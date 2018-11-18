19-летний форвард забил топ-клубу НХЛ на глазах у отца. Трогательное видео из НХЛ
Киту Ткачаку есть, кем гордиться.
Киту Ткачаку есть, кем гордиться.
Ткачак — фамилия в американском хоккее очень известная.
Брэди пропустил три недели
Для Кита Ткачака выступление детей всегда очень волнительный момент. Он признавался, что дико волновался перед дебютом Брэди в НХЛ.
— Скажем так, меня чуть не вырвало перед матчем. Вот так. Волнуешься, и это сказывается. Ты ни на что не можешь повлиять. Это не то же самое, когда пятилетнего мальчишку ведешь на каток. Он уже большой мальчик, играет в лучшей лиге мира. Не думаю, что ему было так же плохо. Меня действительно чуть не стошнило. Но я был рад. Не могу поверить в это. Он мечтал об этом всю жизнь, много работал ради этого момента. Это особенный день для нас с женой. Словами этого не описать. Мы видели его на льду, — рассказывал Кит официальному сайту НХЛ.
Мэттью и Брэди пока только радуют своего знаменитого отца. Наверняка Кит ждет, что от сыновей Кубка Стэнли и успешного выступления за сборную США.
|Оттава Сенаторз
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6:4
(3:1, 2:0, 1:3)
|Питтсбург Пингвинз
|Ги Буше
|Майк Салливан
|Крэйг Андерсон
|Мэттью Мюррей 20:00 (К. Десмит 20:00-55:59, К. Десмит 56:56-57:46)
|1-й период
|05:38
|Дрейк Батерсон
|Мэтт Каллен
|08:23
|10:49
|Магнус Пяйярви-Свенссон
|Крис Летанг (Ф. Кессел, Е. Малкин)
|11:59
|14:33
|Брэди Ткачак (К. Уайт)
|17:07
|Марк Стоун (Т. Шабо, Р. Дзингел)
|18:50
|Мэтт Дюшен (Мик. Бедкер, Д. Батерсон)
|2-й период
|Мэтт Каллен
|22:41
|Евгений Малкин
|30:23
|34:59
|Марк Боровицки
|36:35
|Марк Стоун
|37:21
|Коди Сиси (М. Дюшен, Р. Дзингел)
|38:44
|Марк Боровицки
|38:44
|Крис Уайдмэн
|Джейми Олексяк
|38:44
|3-й период
|Зак Астон-Ризе
|42:20
|Мэтт Каллен (Б. Раст, Дж. Джонсон)
|45:34
|49:05
|Мэтт Дюшен (Мик. Бедкер, Д. Батерсон)
|Патрик Хернквист (Ф. Кессел, Е. Малкин)
|56:56
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|М. Дюшен (Оттава Сенаторз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз), Д. Батерсон (Оттава Сенаторз)