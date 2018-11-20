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08:52 (мск), источник: ТАСС

Нападающий клуба НХЛ «Флорида» Мамин вернется в московский ЦСКА

ТАСС, 20 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» Максим Мамин проведет остаток сезона в московском клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА. Об этом сообщает журналист TSN Даррен Дрегер в своем Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

«Максим Мамин отправляется в московский ЦСКА. Он должен подписать контракт во вторник», — написал Дрегер.

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В воскресенье «Флорида» отправила 23-летнего россиянина в фарм-клуб «Спрингфилд Тандербёрдс», выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), в связи с чем Мамин принял решение вернуться в КХЛ.

Мамин выступал за ЦСКА и его фарм-клуб с 2014 по 2017 год. В 2016 году «Флорида» выбрала форварда на драфте НХЛ под общим 175-м номером, годом позже он перешел в «Пантерз», где дебютировал в январе 2018 года. В текущем сезоне он провел за «Флориду» семь матчей, в которых не отметился результативными действиями. Всего в НХЛ он сыграл в 33 матчах, набрав четыре (3 шайбы + 1 передача) очка.

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