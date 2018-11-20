В одиночку даже Малкин бессилен: 5 причин дикого провала «Питтсбурга»
На команду Майка Салливана больно смотреть.
На команду Майка Салливана больно смотреть.
Болельщики команды из Пенсильвании привыкли, что их любимые хоккеисты играют в мощный и результативный хоккей, регулярно побеждают и завоёвывают титулы. «Пингвины» завоёвывали Кубок Стэнли в 2009-м, затем поднимали его над головой дважды подряд — в 2016 и 2017 годах. Да и прошлогодняя серия
Сидни Кросби — стержневой игрок для «Питтсбурга», центр первого звена и душа команды. Не принижая заслуг Евгения Малкина, важно не забывать, что именно Кросби носит капитанскую нашивку. 15 ноября стало известно, что канадец пропустит домашний матч с «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Накануне североамериканский журналист Джейсон Макки сообщил, что Кросби вернулся к тренировкам с «Питтсбургом», но матч с «Баффало» канадец пропустил, а его команда снова проиграла. Без Кросби «Пингвинз» уступили в третьем матче подряд. В клубе очень ждут возвращения в строй своего капитана.
«Питтсбургу» не удалось избежать и чехарды с вратарями. Ситуация, кстати,
Ещё в конце февраля 2018 года основной вратарь «Пингвинз» выбыл из строя на неопределённый срок в результате полученного сотрясения мозга. Мюррей получил травму на тренировке, когда шайба после броска защитника Олли Мяяття попала ему в голову. Были у Мэтта травмы и ранее. В итоге
Если лидеры «Питтсбурга» в лице того же Малкина стараются тащить команду на своих плечах, то работяги, игроки, которые должны помогать звёздам и впахивать без остановки, серьёзно сбавили к себе требования. Генменеджер клуба Джим Рутерфорд даже обменял нападающего Карла Хагелина в «Лос-Анджелес» на Таннера Пирсона, чтобы хоть
Словосочетание «чемпионское похмелье» в данном случае не очень подходит — если его и употреблять, то в контексте «Вашингтона». Именно команда Александра Овечкина впервые завоевала столь долгожданный для себя титул. Происходящее в «Питтсбурге» больше ассоциируется с «Чикаго», о котором мы уже вспоминали.
«Пингвины» попросту перенасыщены большими победами и титулами. В последнее время команда буквально разрывала всех в НХЛ, задавала игровой тон в лиге, у многих хоккеистов в матчах с «Питтсбургом» тряслись колени. Теперь же произошло неизбежное: мотивация начала пропадать, стремление побеждать уже не такое высокое, клубу явно нужна свежая кровь.
С генеральным менеджером «Питтсбурга» на днях продлили контракт. Новое соглашение с 69-летним канадцем рассчитано до конца сезона-2021/22. Однако вопросов к Рутерфорду немало. Каких именно? Явный промах с приглашением защитника Джека Джонсона, сомнительное возвращение еле передвигающего ноги 42-летнего нападающего Мэтта Каллена.
Рутерфорд обменял в «Баффало» на мешок картошки Конора Шири (он, кстати, отдал голевой пас в недавней очной встрече команд), отпустил Тома Кюнхакля в «Айлендерс».
Я обычно очень терпелив, но моё терпение заканчивается. Проблема в том, что произошло с начала сезона. Мы вступали в чемпионат с очень хорошей командой. С составом, который должен претендовать на Кубок Стэнли. Пока мы даже не близки к чемпионскому графику. Я верю, что мы всё ещё можем это сделать. Но нам предстоит немало работы.
Что ж, выводы нужно делать не только по команде и отдельным игрокам, но и по себе самому. Вряд ли опытный и многое повидавший управленец этого не понимает.