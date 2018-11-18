Хоккеист «Далласа» Радулов забросил 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Всего Радулов в регулярных чемпионатах НХЛ набрал 243 очка — 100 голов и 143 результативные передачи. В НХЛ Радулов, помимо «Далласа», выступал за «Нэшвилл» (2006−2008, 2012 годы) и «Монреаль» (2016−2017). Он является двукратным чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.