«Вашингтон» снова отправил Самсонова в АХЛ
«Вашингтон» вернул вратаря Илью Самсонова в
«Вашингтон» вернул вратаря Илью Самсонова в
21-летний россиянин не провел ни одного матча в НХЛ, хотя был вызван на игру регулярного чемпионата против «Колорадо».
В текущем сезоне Самсонов провел восемь встреч за «Херши Беарс». В среднем за игру пропускал 3,73 шайбы при проценте отраженных бросков — 87,5.
Ранее вратарь выступал в составе «Металлурга» в сезоне-2016/2017. Он принял участие в 27 матчах и пропускал в среднем 2,13 голов за игру. Процент отраженных бросков составлял 93,6.