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20:37 (мск), источник: ТАСС

Обладатель Кубка Стэнли Хичкок стал новым главным тренером «Эдмонтона»

ТАСС, 20 ноября. Канадский специалист Кен Хичкок назначен на пост главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2018

Ранее во вторник стало известно о том, что предыдущий главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан покинул свой пост. Срок контракта клуба с 66-летним Хичкоком не сообщается.

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Хичкок, являющийся уроженцем Эдмонтона, начал тренерскую карьеру в НХЛ в 1990 году в «Филадельфии», там он занимал пост помощника главного тренера, в ходе сезона-1993/94 он перешел на работу в систему «Далласа». В январе 1996 года он был назначен на пост главного тренера «Старз», в сезоне-1998/99 Хичкок привел клуб к первой в истории победе в Кубке Стэнли, обыграв в ходе плей-офф«Эдмонтон», «Сент-Луис», «Колорадо» и «Баффало». После ухода Хичкока клуб более ни разу не смог повторить исторический успех.

Позднее он также возглавлял «Филадельфию», «Коламбус», сборную Канады и «Сент-Луис». В сезоне-2017/18 он вернулся на пост главного тренера «Далласа», однако не смог вывести клуб в плей-офф (10-е место в Западной конференции), после чего объявил о завершении тренерской карьеры. Хичкок занимает третье место по количеству одержанных побед в НХЛ в ранге тренера (823) и второе место — по проведенным матчам в регулярных чемпионатах среди действующих тренеров (1536), уступая лишь Барри Тротцу (1543).

Лучшим результатом сборной Канады под руководством Хичкока стал выход в четвертьфинал на чемпионате мира 2011 года, на данной стадии турнира канадцы потерпели поражение от сборной России со счетом 1:2, которая в итоге стала победителем турнира.

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