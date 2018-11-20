Овечкин сделал дубль в игре с «Монреалем» и вышел на второе место в списке бомбардиров НХЛ

Источник: AP 2018

В составе «Вашингтона» шайбы забросили Бретт Коннолли (14-я минута), Овечкин (15, 42), Никлас Бэкстрем (34). Победный гол на четвертой минуте овертайма забил Ларс Эллер. У «Монреаля» отличились Майк Райлли (10), Брендан Галлахер (21), Джефф Питри (22) и Кенни Агостино (22).

Овечкин провел на площадке 21 минуту 53 секунды, совершил два силовых приема, нанес пять бросков по воротам соперника и забросил 14-ю и 15-ю шайбы в сезоне. Лидирует по этому показателю Давид Пастрняк из «Бостона» — 17. После игры Овечкин был признан первой звездой встречи, второй звездой стал Питри, третьей был признан защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, сделавший две результативные передачи.

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В другом матче игрового дня «Флорида» обыграла «Оттаву» — 7:5. Одну из шайб забросил российский нападающий «Пантерз» Евгений Дадонов — теперь на счету россиянина 19 (9+10) очков в текущем сезоне. В 16-м матче подряд набрал баллы одноклубник Дадонова Майк Хоффман, забросив шайбу. Серия канадца началась 14 октября текущего года в матче с «Ванкувером», за 16 игр он записал на свой счет 19 (9+10) баллов за результативность.

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Результаты остальных матчей:

«Нэшвилл» — «Тампа» — 3:2 (Никита Кучеров («Тампа») — 22 минуты, 3 броска, 1 гол);.

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«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 0:2;.

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«Калгари» — «Вегас» — 7:2.