Обладатель Кубка Стэнли Хичкок стал новым главным тренером «Эдмонтона»

Источник: AP 2018

Ранее во вторник стало известно о том, что предыдущий главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан покинул свой пост. Срок контракта клуба с 66-летним Хичкоком не сообщается.

Хичкок, являющийся уроженцем Эдмонтона, начал тренерскую карьеру в НХЛ в 1990 году в «Филадельфии», там он занимал пост помощника главного тренера, в ходе сезона-1993/94 он перешел на работу в систему «Далласа». В январе 1996 года он был назначен на пост главного тренера «Старз», в сезоне-1998/99 Хичкок привел клуб к первой в истории победе в Кубке Стэнли, обыграв в ходе плей-офф «Эдмонтон», «Сент-Луис», «Колорадо» и «Баффало». После ухода Хичкока клуб более ни разу не смог повторить исторический успех.

Позднее он также возглавлял «Филадельфию», «Коламбус», сборную Канады и «Сент-Луис». В сезоне-2017/18 он вернулся на пост главного тренера «Далласа», однако не смог вывести клуб в плей-офф (10-е место в Западной конференции), после чего объявил о завершении тренерской карьеры. Хичкок занимает третье место по количеству одержанных побед в НХЛ в ранге тренера (823) и второе место — по проведенным матчам в регулярных чемпионатах среди действующих тренеров (1536), уступая лишь Барри Тротцу (1543).