Йео покинул пост главного тренера клуба НХЛ «Сент-Луис»

Источник: AP 2018

Крейг Берубе назначен исполняющим обязанности главного тренера команды. Специалист вошел в тренерский штаб клуба в июне 2017 года и занимал пост помощника Йео.

Хоккей НХЛ 2018-2019 Неделя 8, 20.11.2018, 4:00 Сент-Луис Блюз 0 Лос-Анджелес Кингз 2

Решение об отставке 45-летнего канадского специалиста было принято после поражения «Сент-Луиса» в домашней встрече с «Лос-Анджелесом» (0:2), команда второй матч подряд не смогла забросить ни одной шайбы в ворота соперника. Это поражение стало для «Сент-Луиса» четвертым в последних шести матчах, клуб набрал 17 очков в 19 встречах и располагается на 14-м месте в турнирной таблице Западной конференции.