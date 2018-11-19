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09:44 (мск), источник: ТАСС

Радулов признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 19 ноября. Россиянин Александр Радулов признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2018

В матче против «Айлендерс» Радулов забросил свою 100-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу «Далласа», россиянин отметился двумя шайбами и результативной передачей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй звездой игрового дня стал форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо, который в победном домашнем матче с «Эдмонтоном» (6:3) набрал три очка (два гола + одна передача).

Третьей звездой признан голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд, отразивший 39 бросков в домашнем матче с «Миннесотой» (3:1).

Нью-Йорк Айлендерс 2:6
(1:0, 0:4, 1:2)
Даллас Старз
18.11.2018, 21:00 Зрители: 10650 Регулярный чемпионат Barclays Center
Главные тренеры
Барри Тротц Джим Монтгомери
Вратари
Томас Грайсс 27:08 (Р. Ленер 27:08) Бен Бишоп
1-й период
03:36 Энтони Бовилье (Л. Комаров, Р. Пулок)
14:39 Том Кюнхакль
2-й период
Эса Линделл (Т. Сегин, Джей. Бенн) 22:09
Роопе Хинтс (Дж. Спецца) 24:40
Эса Линделл (Дж. Дикинсон, Ю. Хонка) 27:08
27:21 Томас Хикки
27:21 Томас Хикки
Тайлер Сегин (А. Радулов, Джей. Бенн) 34:07
Роман Полак 36:14
3-й период
40:24 Скотт Мэйфилд (М. Барзал)
Эса Линделл 42:19
Александр Радулов (Г. Байрейтер, Дж. Спецца) 47:35
Александр Радулов (Джей. Бенн, Т. Сегин) 49:16
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Радулов (Даллас Старз), Т. Сегин (Даллас Старз), Джей. Бенн (Даллас Старз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Даллас Старз
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