Ткачук сегодня был в своей стихии, такие парни — это то, что нам нужно. Они помогают создавать битву на льду, сегодня была забавная игра, — сказал специалист.

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Любопытно, а Коннор Макдэвид тоже нашел эту игру забавной? Что-то подсказывает, что у 21-летней звезды другое мнение.

Калгари Флэймз 4:2
(0:1, 1:1, 3:0)
Эдмонтон Ойлерз
18.11.2018, 06:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Билл Питерс Тодд Маклеллан
Вратари
Давид Риттих Микко Коскинен 58:26 (М. Коскинен 59:18)
1-й период
Леон Драйзайтль 01:59
Алекс Чейссон (А. Ларссон) 02:29
03:09 Сэм Беннетт
Дарнелл Нерс 03:09
09:58 Микаэль Баклунд
Леон Драйзайтль 09:58
Коннор Макдэвид 09:58
19:48 Сэм Беннетт
Зак Кассиан 19:48
Зак Кассиан 19:48
Зак Кассиан 19:48
Зак Кассиан 19:48
2-й период
21:30 Микаэль Баклунд
21:30 Микаэль Баклунд
Коннор Макдэвид (Л. Драйзайтль) 23:49
Леон Драйзайтль 24:58
Адам Ларссон 35:12
36:23 Дерек Райан (С. Беннетт, Н. Хэнифин)
37:58 Расмус Андерссон
3-й период
42:40 Шон Монахэн (Т. Хэмоник, Дж. Годро)
49:10 Элиас Линдхольм (Н. Хэнифин, Ш. Монахэн)
59:18 п.в. Элиас Линдхольм (Т. Хэмоник)
Зак Кассиан 59:35
Статистика
15 Штрафное время 41
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Э. Линдхольм (Калгари Флэймз), Д. Риттих (Калгари Флэймз), Т. Хэмоник (Калгари Флэймз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Калгари Флэймз
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Эдмонтон Ойлерз
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