«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе» в первом матче под руководством Хичкока

Шайба Макдэвида стала 100-й для него в регулярных чемпионатах НХЛ. Хоккеист был выбран «Эдмонтоном» под первым общим номером на драфте 2015 года. Прошедшая встреча стала первой для канадского клуба под руководством 66-летнего Кена Хичкока, который во вторник на посту главного тренера команды сменил Тодда Маклеллана. В прошлом сезоне Хичкок тренировал «Даллас», который не смог вывести в плей-офф, после чего объявил о завершении карьеры.