19-летний форвард забил топ-клубу НХЛ на глазах у отца. Трогательное видео из НХЛ

Ткачак — фамилия в американском хоккее очень известная. Ткачак-старший, Кит, выступал в НХЛ за за «Виннипег», «Финикс», «Сент-Луис» и «Атланту». Всего в регулярных чемпионатах он провел 1201 матч и набрал 1065 (538+527) очков. Кроме этого Ткачак-старший в составе сборной США стал обладателем Кубка мира 1996 года, а также серебряным призером Олимпиады-2002. У Кита есть двое сыновей — оба были выбраны в первых раундах драфта НХЛ. Мэттью — в 2016 году «Калгари» под общим шестым номером, а Брэди — в 2018 «Оттавой» под четвертым. Оба брата успешно сейчас играют в НХЛ. Старший, к примеру, чуть не подрался сегодня с Макдэвидом, а младший отметился голом в ворота «Питтсбурга», который стал для него вторым после травмы. «Сенаторз» обыграли команду из Пенсильвании со счетом 6:4.

Брэди пропустил три недели из-за растянутых связок в ноге. До травмы 18-летний форвард набрал 6 (3+3) очков в четырех матчах и был одним из лучших в канадском клубе. Вернувшись в строй после повреждения, Ткачук-младший почти сразу нашел себя. Уже во второй игре с «Тампой» после перерыва он отметился заброшенной шайбой. А сегодня досталось и «Питтсбургу». После гола Брэди режиссер показал Кита, который на трибунах переживал за сына. Мужчина улыбался и был крайне доволен увиденным.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/cQ6qAee2QsM?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Кита Ткачака выступление детей всегда очень волнительный момент. Он признавался, что дико волновался перед дебютом Брэди в НХЛ.

— Скажем так, меня чуть не вырвало перед матчем. Вот так. Волнуешься, и это сказывается. Ты ни на что не можешь повлиять. Это не то же самое, когда пятилетнего мальчишку ведешь на каток. Он уже большой мальчик, играет в лучшей лиге мира. Не думаю, что ему было так же плохо. Меня действительно чуть не стошнило. Но я был рад. Не могу поверить в это. Он мечтал об этом всю жизнь, много работал ради этого момента. Это особенный день для нас с женой. Словами этого не описать. Мы видели его на льду, — рассказывал Кит официальному сайту НХЛ.