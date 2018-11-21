«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе» в первом матче под руководством Хичкока
ТАСС, 21 ноября. «Сан-Хосе» проиграл «Эдмонтону» со счетом 3:4 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 21 ноября. «Сан-Хосе» проиграл «Эдмонтону» со счетом 3:4 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Коннор Макдэвид (8-я минута), Райан
Шайба Макдэвида стала 100-й для него в регулярных чемпионатах НХЛ. Хоккеист был выбран «Эдмонтоном» под первым общим номером на драфте 2015 года. Прошедшая встреча стала первой для канадского клуба под руководством 66-летнего Кена Хичкока, который во вторник на посту главного тренера команды сменил Тодда Маклеллана. В прошлом сезоне Хичкок тренировал «Даллас», который не смог вывести в
«Эдмонтон» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 21 очко в 21 матче. «Сан-Хосе» идет четвертым с 26 очками в 22 играх.
В следующем матче «Эдмонтон» 24 ноября в гостях сыграет с «Анахаймом», «Сан-Хосе» в этот же день примет «Ванкувер».
|Сан-Хосе Шаркс
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3:4 ОТ
(2:1, 1:1, 0:1)
|Эдмонтон Ойлерз
|Питер Дебур
|Кен Хичкок
|Мартин Джонс
|Микко Коскинен
|1-й период
|00:45
|Йоонас Донской (Джо Павелски, Б. Бернс)
|Коннор Макдэвид (А. Ларссон, Л. Драйзайтль)
|08:09
|10:32
|Маркус Серенсен (Джо Торнтон, К. Лабанк)
|Оскар Клефбом
|11:41
|Зак Кассиан
|19:46
|2-й период
|Райан Ньюджент-Хопкинс (К. Бродзяк)
|21:46
|Дрейк Каджула
|27:23
|27:34
|Эрик Карлссон
|39:04
|Логан Кутюр (Т. Хертл)
|3-й период
|Дрейк Каджула (К. Макдэвид, Л. Драйзайтль)
|43:32
|Овертайм
|Леон Драйзайтль (К. Макдэвид)
|60:51
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Л. Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), К. Макдэвид (Эдмонтон Ойлерз), Р. Ньюджент-Хопкинс (Эдмонтон Ойлерз)