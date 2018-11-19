Передача Каменева помогла «Колорадо» обыграть «Анахайм»
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. «Колорадо» в овертайме обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. «Колорадо» в овертайме обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча, прошедшая на льду «Анахайма», завершилась со счетом 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых голевой передачей отметился российский форвард Владислав Каменев.
Результаты других встреч:
«Чикаго» — «Миннесота» — 3:1;.
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 2:1;.
«Эдмонтон» — «Вегас» — 3:6.
|Анахайм Дакс
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3:4 ОТ
(1:0, 2:2, 0:1)
|Колорадо Эвеланш
|Рэнди Карлайл
|Джаред Беднар
|Райан Миллер
|Филипп Грубауэр
|1-й период
|04:45
|Брэндон Монтур (П. Оберг, Н. Ритчи)
|2-й период
|Свен Андригетто (Вл. Каменев, П. Немет)
|22:17
|Никита Задоров
|22:58
|23:23
|Райан Гецлаф (А. Хенрик, Б. Монтур)
|24:34
|Ондржей Каше (Б. Монтур, Р. Гецлаф)
|Габриэль Ландескуг
|30:12
|36:41
|Брэндон Монтур
|Натан Маккиннон (Т. Бэрри, М. Рантанен)
|38:05
|3-й период
|Александр Керфут
|43:54
|Габриэль Ландескуг (Н. Маккиннон, М. Рантанен)
|51:20
|Овертайм
|64:45
|Понтус Оберг
|Микко Рантанен (Н. Маккиннон, Г. Ландескуг)
|64:58
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|М. Рантанен (Колорадо Эвеланш), Б. Монтур (Анахайм Дакс), Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш)