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09:34 (мск), источник: ТАСС

Йео покинул пост главного тренера клуба НХЛ «Сент-Луис»

ТАСС, 20 ноября. Майк Йео отправлен в отставку с поста главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис», за который выступают российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: AP 2018

Крейг Берубе назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. Специалист вошел в тренерский штаб клуба в июне 2017 года и занимал пост помощника Йео.

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Неделя 8, 20.11.2018, 4:00
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Решение об отставке 45-летнего канадского специалиста было принято после поражения «Сент-Луиса» в домашней встрече с «Лос-Анджелесом» (0:2), команда второй матч подряд не смогла забросить ни одной шайбы в ворота соперника. Это поражение стало для «Сент-Луиса» четвертым в последних шести матчах, клуб набрал 17 очков в 19 встречах и располагается на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Йео возглавлял «Сент-Луис» с февраля 2017 года, сменив на этом посту Кена Хичкока. Под его руководством команда заняла шестое место в конференции в сезоне-2017/18 и вышла в плей-офф, где во втором раунде уступила в серии «Нэшвиллу» (2−4). В прошлом сезоне «Сент-Луис» занял девятое место по итогам регулярного чемпионата и не попал в плей-офф турнира.

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