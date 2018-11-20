Обладатель Кубка Стэнли Хичкок стал новым главным тренером «Эдмонтона»
ТАСС, 20 ноября. Канадский специалист Кен Хичкок назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон». Об этом сообщает
ТАСС, 20 ноября. Канадский специалист Кен Хичкок назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон». Об этом сообщает
Ранее во вторник стало известно о том, что предыдущий главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан покинул свой пост. Срок контракта клуба с 66-летним Хичкоком не сообщается.
Хичкок, являющийся уроженцем Эдмонтона, начал тренерскую карьеру в НХЛ в 1990 году в «Филадельфии», там он занимал пост помощника главного тренера, в ходе сезона-1993/94 он перешел на работу в систему «Далласа». В январе 1996 года он был назначен на пост главного тренера «Старз», в сезоне-1998/99 Хичкок привел клуб к первой в истории победе в Кубке Стэнли, обыграв в ходе
Позднее он также возглавлял «Филадельфию», «Коламбус», сборную Канады и «Сент-Луис». В сезоне-2017/18 он вернулся на пост главного тренера «Далласа», однако не смог вывести клуб в
Лучшим результатом сборной Канады под руководством Хичкока стал выход в четвертьфинал на чемпионате мира 2011 года, на данной стадии турнира канадцы потерпели поражение от сборной России со счетом 1:2, которая в итоге стала победителем турнира.