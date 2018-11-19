«Вашингтон» снова отправил Самсонова в АХЛ

Источник: РИА "Новости"

21-летний россиянин не провел ни одного матча в НХЛ, хотя был вызван на игру регулярного чемпионата против «Колорадо».

В текущем сезоне Самсонов провел восемь встреч за «Херши Беарс». В среднем за игру пропускал 3,73 шайбы при проценте отраженных бросков — 87,5.