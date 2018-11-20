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09:10 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Баффало» в матче НХЛ

ТАСС, 20 ноября. «Питтсбург» проиграл клубу «Баффало» со счетом 4:5 в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Поражение стало для хозяев четвертым подряд и девятым в последних 10 встречах, что не позволило им покинуть последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

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Источник: Reuters

В составе победителей отличились Тэйдж Томпсон (12-я минута), Зак Богосян (31), Кэйси Нельсон (39), Кэйси Миттельштадт (52) и Джек Айкел (61, ОТ). У «Питтсбурга» отличились Дерик Брассар (9), Фил Кессел (17), Джейк Гюнтцель (22) и Таннер Пирсон (26). Лучшим игроком матча стал Айкел, второй звездой встречи был признан Богосян, третьей — Гюнтцель.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на площадке 21 минуту 5 секунд, отдал две голевые передачи, нанес четыре броска и два силовых приема. На его счету теперь 27 (7+16) баллов за результативность в 19 матчах сезона. Малкин вышел на пятое место в списке бомбардиров НХЛ текущего регулярного чемпионата.

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В 19 матчах сезона «Питтсбург» проиграл четвертую встречу в дополнительное время или в серии буллитов, еще восемь раз клуб уступал в основное время. Команда набрала 18 очков из 38 возможных и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Баффало» закрепился на третьей строчке, одержав 13-ю победу в 21 матче (28 очков из 42 возможных).

Результаты остальных матчей игрового дня:

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Даллас» — 2:1;.

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«Торонто» — «Коламбус» — 4:2 (Артемий Панарин («Коламбус») — 23 минуты, 1 голевая передача, 1 бросок).

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