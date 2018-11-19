Хоккеист «Коламбуса» Аткинсон признан первой звездой недели в НХЛ

Источник: AP 2018

Хоккей НХЛ 2018-2019 Неделя 8, 20.11.2018, 3:00 Торонто Мэйпл Ливз - Коламбус Блю Джэкетс -

На прошлой неделе Аткинсон в трех играх одержал со своей командой три победы, набрав 8 очков (5 голов + 3 передачи). В частности, в матче против «Каролины» он отметился хет-триком, который стал для него пятым в карьере.

Второй звездой признан канадский вратарь «Чикаго» Кори Кроуфорд. Он провел три игры, в которых его команда одержала две победы и потерпела поражение в серии буллитов от «Лос-Анджелеса» (1:2). В игре с «Сент-Луисом» (1:0) он отразил все 28 бросков по своим воротам, оформив 24-й в карьере шатаут. Всего он в трех матчах отразил 98% бросков.