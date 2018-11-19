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09:29 (мск), источник: Р-Спорт

Передача Каменева помогла «Колорадо» обыграть «Анахайм»

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. «Колорадо» в овертайме обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая на льду «Анахайма», завершилась со счетом 4:3 (0:1, 2:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых голевой передачей отметился российский форвард Владислав Каменев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других встреч:

«Чикаго» — «Миннесота» — 3:1;.

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 2:1;.

«Эдмонтон» — «Вегас» — 3:6.

Анахайм Дакс 3:4 ОТ
(1:0, 2:2, 0:1)
Колорадо Эвеланш
19.11.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Honda Center
Главные тренеры
Рэнди Карлайл Джаред Беднар
Вратари
Райан Миллер Филипп Грубауэр
1-й период
04:45 Брэндон Монтур (П. Оберг, Н. Ритчи)
2-й период
Свен Андригетто (Вл. Каменев, П. Немет) 22:17
Никита Задоров 22:58
23:23 Райан Гецлаф (А. Хенрик, Б. Монтур)
24:34 Ондржей Каше (Б. Монтур, Р. Гецлаф)
Габриэль Ландескуг 30:12
36:41 Брэндон Монтур
Натан Маккиннон (Т. Бэрри, М. Рантанен) 38:05
3-й период
Александр Керфут 43:54
Габриэль Ландескуг (Н. Маккиннон, М. Рантанен) 51:20
Овертайм
64:45 Понтус Оберг
Микко Рантанен (Н. Маккиннон, Г. Ландескуг) 64:58
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
М. Рантанен (Колорадо Эвеланш), Б. Монтур (Анахайм Дакс), Н. Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Колорадо Эвеланш
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анахайм Дакс
НовостиМатчиСоставСтатистика
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