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18:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вашингтон» снова отправил Самсонова в АХЛ

«Вашингтон» вернул вратаря Илью Самсонова в фарм-клуб «Херши Беарс», выступающий в АХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

21-летний россиянин не провел ни одного матча в НХЛ, хотя был вызван на игру регулярного чемпионата против «Колорадо».

Во время загрузки произошла ошибка.

В текущем сезоне Самсонов провел восемь встреч за «Херши Беарс». В среднем за игру пропускал 3,73 шайбы при проценте отраженных бросков — 87,5.

Ранее вратарь выступал в составе «Металлурга» в сезоне-2016/2017. Он принял участие в 27 матчах и пропускал в среднем 2,13 голов за игру. Процент отраженных бросков составлял 93,6.

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