Радулов признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 19 ноября. Россиянин Александр Радулов признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 19 ноября. Россиянин Александр Радулов признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает
В матче против «Айлендерс» Радулов забросил свою 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Далласа», россиянин отметился двумя шайбами и результативной передачей.
Второй звездой игрового дня стал форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо, который в победном домашнем матче с «Эдмонтоном» (6:3) набрал три очка (два гола + одна передача).
Третьей звездой признан голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд, отразивший 39 бросков в домашнем матче с «Миннесотой» (3:1).
|Нью-Йорк Айлендерс
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2:6
(1:0, 0:4, 1:2)
|Даллас Старз
|Барри Тротц
|Джим Монтгомери
|Томас Грайсс 27:08 (Р. Ленер 27:08)
|Бен Бишоп
|1-й период
|03:36
|Энтони Бовилье (Л. Комаров, Р. Пулок)
|14:39
|Том Кюнхакль
|2-й период
|Эса Линделл (Т. Сегин, Джей. Бенн)
|22:09
|Роопе Хинтс (Дж. Спецца)
|24:40
|Эса Линделл (Дж. Дикинсон, Ю. Хонка)
|27:08
|27:21
|Томас Хикки
|27:21
|Томас Хикки
|Тайлер Сегин (А. Радулов, Джей. Бенн)
|34:07
|Роман Полак
|36:14
|3-й период
|40:24
|Скотт Мэйфилд (М. Барзал)
|Эса Линделл
|42:19
|Александр Радулов (Г. Байрейтер, Дж. Спецца)
|47:35
|Александр Радулов (Джей. Бенн, Т. Сегин)
|49:16
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Радулов (Даллас Старз), Т. Сегин (Даллас Старз), Джей. Бенн (Даллас Старз)