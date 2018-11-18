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14:26 (мск), источник: Sport24

19-летний форвард забил топ-клубу НХЛ на глазах у отца. Трогательное видео из НХЛ

Киту Ткачаку есть, кем гордиться.

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Ткачак — фамилия в американском хоккее очень известная. Ткачак-старший, Кит, выступал в НХЛ за за «Виннипег», «Финикс», «Сент-Луис» и «Атланту». Всего в регулярных чемпионатах он провел 1201 матч и набрал 1065 (538+527) очков. Кроме этого Ткачак-старший в составе сборной США стал обладателем Кубка мира 1996 года, а также серебряным призером Олимпиады-2002. У Кита есть двое сыновей — оба были выбраны в первых раундах драфта НХЛ. Мэттью — в 2016 году «Калгари» под общим шестым номером, а Брэди — в 2018 «Оттавой» под четвертым. Оба брата успешно сейчас играют в НХЛ. Старший, к примеру, чуть не подрался сегодня с Макдэвидом, а младший отметился голом в ворота «Питтсбурга», который стал для него вторым после травмы. «Сенаторз» обыграли команду из Пенсильвании со счетом 6:4.

Брэди пропустил три недели из-за растянутых связок в ноге. До травмы 18-летний форвард набрал 6 (3+3) очков в четырех матчах и был одним из лучших в канадском клубе. Вернувшись в строй после повреждения, Ткачук-младший почти сразу нашел себя. Уже во второй игре с «Тампой» после перерыва он отметился заброшенной шайбой. А сегодня досталось и «Питтсбургу». После гола Брэди режиссер показал Кита, который на трибунах переживал за сына. Мужчина улыбался и был крайне доволен увиденным.

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Для Кита Ткачака выступление детей всегда очень волнительный момент. Он признавался, что дико волновался перед дебютом Брэди в НХЛ.

— Скажем так, меня чуть не вырвало перед матчем. Вот так. Волнуешься, и это сказывается. Ты ни на что не можешь повлиять. Это не то же самое, когда пятилетнего мальчишку ведешь на каток. Он уже большой мальчик, играет в лучшей лиге мира. Не думаю, что ему было так же плохо. Меня действительно чуть не стошнило. Но я был рад. Не могу поверить в это. Он мечтал об этом всю жизнь, много работал ради этого момента. Это особенный день для нас с женой. Словами этого не описать. Мы видели его на льду, — рассказывал Кит официальному сайту НХЛ.

Мэттью и Брэди пока только радуют своего знаменитого отца. Наверняка Кит ждет, что от сыновей Кубка Стэнли и успешного выступления за сборную США.

Оттава Сенаторз 6:4
(3:1, 2:0, 1:3)
Питтсбург Пингвинз
18.11.2018, 03:00 Регулярный чемпионат Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ги Буше Майк Салливан
Вратари
Крэйг Андерсон Мэттью Мюррей 20:00 (К. Десмит 20:00-55:59, К. Десмит 56:56-57:46)
1-й период
05:38 Дрейк Батерсон
Мэтт Каллен 08:23
10:49 Магнус Пяйярви-Свенссон
Крис Летанг (Ф. Кессел, Е. Малкин) 11:59
14:33 Брэди Ткачак (К. Уайт)
17:07 Марк Стоун (Т. Шабо, Р. Дзингел)
18:50 Мэтт Дюшен (Мик. Бедкер, Д. Батерсон)
2-й период
Мэтт Каллен 22:41
Евгений Малкин 30:23
34:59 Марк Боровицки
36:35 Марк Стоун
37:21 Коди Сиси (М. Дюшен, Р. Дзингел)
38:44 Марк Боровицки
38:44 Крис Уайдмэн
Джейми Олексяк 38:44
3-й период
Зак Астон-Ризе 42:20
Мэтт Каллен (Б. Раст, Дж. Джонсон) 45:34
49:05 Мэтт Дюшен (Мик. Бедкер, Д. Батерсон)
Патрик Хернквист (Ф. Кессел, Е. Малкин) 56:56
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
М. Дюшен (Оттава Сенаторз), Марк Стоун (Оттава Сенаторз), Д. Батерсон (Оттава Сенаторз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Оттава Сенаторз
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