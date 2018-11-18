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23:30 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Далласа» Радулов забросил 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

ТАСС, 18 ноября. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забросил свою 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

32-летний форвард отметился двумя голами в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Всего Радулов в регулярных чемпионатах НХЛ набрал 243 очка — 100 голов и 143 результативные передачи. В НХЛ Радулов, помимо «Далласа», выступал за «Нэшвилл» (2006−2008, 2012 годы) и «Монреаль» (2016−2017). Он является двукратным чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина.

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