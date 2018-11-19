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21:41 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Коламбуса» Аткинсон признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 19 ноября. Американский нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон назван первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Источник: AP 2018
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Неделя 8, 20.11.2018, 3:00
Торонто Мэйпл Ливз
-Коламбус Блю Джэкетс-

На прошлой неделе Аткинсон в трех играх одержал со своей командой три победы, набрав 8 очков (5 голов + 3 передачи). В частности, в матче против «Каролины» он отметился хет-триком, который стал для него пятым в карьере.

Второй звездой признан канадский вратарь «Чикаго» Кори Кроуфорд. Он провел три игры, в которых его команда одержала две победы и потерпела поражение в серии буллитов от «Лос-Анджелеса» (1:2). В игре с «Сент-Луисом» (1:0) он отразил все 28 бросков по своим воротам, оформив 24-й в карьере шатаут. Всего он в трех матчах отразил 98% бросков.

Третьей звездой стал американский форвард «Сан-Хосе» Джо Павелски. Во всех трех играх предыдущей недели он набирал по два очка, записав на свой счет 5 голов и одну результативную передачу. «Сан-Хосе» занимает первое место в тихоокеанском дивизионе и третье место в Восточной конференции, набрав в 21 матче 25 очков.

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