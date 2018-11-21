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10:16 (мск), источник: ТАСС

«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе» в первом матче под руководством Хичкока

ТАСС, 21 ноября. «Сан-Хосе» проиграл «Эдмонтону» со счетом 3:4 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид (8-я минута), Райан Ньюджент-Хопкинс (22), Дрэйк Каггиула (44) и Леон Драйзайтль (61). У проигравших отличились Йонас Донской (1), Маркус Соренсен (11) и Логан Кутюр (40).

Шайба Макдэвида стала 100-й для него в регулярных чемпионатах НХЛ. Хоккеист был выбран «Эдмонтоном» под первым общим номером на драфте 2015 года. Прошедшая встреча стала первой для канадского клуба под руководством 66-летнего Кена Хичкока, который во вторник на посту главного тренера команды сменил Тодда Маклеллана. В прошлом сезоне Хичкок тренировал «Даллас», который не смог вывести в плей-офф, после чего объявил о завершении карьеры.

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«Эдмонтон» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 21 очко в 21 матче. «Сан-Хосе» идет четвертым с 26 очками в 22 играх.

В следующем матче «Эдмонтон» 24 ноября в гостях сыграет с «Анахаймом», «Сан-Хосе» в этот же день примет «Ванкувер».

Сан-Хосе Шаркс 3:4 ОТ
(2:1, 1:1, 0:1)
Эдмонтон Ойлерз
21.11.2018, 06:30 Регулярный чемпионат SAP Center
Главные тренеры
Питер Дебур Кен Хичкок
Вратари
Мартин Джонс Микко Коскинен
1-й период
00:45 Йоонас Донской (Джо Павелски, Б. Бернс)
Коннор Макдэвид (А. Ларссон, Л. Драйзайтль) 08:09
10:32 Маркус Серенсен (Джо Торнтон, К. Лабанк)
Оскар Клефбом 11:41
Зак Кассиан 19:46
2-й период
Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Бродзяк) 21:46
Дрейк Каджула 27:23
27:34 Эрик Карлссон
39:04 Логан Кутюр (Т. Хертл)
3-й период
Дрейк Каджула (К. Макдэвид, Л. Драйзайтль) 43:32
Овертайм
Леон Драйзайтль (К. Макдэвид) 60:51
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Р. Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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