В одиночку даже Малкин бессилен: 5 причин дикого провала «Питтсбурга»

Источник: AP 2018

Болельщики команды из Пенсильвании привыкли, что их любимые хоккеисты играют в мощный и результативный хоккей, регулярно побеждают и завоёвывают титулы. «Пингвины» завоёвывали Кубок Стэнли в 2009-м, затем поднимали его над головой дважды подряд — в 2016 и 2017 годах. Да и прошлогодняя серия плей-офф с «Вашингтоном» была проиграна в упорнейшей борьбе. Сейчас же «Питтсбург» просто не узнать — команда находится на последнем месте Восточной конференции. Разбираемся, почему так происходит.

Травма Сидни Кросби

Сидни Кросби — стержневой игрок для «Питтсбурга», центр первого звена и душа команды. Не принижая заслуг Евгения Малкина, важно не забывать, что именно Кросби носит капитанскую нашивку. 15 ноября стало известно, что канадец пропустит домашний матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг» из-за травмы верхней части тела. Центрфорвард «пингвинов» не участвовал в тренировке после обнаруженного повреждения. Впрочем, главный тренер подчеркнул, что у игрока нет сотрясения мозга. Это важно, учитывая историю болезней Сида.

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Накануне североамериканский журналист Джейсон Макки сообщил, что Кросби вернулся к тренировкам с «Питтсбургом», но матч с «Баффало» канадец пропустил, а его команда снова проиграла. Без Кросби «Пингвинз» уступили в третьем матче подряд. В клубе очень ждут возвращения в строй своего капитана.

Мюррей выглядит слабо, чехарда с вратарями

«Питтсбургу» не удалось избежать и чехарды с вратарями. Ситуация, кстати, чем-то напоминает ту, что годом ранее случилась с «Чикаго», когда «индейцы» из-за травмы лишились основного голкипера Кори Кроуфорда. Кроуфорд, правда, не играл вовсе, а Мюррей здоров, но явно не работает на сто процентов.

Ещё в конце февраля 2018 года основной вратарь «Пингвинз» выбыл из строя на неопределённый срок в результате полученного сотрясения мозга. Мюррей получил травму на тренировке, когда шайба после броска защитника Олли Мяяття попала ему в голову. Были у Мэтта травмы и ранее. В итоге плей-офф молодой вратарь отыграл, но выйти на свой уровень так и не смог, отсюда и не самые завидные результаты. Сменщик Мюррея — Кейси Десмит — тоже не впечатляет. Так одно навалилось на другое: и Мюррей серьёзно сдал, и должной замены пока не видно. Всё-таки уход Флёри в «Вегас» сказался серьёзно.

Игроки третьего-четвёртого звеньев сбавили к себе требования

Если лидеры «Питтсбурга» в лице того же Малкина стараются тащить команду на своих плечах, то работяги, игроки, которые должны помогать звёздам и впахивать без остановки, серьёзно сбавили к себе требования. Генменеджер клуба Джим Рутерфорд даже обменял нападающего Карла Хагелина в «Лос-Анджелес» на Таннера Пирсона, чтобы хоть как-то встряхнуть коллектив. Непонятно, чем занимается на льду форвард Райли Шихан, не на полную выкладывается защитник Джастин Шульц, у которого сплошные привозы. «Питтсбург» пропустил уже 66 шайб в 19 играх. Видимо, какие-то проблемы появились и у работающего с защитниками Сергея Гончара: раньше команда играла в обороне увереннее. Как только команда перестаёт выглядеть слаженным механизмом, сбои начинаются во всей игре. Это мы и наблюдаем в «Питтсбурге».

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Команда перенасыщена титулами, мало мотивации

Словосочетание «чемпионское похмелье» в данном случае не очень подходит — если его и употреблять, то в контексте «Вашингтона». Именно команда Александра Овечкина впервые завоевала столь долгожданный для себя титул. Происходящее в «Питтсбурге» больше ассоциируется с «Чикаго», о котором мы уже вспоминали.

«Пингвины» попросту перенасыщены большими победами и титулами. В последнее время команда буквально разрывала всех в НХЛ, задавала игровой тон в лиге, у многих хоккеистов в матчах с «Питтсбургом» тряслись колени. Теперь же произошло неизбежное: мотивация начала пропадать, стремление побеждать уже не такое высокое, клубу явно нужна свежая кровь.

Вопросы к Рутерфорду

С генеральным менеджером «Питтсбурга» на днях продлили контракт. Новое соглашение с 69-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2021/22. Однако вопросов к Рутерфорду немало. Каких именно? Явный промах с приглашением защитника Джека Джонсона, сомнительное возвращение еле передвигающего ноги 42-летнего нападающего Мэтта Каллена.

Рутерфорд обменял в «Баффало» на мешок картошки Конора Шири (он, кстати, отдал голевой пас в недавней очной встрече команд), отпустил Тома Кюнхакля в «Айлендерс».

Я обычно очень терпелив, но моё терпение заканчивается. Проблема в том, что произошло с начала сезона. Мы вступали в чемпионат с очень хорошей командой. С составом, который должен претендовать на Кубок Стэнли. Пока мы даже не близки к чемпионскому графику. Я верю, что мы всё ещё можем это сделать. Но нам предстоит немало работы.